थोक के भाव में बिक रहा Samsung का AI फीचर्स वाला Smartphone! धक्का-मुक्की करके खरीद रहे Gen Z

Samsung Galaxy S24 Flipkart Sale: क्या आप भी नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं? जवाब अगर हां है तो आपके लिए शानदार मौका है. Samsung के शानदार फीचर्स वाले फोन पर बड़ी छूट मिल रही है.Samsung Galaxy S24 पर इस समय भारी डिस्काउंट मिल रहा है. यह फोन फिलहाल फ्लिपकार्ट पर बड़ी छूट के साथ मिल रहा है. सबसे खास बात यह है कि बेस प्राइस कट के अलावा ग्राहकों को एक्सचेंज और बैंक ऑफर का फायदा भी मिल रहा है. दमदार प्रोसेसर, बेहतरीन कैमरा और प्रीमियम डिजाइन वाले इस फोन को अब आप भारी छूट पर खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं कि इस फोन पर फिलहाल क्या-क्या ऑफर चल रहा है और आप कितनी कीमत में इसे खरीद सकते हैं.

Samsung Galaxy S24 मिलते हैं ये फीचर्स

सैमसंग का Galaxy S24 पहला ऐसा स्मार्टफोन है, जो AI फीचर्स से लैस है. इसमें 6.2 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प् मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है और स्मूद एक्सपीरियंस देता है. परफॉर्मेंस के लिए फोन में Exynos 2400 चिपसेट और और 8GB रैम का कॉम्बिनेशन मिलता है. यह डिवाइस IP68 सर्टिफिकेशन के साथ आता है, यानी पानी और धूल से भी पूरी तरह सेफ है. पावर के लिए इसमें 4,000mAh की बैटरी लगी है, जो 25W फास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग दोनों सपोर्ट करती है. कैमरे की बात करें तो रियर साइड पर 50MP का प्राइमरी सेंसर, 10MP टेलीफोटो लेंस और 12MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है, जबकि फ्रंट में 12MP का सेल्फी शूटर मौजूद है.

जानिए कितने में मिल रहा है Samsung Galaxy S24?

Samsung Galaxy S24 जिसकी असली कीमत 74,999 रुपये है, फिलहाल फ्लिपकार्ट पर सिर्फ 49,999 रुपये में उपलब्ध है. इसके अलावा कस्टमर को 5% कैशबैक का फायदा भी मिल रहा है. कंपनी ने एक्सचेंज ऑफर भी रखा है जिसमें आप अपना पुराना फोन देकर यह नया मॉडल और भी कम दाम में खरीद सकते हैं. हालांकि इस डिस्काउंट और ऑफर की आखिरी तारीख के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है. इसलिए बिना देर किए जल्दी से इस फोन को अपना बना लीजिए. इसलिए फोन खरीदने से पहले ऑफर और बाकी बातें भी जान लें.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः ChatGPT के 5 Tools, जिससे Boss रख सकता है कर्मचारियों पर नजर; Microsoft CEO ने खोले राज

65,499 के इस फोन से होता है मुकाबला

मार्केट में Samsung Galaxy S24 का सीधी टक्कर OnePlus 13 से होती है. वनप्लस का यह हाई-एंड स्मार्टफोन 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है. इसमें 6.82 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलता है. कैमरे की बात करें तो फोन के बैक साइड पर 50MP + 50MP + 50MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप मौजूद है, जबकि सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. पावर के लिए फोन में 6000mAh की दमदार बैटरी मिलती है. फिलहाल इसकी कीमत 65,499 रुपये रखी गई है.

ये भी पढ़ेंः 250 करोड़ Gmail अकाउंट्स पर साइबर अटैक! कहीं आपका भी तो नहीं डेटा हुआ लीक? सिर्फ 1 मिनट में करें चेक