बिना काम किए मिलेंगे ₹3.7 करोड़? OpenAI ने निकाली ऐसी नौकरी, जानकर चकरा जाएगा बड़े-बड़े इंजीनियरों का दिमाग

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया तेजी से बदल रही है और इसी बदलाव के बीच OpenAI ने एक ऐसी नौकरी निकाली है जिसने पूरी टेक इंडस्ट्री का ध्यान खींच लिया है. कंपनी एक ऐसे सीनियर इंजीनियर की तलाश कर रही है जो भविष्य में पैदा होने वाली उन चुनौतियों के बारे में सोच सके, जो शायद अभी अस्तित्व में भी नहीं हैं. इस भूमिका के लिए OpenAI सालाना 2.95 लाख डॉलर से 4.45 लाख डॉलर (करीब ₹2.5 करोड़ से ₹3.7 करोड़) तक का पैकेज देने को तैयार है.

यह नौकरी केवल तकनीकी कौशल तक सीमित नहीं है. कंपनी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रही है जो दूरदर्शी हो, रणनीतिक सोच रखता हो और AI के संभावित भविष्य को समझने की क्षमता रखता हो. यही वजह है कि इस जॉब पोस्टिंग की चर्चा दुनिया भर में हो रही है.

आखिर क्या है यह खास नौकरी?

OpenAI ने सीनियर मशीन लर्निंग इंजीनियर के पद के लिए भर्ती निकाली है. यह भूमिका कंपनी की “Preparedness” टीम का हिस्सा होगी, जो AI से जुड़े संभावित जोखिमों और सुरक्षा चुनौतियों पर काम करती है.

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जॉब लिस्टिंग के अनुसार, उम्मीदवार को ऐसे मुद्दों पर विचार करना होगा जो भविष्य में सामने आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल मौजूद नहीं हैं. उदाहरण के लिए, अगर कोई AI सिस्टम खुद से अपने बेहतर संस्करण तैयार करने लगे तो उससे जुड़े सुरक्षा और नियंत्रण के सवाल क्या होंगे? कंपनी इन्हीं संभावित परिस्थितियों के लिए पहले से तैयारी करना चाहती है.

“Tasteful and Strategic” उम्मीदवार क्यों चाहिए?

इस जॉब विज्ञापन में एक दिलचस्प शब्दावली इस्तेमाल की गई है. OpenAI ने कहा है कि उसे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो “tasteful and strategic” हो. सामान्य भाषा में इसका मतलब है कि उम्मीदवार केवल तकनीकी रूप से सक्षम न हो, बल्कि सही निर्णय लेने की समझ भी रखता हो.

ऐसे इंजीनियर को यह तय करना होगा कि किसी संभावित जोखिम को कितना महत्व दिया जाए, किन सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता दी जाए और किस तरह ऐसे समाधान तैयार किए जाएं जो तकनीकी रूप से मजबूत होने के साथ-साथ सामाजिक और नैतिक रूप से भी जिम्मेदार हों.

भविष्य की चुनौतियों पर रहेगा फोकस

इस भूमिका का मुख्य उद्देश्य केवल मौजूदा AI सिस्टम को बेहतर बनाना नहीं है. इंजीनियर को यह भी समझना होगा कि आने वाले वर्षों में AI किस तरह विकसित हो सकता है और उससे कौन-कौन से नए खतरे पैदा हो सकते हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, इस भूमिका में डेटा पॉइजनिंग जैसे साइबर खतरों से मॉडल की सुरक्षा, AI की सोच और निर्णय प्रक्रिया को समझने वाले टूल विकसित करना और यह विश्लेषण करना शामिल हो सकता है कि OpenAI के अंदर होने वाला कितना शोध कार्य अब AI द्वारा स्वचालित किया जा सकता है.

दूसरे शब्दों में कहें तो उम्मीदवार को केवल सिस्टम बनाना ही नहीं होगा, बल्कि यह भी आकलन करना होगा कि भविष्य में वही सिस्टम इंसानों द्वारा किए जाने वाले शोध कार्यों को किस हद तक संभाल सकते हैं.

OpenAI की Preparedness टीम क्या करती है?

OpenAI की Preparedness टीम उन उभरते हुए जोखिमों की पहचान करने पर काम करती है जो भविष्य में बड़े पैमाने पर समस्या बन सकते हैं. यह टीम AI सिस्टम की सुरक्षा जांच, जैविक और रासायनिक दुरुपयोग के जोखिम, अत्यधिक स्वायत्त AI एजेंट्स से जुड़े खतरे और उन्नत AI सिस्टम के शुरुआती संकेतों पर नजर रखती है.

टीम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि संभावित समस्याओं को समय रहते पहचाना जाए और उनके समाधान तैयार किए जाएं, ताकि भविष्य में उनका असर समाज पर कम से कम हो.

Sam Altman का बड़ा विजन

OpenAI के CEO Sam Altman लंबे समय से ऐसे AI सिस्टम विकसित करने की बात करते रहे हैं जो शोध कार्यों में इंसानों की मदद कर सकें. उन्होंने पहले कहा था कि कंपनी निकट भविष्य में बड़े पैमाने पर “Automated AI Research Intern” तैयार करना चाहती है. इसके बाद दशक के अंत तक एक ऐसा AI रिसर्चर विकसित करने का लक्ष्य है जो जटिल शोध कार्य लगभग पूरी तरह स्वयं कर सके.

हालांकि Altman ने यह भी स्वीकार किया है कि कंपनी अपने इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने में असफल भी हो सकती है. फिर भी उनका मानना है कि AI की संभावनाएं इतनी बड़ी हैं कि इस दिशा में पारदर्शिता और तैयारी बेहद जरूरी है.

AI इंडस्ट्री में बढ़ रही चिंताएं

AI क्षेत्र के कई विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले वर्षों में AI सिस्टम काफी अधिक सक्षम हो जाएंगे. AI लैब Demis Hassabis के प्रमुख Demis Hassabis ने वर्तमान दौर को “Singularity की तलहटी” बताया है. वहीं कई शोधकर्ताओं का अनुमान है कि दशक के अंत तक AI सिस्टम कुछ शोध और विकास कार्य बिना मानव हस्तक्षेप के करने में सक्षम हो सकते हैं.

हालांकि कुछ विशेषज्ञ इस तेज रफ्तार विकास को लेकर चिंता भी जता रहे हैं. उनका मानना है कि AI तकनीक को अधिक सावधानी और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि इसके संभावित जोखिमों को समय रहते नियंत्रित किया जा सके.