Advertisement
trendingNow13071850
Hindi NewsटेकGalaxy यूजर्स की बल्ले-बल्ले! Samsung और Netflix ने मिलकर लॉन्च किया खास Stranger Things थीम, जानिए पूरी डिटेल

Galaxy यूजर्स की बल्ले-बल्ले! Samsung और Netflix ने मिलकर लॉन्च किया खास Stranger Things थीम, जानिए पूरी डिटेल

Samsung और Netflix ने मिलकर Galaxy स्मार्टफोन्स के लिए एक खास Stranger Things थीम लॉन्च कर दी है. अगर आप Samsung Galaxy फोन इस्तेमाल करते हैं और Stranger Things सीरीज के फैन हैं, तो यह आपके लिए यह किसी तोहफे से कम नहीं है. यह थीम आपके फोन को पूरी तरह इस मशहूर सीरीज की दुनिया जैसा लूक देने वाला है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 12, 2026, 03:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Galaxy यूजर्स की बल्ले-बल्ले! Samsung और Netflix ने मिलकर लॉन्च किया खास Stranger Things थीम, जानिए पूरी डिटेल

Samsung कंपनी और Netflix ने अपने यूजर्स के लिए एक शानदार सरप्राइज लॉन्च किया है. इसमें Galaxy स्मार्टफोन यूजर दुनियाभर के 186 देशों में गैलेक्सी स्टोर से स्ट्रेंजर थिंग्स थीम और वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हैं. यह स्ट्रेंजर थिंग्स Galaxy स्मार्टफोन्स यूजर्स 12 जनवरी से 22 फरवरी तक फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं. यूजर्स इसका लाभ गैलेक्सी डिवाइस पर नेटफ्लिक्स ऐप डाउनलोड करके उठा सकते हैं. इस नए थीम को लगाने के बाद आपके फोन की होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, ऐप आइकन और बैकग्राउंड सब कुछ Stranger Things के रंग में रंग जाएगा. यह थीम न केवल दिखने में अलग है बल्कि फोन के इंटरफेस को भी पूरी तरह से बदल देती है. 

क्या है यह नया Stranger Things थीम?
आपको बता दें कि नेटफ्लिक्स ने स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 का पहला भाग 27 नवंबर, 2025 को रिलीज किया था. रिलिज होने के साथ यह सीजन 91 देशों में पहले स्थान पर पहुंच गया था. पहले पांच दिनों में ही इसे 59.6 मिलियन बार देखा गया था. नेटफ्लिक्स की माने तो यह अंग्रेजी भाषा की सीरीज के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर अब तक का सबसे शानदार ओपनिंग प्रदर्शन था. इसके साथ ही स्ट्रेंजर थिंग्स नेटफ्लिक्स के इतिहास में पहली ऐसी सीरीज बन गई जिसके सभी पांच सीजन एक साथ ग्लोबल टॉप 10 लिस्ट में शामिल हुए और लगातार पांच हफ्तों तक इस स्थान पर बने रहे. अंतिम सीजन अब दुनिया भर में स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है. ऐसे में Samsung और Netflix का यह कोलैबोरेशन अब Galaxy फोन यूजर के लिए खास होने वाला है. इससे अब Galaxy फोन में वॉलपेपर, आइकन, साउंड और पूरे इंटरफेस में वही माहौल दिखेगा जो आपने टीवी पर देखा है. इससे आपके फोन का लुक भी बदलेगा और इस्तेमाल करने में भी एक अलग मजा मिलेगा.

यह भी पढ़ें:- Starlink के 'महाप्लान' को मिली अनुमति! भारत आने से पहले मस्क ने कर दिया बड़ा खेल

Add Zee News as a Preferred Source

कंपनी पहले भी ऐसा कर चुकी है
Samsung कंपनी इससे पहले भी स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 के साथ ऐसा काम कर चुकी है. हाल ही में कंपनी ने फिल्म 'केपॉप डेमन हंटर्स' से जुड़े विशेष गैलेक्सी थीम पेश किए थे. अब सीजन 5 का थीम भी Samsung और Netflix के कोलैबोरेशन को दिखा रहे हैं. इस बार भी कंपनी ने अपने गैलेक्सी डिवाइस को कस्टमाइजेशन के साथ नेटफ्लिक्स की सीरीज से जोड़ा है. इस थीम को आप Samsung के आधिकारिक थीम स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. 

