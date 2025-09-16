'Gen-Z' ने इस्तेमाल किया ChatGPT तो बदल जाएगा इसका रूप, Open AI का ऐलान, लिया ये बड़ा फैसला

AI के इस दौर में आज बच्चों से लेकर बड़े-बूढ़े भी इस नई टेक्नोलॉजी की ओर आकर्षित होने लगे हैं. ऐसे में खासतौर पर ChatGPT का खूब इस्तेमाल किया जाने लगा है. सिर्फ बड़ी कंपनियों में किसी प्रोजेक्ट के लिए ही नहीं, बल्कि स्कूल-कॉलेज के बच्चे भी इसका खूब इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसे में बच्चों की सुरक्षा का खतरा भी काफी बढ़ जाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए अब OpenAI ने एक ऐसा ऐलान किया है, जिससे पेरेंट्स की चिंता काफी हद तक कम हो जाएगी. कंपनी का कहना है कि वह 18 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए एक खास तरह का ChatGPT लॉन्च करने जा रहे हैं.

सितंबर के आखिर में आएगी नया ChapGPT

OpenAI ने अगस्त में कहा था कि वह पैरेंट्स के लिए ऐसे कंट्रोल्स लाने वाला है जिससे वे यह समझ सकें कि उनके बच्चे ChatGPT का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर उसे कंट्रोल भी कर सकें. अब मंगलवार को कंपनी ने इन पैरेंटल कंट्रोल्स के बारे में और जानकारी दी है और बताया है कि ये फीचर्स इसी महीने यानी सितंबर के आखिरी तक उपलब्ध हो जाएंगे.

18 साल वालों के लिए होगा नया वर्जन

ये अपडेट आने के बाद अगर OpenAI को यह पता चलता है कि कोई यूजर नाबालिग है यानी 18 साल से कम उम्र का है तो उसे ChatGPT का ऐसा वर्जन दिखाया जाएगा जो उसकी उम्र के हिसाब से सुरक्षित होगा. इसमें अश्लील या आपत्तिजनक कंटेंट को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया जाएगा. इसके अलावा अगर ChatGPT को ऐसा लगा कि किसी बच्चे को किसी भी वजह से ज्यादा मानसिक परेशानी हो रही है तो कुछ खास मामलों में पुलिस या संबंधित एजेंसियों को जानकारी दी जा सकती है, ताकि बच्चे को मदद मिल सके.

टेक्नोलॉजी पता लगा पाएगी यूजर की उम्र

OpenAI एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहा है जिससे यह बेहतर तरीके से पता लगाया जा सकेगा कि कोई यूजर किस उम्र का है. लेकिन अगर किसी यूजर की उम्र को लेकर जानकारी अधूरी हो या साफ नहीं होगी तो ChatGPT उसे 18 साल से कम उम्र वाले यूजर्स के लिए बनाए गए सुरक्षित वर्जन पर ही ले जाएगा.

क्यों लाया जा रहा है ऐसा अपडेट

यह सुरक्षा से जुड़ा अपडेट इसलिए लाया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका की Federal Trade Commission (FTC) ने कई टेक कंपनियों पर जांच शुरू की है, जिनमें OpenAI भी शामिल है. यह जांच इस बात को लेकर हो रही है कि AI चैटबॉट्स जैसे ChatGPT बच्चों और युवाओं पर कहीं कोई गलत असर तो नहीं डाल रहे हैं. यानी सरकार यह जानना चाहती है कि ये टेक्नोलॉजी बच्चों के लिए कितनी सुरक्षित हैं. इस मामले पर एजेंसी का कहना है कि वह यह जानना चाहती है कि टेक कंपनियों ने अब तक क्या-क्या कदम उठाए हैं, ताकि यह पता चल सके कि जब ये चैटबॉट्स किसी के डिजिटल साथी यानी कम्पैनियन की तरह काम करते हैं तो वे कितने सुरक्षित हैं.

कंपनी ने क्यों उठाया ये कदम

बता दे कि पिछले महीने ही एक परिवार ने OpenAI पर केस दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनके युवा बेटे की आत्महत्या के लिए ChatGPT जिम्मेदार है. इसके बाद OpenAI ने यह बताया कि अगर कोई यूजर किसी संवेदनशील या गंभीर स्थिति में होता है तो ChatGPT उसे कैसे संभालेगा.

बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले

OpenAI के CEO Sam Altman ने अपने ब्लॉग में लिखा कि कंपनी युवा बच्चों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा अहमियत देती है, यहां तक कि उनकी प्राइवेसी और आजादी से भी पहले. उन्होंने कहा कि यह तकनीक बहुत नई और ताकतवर है, इसलिए नाबालिगों को खास सुरक्षा की जरूरत है, ताकि उनका सही तरीके से इस्तेमाल हो सके और उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे.