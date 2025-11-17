Advertisement
'फैक्ट्रियों' में बनेंगे बिना बीमारियों वाले बच्चे! पानी की तरह पैसा बहा रहे Sam Altman, जानिए आखिर क्या है Gene-Edited Baby

OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन और ओलिवर मुल्हेरिन द्वारा फंड किया जा रहा है. दोनों ने मिलकर एक स्टार्टअप में करोड़ों रुपए निवेश किए हैं जो ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जिससे भविष्य में माता-पिता gene-edited बच्चे पैदा कर सकेंगे. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 17, 2025, 08:24 AM IST
सिलिकॉन वैली में एक ऐसा गुप्त प्रोजेक्ट चल रहा है जिसने वैज्ञानिकों को गंभीर रूप से चिंतित कर दिया है. यह प्रोजेक्ट OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन और ओलिवर मुल्हेरिन द्वारा फंड किया जा रहा है. दोनों ने मिलकर एक स्टार्टअप में करोड़ों रुपए निवेश किए हैं जो ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जिससे भविष्य में माता-पिता gene-edited बच्चे पैदा कर सकेंगे. यानी ऐसे बच्चे जो अपने माता-पिता से मिलने वाली गंभीर जेनेटिक बीमारियों से पूरी तरह मुक्त हों. यह विचार सुनने में भले ही अद्भुत लगे, लेकिन दुनिया के अधिकांश देशों में इसे अनैतिक, अवैध और बेहद खतरनाक माना जाता है. इसके बावजूद कई बड़े अरबपति इस तकनीक पर पैसा लगा रहे हैं और यही वैज्ञानिकों की बड़ी चिंता बन गया है.

कौन-सा स्टार्टअप कर रहा है यह काम?
वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, सैम ऑल्टमैन, उनके पति ओलिवर मुल्हेरिन और Coinbase के CEO ब्रायन आर्मस्ट्रांग एक बायोटेक स्टार्टअप Preventive को फंड कर रहे हैं. इस स्टार्टअप का मिशन ऐसी तकनीक विकसित करना है जिसकी मदद से वैज्ञानिक इंसानी एम्ब्रियो का जेनेटिक ब्लूप्रिंट बदल सकें. इसका मतलब यह है कि बच्चे को पैदा होने से पहले ही उन बीमारियों से बचाया जा सकेगा जो परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही हों. समर्थकों के अनुसार यह वैज्ञानिक प्रगति हजारों परिवारों के लिए उम्मीद की किरण हो सकती है. लेकिन आलोचक मानते हैं कि यह विज्ञान के उस अंधे क्षेत्र में प्रवेश है जहां जोखिम बहुत बड़े हैं और गलतियां भविष्य में गंभीर परिणाम दे सकती हैं.

Gene-Edited Baby आखिर होता क्या है?
इस पूरे विवाद को समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि gene-edited baby क्या होता है. हर बच्चे के शरीर में माता-पिता का DNA होता है जिसमें बीमारियों की जानकारी भी शामिल रहती है. कई जेनेटिक बीमारियां आज भी पूरी तरह ठीक नहीं की जा सकतीं. Gene-editing तकनीक का लक्ष्य एम्ब्रियो के DNA में मौजूद खराब हिस्सों को ठीक करना है, ताकि बच्चा पैदा होने से पहले ही उन बीमारियों से मुक्त हो सके. इसके लिए CRISPR जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है. सिद्धांत रूप में यह प्रक्रिया बेहद फायदेमंद लगती है, लेकिन इसका वास्तविक उपयोग बहुत जटिल है. एम्ब्रियो में किया गया बदलाव स्थायी होता है और भविष्य की पीढ़ियों तक जा सकता है. मामूली सी त्रुटि भी कई दशक बाद गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती है. यही कारण है कि वैज्ञानिक इस तकनीक को अभी बेहद असुरक्षित मानते हैं.

सामाजिक खतरा: क्या शुरू होगा “Designer Babies” का युग?
आलोचकों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि यह तकनीक समाज में असमानता को और बढ़ा सकती है. यदि केवल अमीर लोग ही अपने बच्चों को मजबूत, स्वस्थ या अधिक सक्षम बनवाने के लिए gene-editing का खर्च उठा सकेंगे, तो समाज जैविक रूप से दो हिस्सों में बंट सकता है. इसके अलावा, यह भी डर है कि भविष्य में माता-पिता बच्चे की ऊंचाई, रंग, बुद्धिमत्ता या रूप-रंग भी “चुनने” लगेंगे. इसे ही “Designer Babies” कहा जाता है. एक बार यह प्रक्रिया शुरू हो गई तो उसे रोकना लगभग असंभव हो जाएगा. 2018 में चीन में जन्मे पहले gene-edited बच्चों ने दुनिया को हिला दिया था. इसके बाद पूरी दुनिया के वैज्ञानिक संगठनों ने इस तकनीक पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए. अधिकांश देशों में एम्ब्रियो एडिटिंग पूरी तरह बैन है.

फिर भी Sam Altman का स्टार्टअप ऐसा क्यों कर रहा है?
स्टार्टअप Preventive का कहना है कि यदि यह तकनीक जिम्मेदारी से विकसित की जाए तो यह मानवता के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकती है. कंपनी का तर्क है कि पीढ़ियों से चली आ रही आनुवांशिक बीमारियों को खत्म करने के लिए विज्ञान को एम्ब्रियो लेवल पर ही दखल देना चाहिए. समर्थकों का विश्वास है कि सख्त नियम, पारदर्शिता और मेडिकल उद्देश्य ही इस तकनीक को सुरक्षित बना सकते हैं. लेकिन इसके बावजूद वैज्ञानिक समुदाय मानता है कि यह क्षेत्र नैतिक रूप से बहुत जटिल है और बिना एक स्पष्ट, वैश्विक रोडमैप के इसमें आगे बढ़ना खतरनाक हो सकता है.

