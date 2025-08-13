Sam Altman vs Elon Musk: सैम ऑल्टमैन का एलन मस्क पर पलटवार, बोले अपने फायदे के लिए X पर...
टेक

Sam Altman vs Elon Musk: सैम ऑल्टमैन का एलन मस्क पर पलटवार, बोले अपने फायदे के लिए X पर...

सैम ऑल्टमैन और एलन मस्क के बीच एक नई जंग शुरू हो गई है. पिछले ही दिनों मस्क ने Apple पर मुकदमा करने की धमकी दी थी, लेकिन अब इसी कड़ी में ऑल्टमैन ने मस्क पर तगड़ा वार करते हुए उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 13, 2025, 05:01 PM IST
Tesla और SpaceX के मालिक Elon Musk ने हाल ही में Apple पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वह OpenAI के ChatGPT को काफी बढ़ावा दे रहे हैं और ऐसे में उन्होंने कंपनी पर केस भी दर्ज करने की धमकी दी थी. हालांकि, अब इस मामले पर OpenAI के CEO Sam Altman का रिएक्शन सामने आ गया है. इसी के साथ मस्क और ऑल्टमैन के बीच एक नई की शुरुआत भी हो गई है. ऑल्टमैन ने मस्क पर पलटवार करते हुए कहा है कि मस्क अपने विरोधियों को नुकसान पहुंचाने के लिए X (ट्विटर) पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं. ऑल्टमैन ने यह बात मस्क का पोस्ट रीट्वीट करते हुए कही है.

Sam Altman ने दिया पलटवार
Sam Altman ने Elon Musk के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा, 'यह तो बहुत अजीब दावा है, क्योंकि मैंने तो सुना है कि Elon पर यह आरोप लगे हैं कि वे X के साथ इस तरह छेड़छाड़ करते हैं जिससे उन्हें और उनकी कंपनियों को फायदा मिले और उनके विरोधियों और उन लोगों को नुकसान पहुंचे जिन्हें वे पसंद नहीं करते.'

ऑल्टमैन ने यह जवाब मस्क के उस ट्वीट पर दिया है जिसमें उन्होंने लिखा था, 'Apple ऐसा व्यवहार कर रहा है जिससे किसी भी दूसरी AI कंपनी के लिए App Store में नंबर 1 पर पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है, सिर्फ OpenAI को छोड़कर. ऐसा करना विरोधी नियमों का सीधा उल्लंघन माना जा रहा है. इसी वजह से xAI इस मामले में तुरंत कानूनी कार्रवाई करेगा.'

ट्वीट के बाद गरमाया मुद्दा
बता दें कि मस्क के इसी ट्वीट के बाद यह पूरा मामला गरमाया हुआ है. इसमें उन्होंने अपने नए AI स्टार्टअप xAI की ऐप स्टोर रैंकिंग को लेकर Apple पर केस करने की चेतावनी दी थी. उन्होंने कहा था कि Apple अपने ऐप स्टोर में AI ऐप्स को बराबरी नहीं देता और खास तौर पर जब बात OpenAI के ChatGPT की आती है, तब इसे ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है. मस्क के अनुसार, Apple xAI के AI मॉडल Grok को टॉप पर आने से रोक रहा है और वहीं ChatGPT नंबर 1 पर बना हुआ है.

पहले भी हो चुका है विवाद
वैसे ये पहली बार नहीं है किसी मामले पर मस्क और ऑल्टमैन आमने सामने खड़े हैं. दरअसल, मस्क ने ही OpenAI की सह-स्थापना की थी. हालांकि, बाद में उन्होंने बीच में ही इस कंपनी से किनारा कर लिया और अपनी खुद की AI कंपनी xAI शुरू कर दी. लेकिन इसके बाद से ही वह लगातार OpenAI को लेकर विवादों में फंसे बने हुए हैं.

FAQs

Q1. Elon Musk ने Apple पर क्या आरोप लगाए हैं?
Ans. Elon Musk का कहना है कि Apple अपने App Store में सिर्फ OpenAI के ChatGPT को बढ़ावा दे रहा है और बाकी AI कंपनियों को टॉप रैंकिंग तक पहुंचने नहीं देता. उन्होंने इसे प्रतिस्पर्धा-विरोधी नियमों का उल्लंघन बताया है और Apple पर केस करने की चेतावनी दी है.

Q2. Sam Altman ने Musk के आरोपों पर क्या जवाब दिया?
Ans. Sam Altman ने मस्क के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा कि यह दावा अजीब है, क्योंकि खुद Elon Musk पर यह आरोप लगे हैं कि वे X (पहले ट्विटर) के एल्गोरिदम में बदलाव करके अपने फायदे के लिए काम करते हैं और विरोधियों को नुकसान पहुंचाते हैं.

Q3. क्या Musk और Altman के बीच पहले भी विवाद रहा है?
Ans. हां, Elon Musk ने ही OpenAI की शुरुआत की थी लेकिन बाद में उन्होंने कंपनी छोड़ दी और अपनी नई AI कंपनी xAI शुरू की. तब से वे OpenAI और Sam Altman को लेकर कई बार विवादों में रहे हैं, और अब यह मामला फिर से चर्चा में आ गया है.

