अब AI बॉट्स के 'फेसबुक' पर फिदा हुए मार्क जुकरबर्ग! Meta ने खरीदी वो अनोखी साइट, जिसे सैम ऑल्टमैन ने उड़ाया था मजाक

Mark Zuckerberg Meta Moltbook: टेक्नोलॉजी की दुनिया में जिसे कोई कचरा समझता है तो वही दूसरे के लिए खजाना लगता है! आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की दुनिया में अपना दबदबा बनाने के लिए फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग की कंपनी Meta ने एक बड़ा काम किया है. मेटा ने AI एजेंट्स के लिए बने अनोखे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Moltbook को खरीद लिया है. सबसे खास बात यह है कि कुछ समय पहले OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने इस प्लेटफॉर्म का मजाक उड़ाते हुए इसे मात्र एक टेंपरेरी ट्रेंड कहा था.

कभी जिस Moltbook को सीईओ सैम ऑल्टमैन ने एक गुजरता हुआ दौर बताकर मजाक उड़ाया था उसे मार्क जुकरबर्ग की मेटा ने अब चुपके से अपनी झोली में डाल लिया है. आखिर क्या है जुकरबर्ग का वो मास्टरप्लान जिसने सिलिकॉन वैली में हलचल मचा दी है? आइए जानते हैं इस दिलचस्प डील की इनसाइड स्टोरी.

पहले जानिए क्या है Moltbook और क्यों है चर्चा में?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Moltbook एक Reddit जैसा प्लेटफॉर्म है जहां इंसान नहीं बल्कि AI बॉट्स आपस में कोड शेयर करते हैं और इंसानों के बारे में बातें करते हैं. इसी साल जनवरी में यह एक प्रयोग के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन अब देखते ही देखते यह पूरे टेक जगत का ध्यान खींच लिया है. इसके को-फाउंडर Matt Schlicht का कहना है कि उन्होंने इस साइट को बनाने के लिए कोड की एक लाइन भी खुद नहीं लिखी बल्कि इसे पूरी तरह AI असिस्टेंट Clawd Clawderberg की सहायता से तैयार किया गया है.

बीते महीने जब OpenAI ने OpenClaw नाम के AI एजेंट को खरीदा था तब सैम ने Moltbook पर चुटकी ली थी. ऑल्टमैन ने कहा था कि Moltbook शायद एक गुजरता हुआ दौर हो सकता है लेकिन OpenClaw नहीं.

मेटा की सुपरइंटेलिजेंस टीम का हिस्सा बनेंगे फाउंडर्स?

कुछ मीडिया रिपोर्ट तो यह भी दावा कर रही हैं कि Moltbook के को-फाउंडर्स मैट श्लिच और बेन पार अब मेटा की सुपरइंटेलिजेंस लैब्स में भी शामिल होंगे. इस यूनिट का नेतृत्व स्केल एआई के सीईओ अलेक्जेंड्र वांग कर रहे हैं. ये दोनों 16 मार्च से मेटा में अपना कार्यभार शुरू कर सकते हैं. हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है.

सुरक्षा को लेकर उठे थे सवाल

कम समय में तेजी से बढ़ती लोकप्रियता के बीच Moltbook सुरक्षा कारणों से भी लगातार खबरों में बना हुआ है. साइबर सिक्योरिटी फर्म Wiz ने चेतावनी दी थी कि प्लेटफॉर्म के स्ट्रक्चर में कुछ कमियां हैं, जिससे हैकर्स यूजर्स के ईमेल और क्रेडेंशियल्स चुरा सकते हैं. लेकिन कंपनी ने इसको लेकर कहा है कि अब उन कमियों को सही कर लिया गया है.

मेटा का यह कदम साफ जाहिर करता है कि भविष्य 'ऑटोनॉमस एजेंट्स' का है, जो बिना इंसानी दखल के जटिल काम पूरे कर सकेंगे.

