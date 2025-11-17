Samsung पर बड़ा आरोप! Galaxy फोन्स में मिला 'इजराइली स्पाइवेयर'? सच जानकर घूम जाएगा दिमाग

सोशल मीडिया पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें Samsung पर आरोप लग रहा है कि वह अपने Galaxy फोन्स में “हटाया न जा सकने वाला इजराइली स्पाइवेयर” इंस्टॉल कर रहा है. यूजर्स हैरान हैं कि अगर ऐसा कोई ऐप फोन में पहले से मौजूद है, तो वह असल में कर क्या रहा है?

AppCloud क्या है और यह फोन में क्यों है?

जिस ऐप को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, उसका नाम है AppCloud. यह कोई नया ऐप नहीं है, बल्कि कई सालों से Samsung फोन्स में मौजूद है. यह एक मार्केटिंग ऐप है, जिसका काम है यूजर्स को अलग-अलग ऐप्स इंस्टॉल करने के लिए सुझाव देना. लेकिन यह भी सच है कि यूजर्स को अपने फोन में ऐसे ऐप पसंद नहीं आते जिन्हें हटाया ही न जा सके. भले ही ऐप दिनभर कोई खतरनाक काम न करे, पर उसकी मौजूदगी ही लोगों के मन में शक पैदा करती है.

बवाल की शुरुआत कैसे हुई?

इस विवाद की शुरुआत SMEX नाम की संस्था के “ओपन लेटर” से हुई. SMEX खुद को एक ऐसी नॉन-प्रॉफिट संस्था बताती है जो वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में डिजिटल ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है. इस लेटर में Samsung से कहा गया कि वह “जबर्दस्ती इंस्टॉल किए जा रहे इजराइल-फाउंडेड बLOATWARE” को बंद करे. AppCloud को बनाने वाली कंपनी शुरू में israel-based ironSource थी, जो अब अमेरिकी कंपनी Unity का हिस्सा है. Unity गेम डेवलपमेंट और इंटरैक्टिव डिजिटल एक्सपीरियंस बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है.

SMEX के दावे: ऐप हट ही नहीं सकता!

SMEX का दावा है कि उसने AppCloud की जांच की है और यह ऐप “गहराई से सिस्टम में इंटीग्रेटेड” है. यानी सामान्य यूजर्स इसे न तो हटाकर पाएंगे और न ही डिसेबल करने पर यह लंबे समय तक बंद रहता है. सिस्टम अपडेट के बाद यह फिर से दिखाई दे सकता है. इसे पूरी तरह हटाने के लिए रूट एक्सेस चाहिए, जिससे वारंटी खत्म हो सकती है और सुरक्षा जोखिम भी बढ़ते हैं.

सोशल मीडिया पर फैली अफवाहें

यह ओपन लेटर अब सोशल मीडिया और कुछ एंटी-इजराइल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से फैल रहा है. कई पोस्ट दावा कर रहे हैं कि यह “स्पाइवेयर” यूजर डेटा इकट्ठा कर रहा है और सीधे इजराइली स्टेट से जुड़ा है. लेकिन अभी तक इन दावों का कोई सबूत नहीं है. यह एक मार्केटिंग ऐप है, न कि किसी देश की जासूसी के लिए बनाया गया टूल.

कई देशों में बैन की चर्चा—लेकिन सब बेबुनियाद

कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कुछ देश अब Samsung फोन्स को बैन करने पर विचार कर रहे हैं, परंतु इन दावों के भी कोई पुख्ता सबूत नहीं हैं. AppCloud कोई नया ऐप नहीं है, यह कई वर्षों से मौजूद है. लेकिन इसका “अनरिमूवेबल” होना Samsung के लिए नकारात्मक छवि जरूर बनाता है.

क्या Galaxy यूजर को डरने की जरूरत है?

अगर आपके Galaxy फोन में AppCloud दिखता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है. यह कोई सरकारी जासूसी सॉफ्टवेयर नहीं है. लेकिन यह भी सच है कि ऐसे ऐप्स को हटाने का विकल्प होना चाहिए. यह स्पष्ट नहीं है कि ऐप कौन सा डेटा इकट्ठा करता है, और यही अनिश्चितता यूजर्स को असहज करती है.

मौजूदा माहौल को देखते हुए Samsung यह तय कर सकता है कि भविष्य में इस ऐप को हटाने या पूरी तरह अनइंस्टॉल करने का विकल्प दे दिया जाए. दुनिया में कोई भी फोन कंपनी ऐसे शैडो ऐप्स को बिना डिलीट ऑप्शन दिए प्री-इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए — यह यूजर की प्राइवेसी और कंट्रोल के खिलाफ है.