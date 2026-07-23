/Samsung ने उतारा 9 घंटे चलने वाला AI चश्मा, बिना फोन छुए होगी बात और खुद पढ़ेगा मैसेज; जानिए फीचर्स

सैमसंग ने लंदन में आयोजित अपने गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में अपना पहला 'Intelligent Eyewear' पेश कर दिया है. गूगल जेमिनी AI और एंड्रॉइड XR प्लेटफॉर्म पर आधारित यह स्मार्ट चश्मा तकनीक को सीधे आपकी आंखों के सामने ले आता है. Gentle Monster और Warby Parker जैसे मशहूर आईवियर ब्रांड्स के साथ मिलकर तैयार किया गया यह चश्मा न सिर्फ दिखने में स्टाइलिश है, बल्कि यह आपके स्मार्टफोन के कई काम बिना हाथ लगाए कर सकता है. आइए जानते हैं सैमसंग के इस जादुई AI चश्मे में क्या-क्या खास फीचर्स दिए गए हैं.
सैमसंग ने इस स्मार्ट ग्लास को सिर्फ एक गैजेट नहीं बल्कि रोज़मर्रा में पहने जाने वाले फैशन प्रोडक्ट की तरह डिजाइन किया है. इसके लिए सैमसंग ने जेंटल मॉन्स्टर और वॉर्बी पार्कर के साथ पार्टनरशिप की है. जेंटल मॉन्स्टर एडिशन में आपको स्लिम ब्लैक फ्रेम और राउंडेड एज मिलते हैं, जबकि वॉर्बी पार्कर वर्ज़न में ब्राउन फ्रेम दिया गया है. यह चश्मा इतना हल्का है कि इसे पूरा दिन बिना किसी परेशानी के पहना जा सकता है.
इस स्मार्ट आईवियर की सबसे बड़ी खासियत इसका Google Gemini AI इंटीग्रेशन है. चश्मे में लगा इन-बिल्ट कैमरा यह समझ सकता है कि आप किस चीज को देख रहे हैं. इसके बाद AI आपको रियल-टाइम में उस चीज की जानकारी देता है. यह आपके लंबे मैसेज को समराइज़ कर सकता है, जरूरी नोटिफिकेशन पढ़कर सुना सकता है और आपके सामने वाली भाषा को तुरंत ट्रांसलेट भी कर सकता है.
स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए सैमसंग के इस AI आईवियर में क्वालकॉम का Snapdragon AR1 Gen 1 प्रोसेसर दिया गया है. यह प्रोसेसर खास तौर पर कॉम्पैक्ट AR (ऑगमेंटेड रियलिटी) डिवाइस के लिए बनाया गया है. यह एंड्रॉइड XR प्लेटफॉर्म पर काम करता है, जिससे यूजर्स को वॉयस कमांड और गेसचर कंट्रोल के जरिए चश्मे को ऑपरेट करने की सुविधा मिलती है.
सैमसंग का दावा है कि यह इंटेलिजेंट आईवियर एक सिंगल चार्ज में 9 घंटे तक की बैटरी लाइफ देता है. इतना ही नहीं, इसके साथ मिलने वाला चार्जिंग केस इसे 7 बार और फुल चार्ज कर सकता है. इसका मतलब है कि सफर के दौरान आपको बार-बार चार्जिंग की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी.
अगर आप रास्ते में जा रहे हैं तो यह चश्मा आपको नेविगेशन गाइडेंस भी देगा. इसके अलावा मीटिंग या पढ़ाई के दौरान बोर्ड पर लिखी चीजों को यह कैप्चर करके सीधे Samsung Notes में सेव कर सकता है. आप वीडियो कॉल के दौरान अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं और हैंड्स-फ्री वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं.