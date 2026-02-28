अब 'फौजी' बनेगा AI! सैम ऑल्टमैन ने सेना से मिलाया हाथ, अब पेंटागन के 'क्लासिफाइड' नेटवर्क पर चलेगा OpenAI का दिमाग

Sam Altman Pentagon Deal vs Anthropic: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया के 'पोस्टर बॉय' और OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने एक ऐसा ऐलान किया है, जिसने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं. ऑल्टमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि 'दुनिया कॉम्प्लिकेटेड, उलझी हुई और कभी-कभी खतरनाक जगह है.' इसी भारी-भरकम डायलॉग के साथ उन्होंने खुलासा किया कि अब OpenAI ने अमेरिकी रक्षा विभाग (पेंटागन) के साथ एक बड़ी डील साइन की है. इसके साथ ही उन्होंने एंथ्रोपिक को सरेआम खरी-खोटी भी सुना दी है. इस समझौते के बाद अब पहली बार OpenAI के ताकतवर एआई मॉडल्स को सेना के सबसे सुरक्षित और क्लासिफाइड नेटवर्क पर तैनात किया जाएगा. आइए जानते हैं कि आखिर सैम ऑल्टमैन को सेना की शरण में क्यों जाना पड़ा और इस डील की शर्तें क्या हैं?

ट्रंप सरकार और एंथ्रोपिक का विवाद बना मौका!

यह खबर तब सामने आई है, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने OpenAI की कंपटीटर कंपनी एंथ्रोपिक (Anthropic) को ब्लैकलिस्ट कर दिया है. एंथ्रोपिक ने सेना को अपने एआई मॉडल्स का बिना शर्त इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, जिसके बाद ट्रंप ने उन्हें 'नेशनल सिक्योरिटी रिस्क' घोषित कर दिया था. ऑल्टमैन ने इस खाली जगह को भरने में देर नहीं की. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि वे सेना के साथ काम तो करेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर.

सैम ऑल्टमैन ने X पोस्ट में दी इसकी जानकारी

OpenAI के सैम ऑल्टमैन ने इसकी जानकारी अपने एक X पोस्ट में दी. उन्होंने अपने पोस्ट में दुनिया को खतरनाक और डरावनी जगह बताते हुए अपने AI मॉडल को सेना के प्राइवेट नेटवर्क पर तैनात करने की बात स्वीकार की है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि रक्षा मंत्रालय ने बातचीत के दौरान सुरक्षा को लेकर गहरा सम्मान जताया. यही वजह है कि ये मॉडल क्लाउड नेटवर्क पर ही तैनात होंगे और इसके लिए खास सेफगार्ड, या कहें कि सुरक्षा कवच, भी बनाए जाएंगे. ऑल्टमैन ने अपने ऐलान के साथ बाकी AI कंपनियों को भी सलाह दी कि वे सरकार के साथ इसी तरह की शर्तों पर काम करें.

युद्ध में एआई?

ऑल्टमैन की इस डील के बाद लोग डरे हुए हैं कि क्या अब एआई से लैस रोबोट जंग के मैदान में फैसले लेंगे? इस पर सैम ऑल्टमैन ने दो टूक जवाब दिया है. उन्होंने समझौते में दो रेड लाइन्स (Red Lines) रखी हैं. उनका कहना है कि एआई का इस्तेमाल आम लोगों की जासूसी (Mass Surveillance) के लिए नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही बिना इंसान के चलने वाले हथियारों (Autonomous Weapons) में एआई का इस्तेमाल नहीं होगा. जिसके बाद यह बात साफ है कि 'किलर रोबोट्स' के लिए फिलहाल OpenAI का दिमाग उपलब्ध नहीं है.

क्यों हो रहा है विरोध?

भले ही ऑल्टमैन इसे 'दुनिया को सुरक्षित बनाने' का कदम बता रहे हों, लेकिन एक्सपर्ट्स की राय इसको लेकर बिल्कुल अलग है. आलोचकों का कहना है कि जब एक बार एआई सेना के क्लासिफाइड नेटवर्क में घुस गया, तो उसे नैतिकता और सिक्योरिटी के दायरे में रखना लगभग नामुमकिन होगा. लोग इसे एआई का ओपेनहाइमर मोमेंट भी कह रहे हैं.

एंथ्रोपिक के लिए अब आगे क्या?

सैम ऑल्टमैन के इस फैसले के बाद एंथ्रोपिक बिल्कुल अलग-थलग पड़ गई है. एक तरफ सरकार ने बैन लगा दिया है और दूसरी तरफ इंडस्ट्री के सबसे बड़े खिलाड़ी ने उन्हें गलत साबित कर दिया है. जानकारों का कहना है कि अगर एंथ्रोपिक ने जल्द ही अपना रुख नहीं बदला, तो वह एआई की रेस से पूरी तरह बाहर हो सकती है.

क्या सैम ऑल्टमैन बन गए ट्रंप के 'फेवरेट'?

सिलिकॉन वैली में यह चर्चा गरम है कि सैम ऑल्टमैन अब ट्रंप प्रशासन के सबसे करीबी टेक लीडर बन गए हैं. जहां एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई नैतिकता और उसूलों की दुहाई दे रहे थे, वहीं ऑल्टमैन ने देशभक्ति और बिजनेस का कार्ड खेलकर बाजी मार ली. ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि जो कंपनियां सेना की मदद नहीं करेंगी, उनकी अमेरिका में कोई जगह नहीं है. ऑल्टमैन ने ट्रंप की इसी नब्ज को पकड़ लिया.

