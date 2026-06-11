/एआई के चक्कर में खुद की नौकरी पर ही कुल्हाड़ी मार रहे कर्मचारी, चीन में सैम अल्टमैन के इस टूल ने मचाई तबाही

एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार ओपनक्लॉ (OpenClaw) जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स चीन के वर्कप्लेस को पूरी तरह से बदल रहे हैं. ये टूल्स कंपनियों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में तो मदद कर रहे हैं, लेकिन साथ ही इंसानी कर्मचारियों पर उनकी निर्भरता को भी धीरे-धीरे कम कर रहे हैं. इन एआई टूल्स की वजह से कंपनियों में बड़े पैमाने पर छंटनी हो रही है, जिससे चीनी सरकार और इन कंपनियों के बीच सीधे टकराव की स्थिति पैदा हो गई है. ऐसा इसलिए है क्योंकि चीनी सरकार लगातार नौकरियां बचाने और समाज में स्थिरता बनाए रखने की कोशिशों में जुटी है, जबकि कंपनियां इसके उलट काम कर रही हैं.
समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई चीनी कंपनियों ने छोटे-छोटे समूहों में अपने स्टाफ को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया है. ये कंपनियां उन कामों को ऑटोमेटिक तरीके से पूरा करने के लिए ओपनक्लॉ और अन्य एआई-संचालित सिस्टम का इस्तेमाल कर रही हैं, जिन्हें पहले इंसान किया करते थे. ओपनएआई (OpenAI) के सीईओ सैम अल्टमैन ने इस बेहतरीन टैलेंट को अपने पाले में करने के लिए डेवलपर पीटर स्टीनबर्गर और उनके ओपन-सोर्स एआई एजेंट प्रोजेक्ट 'ओपनक्लॉ' (जिसे पहले क्लॉडबॉट के नाम से जाना जाता था) को करोड़ों रुपये की भारी-भरकम डील के साथ काम पर रखा था.
भले ही शुरुआत में ये छंटनी छोटे स्तर पर और अलग-अलग समय पर की जा रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी, विज्ञापन और मनोरंजन जैसे उद्योगों से जुड़े कर्मचारियों का कहना है कि एआई को अपनाने की वजह से नौकरियां तेजी से खत्म हो रही हैं और नई भर्तियों में भी भारी गिरावट आई है. हांग्जो में एक प्रमुख चीनी इंटरनेट कंपनी के लिए काम करने वाली 26 वर्षीय कॉन्ट्रैक्टर ने दावा किया कि उनके एम्प्लॉयर ने ओपनक्लॉ जैसे एआई टूल्स को पेश करने के बाद इस साल की शुरुआत में ही कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी थी.
इसके साथ ही यह रिपोर्ट भी सामने आई है कि कंपनी ने कॉलेज पास आउट फ्रेशर्स और ग्रेजुएट्स की भर्ती प्रक्रिया को बेहद धीमा कर दिया है. कंपनी में काम करने वाली लियू ने रॉयटर्स को बताया कि ज्यादातर लोग जो काम करते हैं, उन्हें ओपनक्लॉ द्वारा पूरी तरह से रिप्लेस किया जा सकता है. उन्होंने यह भी चिंता जताई कि जो कर्मचारी एआई सिस्टम को सिखाने के लिए अपने काम के तरीके (वर्कफ्लो) का डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रहे हैं, वे असल में खुद को ही नौकरी से बाहर करने का जोखिम उठा रहे हैं.
यह स्थिति चीनी कंपनियों के सामने एक बहुत ही अनोखी और बड़ी चुनौती खड़ी करती है. एक तरफ बीजिंग सरकार ने आर्थिक विकास को रफ्तार देने के लिए देश में एआई के विकास को बहुत आक्रामक तरीके से बढ़ावा दिया है, तो दूसरी तरफ वह बड़े पैमाने पर होने वाले नौकरी के नुकसान को भी रोकना चाहती है, क्योंकि इससे देश की सामाजिक स्थिरता को खतरा हो सकता है. चीन के श्रम कानूनों के अनुसार यदि कोई कंपनी अपने 10 प्रतिशत से अधिक स्टाफ की छंटनी करना चाहती है, तो उसे सरकार से मंजूरी लेनी जरूरी होती है. इसके अलावा चीनी अदालतों ने भी बार-बार उन कंपनियों के खिलाफ फैसले दिए हैं जो कर्मचारियों को सिर्फ इसलिए निकाल रही हैं ताकि उनकी जगह एआई को लाया जा सके.
हाल ही में हांग्जो इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले में कहा गया कि एक एआई कंपनी ने अपने एक सीनियर कर्मचारी को नौकरी से निकालकर गैर-कानूनी काम किया था, क्योंकि कंपनी ने उस कर्मचारी की कई जिम्मेदारियां एआई सिस्टम को सौंप दी थीं. जजों ने अपने ऐतिहासिक फैसले में साफ तौर पर कहा कि कर्मचारियों की जगह एआई को लाना चीन के श्रम कानूनों के तहत "परिस्थितियों में बड़ा बदलाव" नहीं माना जा सकता है. इसलिए कंपनियां कर्मचारियों के रोजगार अनुबंध को समय से पहले खत्म करने के लिए एआई के इस्तेमाल को एक बहाने या उचित कारण के रूप में इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकती हैं.