किसके लिए है यह थीम?
यह थीम Samsung Galaxy यूजर्स के लिए है. इसको खास One UI वर्जन वाले फोन में इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे आप Samsung के आधिकारिक थीम स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आपके पास Galaxy S जैसे प्रीमियम मॉडल हैं, आप भी इस थीम को इस्तेमाल कर सकते हैं. बस इसके लिए आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट होना जरूरी है. 

यह भी पढ़ें:- लो आ गया जादुई टूल! बिना टेस्ट के पता चलेगी शरीर की खतरनाक बीमारियां

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

SamsungNetflix Stranger ThingsSamsung Stranger Things themeSamsung Netflix collaboration

Trending news

42 देश भारत में लगाने जा रहे हैं हाजिरी!पाकिस्तान-बांग्लादेश एंट्री बैन? जानें क्यों
om birla
42 देश भारत में लगाने जा रहे हैं हाजिरी!पाकिस्तान-बांग्लादेश एंट्री बैन? जानें क्यों
करूर भगदड़ केस में CBI के सामने पेश हुए थलापति विजय, गई थी 41 लोगों जान
Actor Vijay
करूर भगदड़ केस में CBI के सामने पेश हुए थलापति विजय, गई थी 41 लोगों जान
'SC/ST में अमीर लोगों को न मिले आरक्षण', क्रीमीलेयर पर SC ने भेजा नोटिस, जानें मामला
creamy layer
'SC/ST में अमीर लोगों को न मिले आरक्षण', क्रीमीलेयर पर SC ने भेजा नोटिस, जानें मामला
'वोटों का बंटवारा रोकना था मकसद...' एनसीपी से गठबंधन पर अजित पवार की दो टूक
Maharashtra local body elections
'वोटों का बंटवारा रोकना था मकसद...' एनसीपी से गठबंधन पर अजित पवार की दो टूक
1, 2, 3... जनवरी के महीने में सर्दी की डिंग-डांग, 15 शहरों का हाल कंपकंपी बढ़ा देगा
​ Weather News
1, 2, 3... जनवरी के महीने में सर्दी की डिंग-डांग, 15 शहरों का हाल कंपकंपी बढ़ा देगा
'एनर्जी और सेमीकंडक्टर पर बढ़ेगा सहयोग...' इंडिया-जर्मनी CEO फोरम में बोले PM मोदी
India-Germany CEO Forum
'एनर्जी और सेमीकंडक्टर पर बढ़ेगा सहयोग...' इंडिया-जर्मनी CEO फोरम में बोले PM मोदी
महिलाओं को मकर संक्रांति पर मिलेगा गिफ्ट! 3000 रुपये अकाउंट में होंगे ट्रांसफर
BMC elections
महिलाओं को मकर संक्रांति पर मिलेगा गिफ्ट! 3000 रुपये अकाउंट में होंगे ट्रांसफर
बापू को 2 गोलियां लगी थीं या तीन, कितने मिनट जीवित थे... 78 साल बाद क्यों उठे सवाल?
mahatma gandhi death anniversary
बापू को 2 गोलियां लगी थीं या तीन, कितने मिनट जीवित थे... 78 साल बाद क्यों उठे सवाल?
क्या है 'हटाओ लुंगी, बजाओ पुंगी'? राज ठाकरे ने किस तमिल नेता को कहा- रसमलाई
K Annamalai
क्या है 'हटाओ लुंगी, बजाओ पुंगी'? राज ठाकरे ने किस तमिल नेता को कहा- रसमलाई
भेदभाव कर रही है सरकार... सड़क पर उतरे CM विजयन; 5,900 करोड़ की कटौती पर बड़ा आरोप
Kerala
भेदभाव कर रही है सरकार... सड़क पर उतरे CM विजयन; 5,900 करोड़ की कटौती पर बड़ा आरोप