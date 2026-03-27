क्या अब AI बनेगा 'संस्कारी'? एडल्ट कंटेंट को लेकर OpenAI के इस फैसले ने सबको चौंकाया!

OpenAI Adult Mode Canceled: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रही OpenAI एक बार फिर से चर्चा में आ गई है. इस बार वजह एआई फीचर्स नहीं बल्कि ChatGPT के एडल्ट या एरोटिक मोड को लेकर बड़ा फैसला है. जिस फीचर को लेकर लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थीं फिलहाल उसे अब रोक दिया गया है. कंपनी के CEO सैम ऑल्टमैन की अगुवाई में लिया गया यह कदम कई सवाल खड़े कर रहा है क्या यह फैसला इन्वेस्टर्स के दबाव में लिया गया या इसके पीछे यूजर्स की सुरक्षा है? आइए जानते हैं...

AI की दुनिया में अपने नए-नए फीचर्स लाकर तहलका मचाने वाली कंपनी OpenAI ने एडल्ट मोड (Adult Mode) के प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने इस इरोटिक चैटबॉट को पूरी तरह से बंद कर दिया है. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब कंपनी पर इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने और अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाने का कुछ ज्यादा ही प्रेशर है.

आखिर क्या था ChatGPT का एडल्ट मोड?

बीते साल अक्टूबर महीने में OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने यह संकेत दे दिया था कि कंपनी एक ऐसे फीचर पर काम कर रही है जो ऐज वेरिफिकेश यूजर्स को यौन रूप से स्पष्ट बातचीत करने की परमिशन देगा. इसका उद्देश्य एआई के साथ बातचीत को ज्यादा पर्सनल बनाना था. हालांकि इस फीचर को लेकर शुरुआत से ही विवाद बना रहा. कई जानकारों और कंपनी के अंदर के लोगों ने इसके संभावित खतरों को लेकर चिंता जाहिर की थी.

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आखिर क्यों लगा इस पर ब्रेक?

फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इस प्रोजेक्ट को बंद करने के पीछे कई कारण हैं-

रणनीतिक बदलाव

OpenAI अब अपनी पूरी क्षमता ChatGPT और कोडिंग एजेंट Codex जैसे प्रोडक्ट पर लगाना चाहती है. कंपनी के अन्दर इसे एक साइडक्वेस्ट माना जा रहा था, जिससे ध्यान भटकने का डर था.

प्राइवेसी की चिंता

कंपनी की वेलबीइंग एडवाइजरी काउंसिल ने यह चेतावनी दी थी कि इस तरह के एरोटिक चैट फीचर से यूजर्स में AI के प्रति अत्यधिक भावनात्मक निर्भरता बढ़ सकती है. साथ ही नाबालिगों तक इस कंटेंट की पहुंच को रोकना एक बड़ी चुनौती थी.

इन्वेस्टर्स का दबाव

इस समय कंपनी अभी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स को लुभाने की कोशिश कर रही है. इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए 17.5% रिटर्न की गारंटी जैसे प्रस्ताव दिए जा रहे हैं. ऐसे में एडल्ट कंटेंट जैसा विवादित विषय इन्वेस्ट की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकता था.

एंटरप्राइज की ओर कदम और नए ऐप्स की तैयारी

OpenAI अब Anthropic जैसी कंपनियों को पीछे छोड़ने के लिए एंटरप्राइज टूल्स पर जोर दे रहा है. कुछ मीडिया रिपोर्ट में तो यह भी कहा जा रहा है कि कंपनी एक Super-App पर काम क रही है जिसमें ChatGPT, Codex और नया ब्राउजर ChatGPT Atlas एक साथ जुड़े होंगे. खास बात यह है कि कंपनी ने अपने जनरेटिव वीडियो प्लेटफॉर्म Sora को भी अब बंद करने का फैसला किया है.

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