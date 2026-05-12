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Hindi Newsटेकबंपर छूट! Samsung के इन प्रीमियम स्मार्टफोन पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट, ₹15,000 से कम में खरीदिए दमदार फोन

बंपर छूट! Samsung के इन प्रीमियम स्मार्टफोन पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट, ₹15,000 से कम में खरीदिए दमदार फोन

Samsung Smartphone Offers: ₹15,000 से भी कम कीमत में नया स्मार्टफोन खरीदने वाले लोगों के लिए शानदार मौका है. सैमसंग ने अपनी दमदार Galaxy M और F सीरीज पर स्पेशल सेल की शुरुआत कर दी है. अमेजन पर शुरू हुई इस सेल में प्रीमियम फीचर्स वाले फोन पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 12, 2026, 02:20 PM IST
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बंपर छूट! Samsung के इन प्रीमियम स्मार्टफोन पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट, ₹15,000 से कम में खरीदिए दमदार फोन

Samsung Smartphone Offers: अगर आप भी नया 5G स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं और आपका बजट ₹15,000 से भी कम है, तो अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. आप ₹15,000 से भी कम कीमत सैमसंग जैसे ब्रांड का दमदार फोन खरीद सकते हैं. सैमसंग इंडिया ने मिडिल क्लास के लोगों को ध्यान में रखते हुए अपनी M और F सीरीज के स्मार्टफोन्स पर स्पेशल सेल का बिगुल फूंक दिया है. इस सेल की सबसे खास बात यह है कि यहां सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं, बल्कि 6 साल तक के सॉफ्टवेयर अपडेट और Knox सेफ्टी जैसे प्रीमियम फीचर्स भी बहुत ही कम दाम पर मिल रहे हैं. अगर आप भी पुराने फोन से परेशान हैं और अपग्रेड करना चाहते हैं, तो सैमसंग का यह ऑफर आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकता है.

सैमसंग ने अपनी दमदार स्मार्टफोन सीरीज Galaxy M और Galaxy F सीरीज के स्मार्टफोन्स पर स्पेशल ऑफर्स के साथ भारी कटौती की है. यह सेल 8 मई से अमेजन पर शुरू हो गई है, जिसमें प्रीमियम फीचर्स वाले फोन कम कीमत में मिल रहे हैं. आप इस सेल का फायदा उठाकर कम कीमत में स्मार्टफोन खरीद सकते हैं.

Galaxy M सीरीज

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सैमसंग की M सीरीज अपनी दमदार बैटरी और डिस्प्ले के लिए लोगों की पसंद बनी हुई है. इस बार कंपनी ने इसमें कई AI फीचर्स जैसे Circle to Search और Gemini Live को भी शामिल की है.

Galaxy M17 सीरीज
इस सीरीज में M17 5G और M17e 5G स्मार्टफोन शामिल हैं. सैमसंग के M17 5G में 50MP OIS कैमरा और सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलता है. वहीं M17e 5G में 6000mAh की बड़ी बैटरी और 6 साल तक के सॉफ्टवेयर अपडेट दिया जाता है.

Galaxy M36 5G
गेमिंग के शौकीनों के लिए सैमसंग Galaxy M36 5G में Exynos 1380 प्रोसेसर और वेपर कूलिंग चैंबर मिलता है, जिससे फोन हीट न हो.

Galaxy M56 5G
यह इस सीरीज का सबसे प्रीमियम फोन है. मात्र 7.2mm पतला होने के बाद भी इसमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ की सिक्योरिटी और Exynos 1480 प्रोसेसर दिया गया है.

Galaxy F सीरीज

सैमसंग की F सीरीज उन यूजर्स के लिए परफेक्ट है जो स्टाइल के साथ परफॉरमेंस भी खोजते हैं.

Galaxy F70e 5G
इस फोन में इसमें लेदर जैसा प्रीमियम पैटर्न और धूल-पानी से फोन को बचाने के लिए खास प्रोटेक्शन दी गई है. साथ ही 6000mAh की बैटरी और 120Hz रिफ्रेश रेट इसे और भी खास बनाते हैं.

Galaxy F36 5G
यह फोन सिर्फ 7.7mm पतला है और इसमें AI एडिटिंग टूल्स जैसे ऑब्जेक्ट इरेजर दिए गए हैं, जो फोटो से अनचाही चीजें हटाने में मदद करते हैं. 

(ये भी पढे़ंः Kenstar Maha Kool HC 90L Review: 50 फीट का एयर थ्रो! देख लें खूबियां और कमियां)

ऑफर के बाद की कीमतें

-Galaxy M17e 5G- ₹12,499 

- Galaxy M17 5G- ₹13,999

- Galaxy M36 5G- ₹16,999

- Galaxy M56 5G- ₹21,999

- Galaxy F70e 5G- ₹12,499

- Galaxy F36 5G- ₹16,999

सैमसंग ने इन सभी डिवाइस में सेफ्टी के लिए Knox Vault दिया है, जो आपके पर्सनल डेटा को सुरक्षित रखता है. इन ऑफर्स के साथ सैमसंग का लक्ष्य मिड-रेंज मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत बनाना है.

(ये भी पढे़ंः Smart Meter: प्रीपेड है या पोस्टपेड? एक क्लिक में खुलेगा राज, App से भर सकेंगे बिल)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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Samsung Smartphone OffersBest 5G Phone under 15000

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