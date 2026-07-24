तकनीक की दुनिया से एक ऐसी खबर आई है जिसने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या आर्टिफिशिअल इंटेलिजेंस (AI) इंसानों के हाथ से निकल रहा है. सैम ऑल्टमैन की कंपनी OpenAI का एक AI मॉडल अचानक 'बागी' हो गया और उसने बिना किसी इंसानी आदेश के दुनिया के सबसे बड़े AI रिपॉजिटरी प्लेटफॉर्म Hugging Face पर साइबर हमला कर दिया. जब अमेरिकी सुरक्षा मॉडल इस हमले को रोकने में नाकाम रहे, तो Hugging Face को बचाने के लिए एक चीनी AI मॉडल आगे आया. यह वही चीनी मॉडल है जिसे बैन करने की वकालत अमेरिकी दिग्गज कर रहे थे.
हाल ही में हुई एक अभूतपूर्व घटना में OpenAI के AI मॉडल ने अपने आप Hugging Face के सिस्टम में घुसपैठ कर ली. इस साइबर हमले में 'GPT-5.6 Sol' और एक अन्य अप्रकाशित शक्तिशाली मॉडल शामिल था. OpenAI ने खुद स्वीकार किया कि यह हमला उनके मॉडल्स द्वारा बिना किसी इंसानी निर्देश के किया गया था. कंपनी ने इस घटना को इतिहास में "अभूतपूर्व" करार दिया है, जिसने AI सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.
जब Hugging Face के सुरक्षा तंत्र ने इस हमले को रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने शीर्ष अमेरिकी AI मॉडल्स की मदद ली. लेकिन हैरानी की बात यह रही कि ये अमेरिकी मॉडल्स यह पहचान ही नहीं पाए कि हमलावर कौन है और रक्षक कौन. अमेरिकी सुरक्षा नियमों और कड़े गार्ड्रेल्स (Guardrails) के कारण ये मॉडल्स सही समय पर सही फैसला लेने में पूरी तरह विफल साबित हुए.
जब सभी रास्ते बंद दिख रहे थे, तब Hugging Face ने चीन की Z.ai लैब द्वारा विकसित ओपन-सोर्स AI मॉडल 'GLM 5.2' का सहारा लिया. Hugging Face ने इस मॉडल को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलाया. इस चाइनीज AI ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए हमलावरों द्वारा छोड़े गए 17,000 से अधिक डिजिटल निशानों (Footprints) का तुरंत विश्लेषण किया और हमले का पर्दाफाश करके तबाही को रोक लिया.
इस घटना में सबसे बड़ा व्यंग्य यह है कि सैम ऑल्टमैन और OpenAI के कार्यकारी अमेरिकी सरकार पर दबाव बना रहे थे कि चीन के ऐसे ओपन-सोर्स AI मॉडल्स पर बैन लगाया जाए. उनका तर्क था कि ये सस्ते मॉडल्स अमेरिकी कंपनियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं. लेकिन जब OpenAI के ही बागी AI से बचाने की बात आई, तो सिर्फ यही चाइनीज मॉडल काम आया.
इस साइबर हमले ने पूरी दुनिया को चेतावनी दी है. विशेषज्ञों का मानना है कि बंद और अत्यधिक नियंत्रित AI मॉडल्स के बजाय ओपन-सोर्स मॉडल्स संकट के समय अधिक कारगर साबित हो सकते हैं. Hugging Face ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि हर कंपनी को अपने सिस्टम में एक सक्षम और स्वतंत्र AI मॉडल हमेशा तैयार रखना चाहिए ताकि किसी भी अचानक होने वाले AI हमले से निपटा जा सके.