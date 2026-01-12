Galaxy यूजर्स की बल्ले-बल्ले! Samsung और Netflix ने मिलकर लॉन्च किया खास Stranger Things थीम, जानिए पूरी डिटेल

Samsung कंपनी और Netflix ने अपने यूजर्स के लिए एक शानदार सरप्राइज लॉन्च किया है. इसमें Galaxy स्मार्टफोन यूजर दुनियाभर के 186 देशों में गैलेक्सी स्टोर से स्ट्रेंजर थिंग्स थीम और वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हैं. यह स्ट्रेंजर थिंग्स Galaxy स्मार्टफोन्स यूजर्स 12 जनवरी से 22 फरवरी तक फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं. यूजर्स इसका लाभ गैलेक्सी डिवाइस पर नेटफ्लिक्स ऐप डाउनलोड करके उठा सकते हैं. इस नए थीम को लगाने के बाद आपके फोन की होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, ऐप आइकन और बैकग्राउंड सब कुछ Stranger Things के रंग में रंग जाएगा. यह थीम न केवल दिखने में अलग है बल्कि फोन के इंटरफेस को भी पूरी तरह से बदल देती है.

क्या है यह नया Stranger Things थीम?

आपको बता दें कि नेटफ्लिक्स ने स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 का पहला भाग 27 नवंबर, 2025 को रिलीज किया था. रिलिज होने के साथ यह सीजन 91 देशों में पहले स्थान पर पहुंच गया था. पहले पांच दिनों में ही इसे 59.6 मिलियन बार देखा गया था. नेटफ्लिक्स की माने तो यह अंग्रेजी भाषा की सीरीज के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर अब तक का सबसे शानदार ओपनिंग प्रदर्शन था. इसके साथ ही स्ट्रेंजर थिंग्स नेटफ्लिक्स के इतिहास में पहली ऐसी सीरीज बन गई जिसके सभी पांच सीजन एक साथ ग्लोबल टॉप 10 लिस्ट में शामिल हुए और लगातार पांच हफ्तों तक इस स्थान पर बने रहे. अंतिम सीजन अब दुनिया भर में स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है. ऐसे में Samsung और Netflix का यह कोलैबोरेशन अब Galaxy फोन यूजर के लिए खास होने वाला है. इससे अब Galaxy फोन में वॉलपेपर, आइकन, साउंड और पूरे इंटरफेस में वही माहौल दिखेगा जो आपने टीवी पर देखा है. इससे आपके फोन का लुक भी बदलेगा और इस्तेमाल करने में भी एक अलग मजा मिलेगा.

कंपनी पहले भी ऐसा कर चुकी है

Samsung कंपनी इससे पहले भी स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 के साथ ऐसा काम कर चुकी है. हाल ही में कंपनी ने फिल्म 'केपॉप डेमन हंटर्स' से जुड़े विशेष गैलेक्सी थीम पेश किए थे. अब सीजन 5 का थीम भी Samsung और Netflix के कोलैबोरेशन को दिखा रहे हैं. इस बार भी कंपनी ने अपने गैलेक्सी डिवाइस को कस्टमाइजेशन के साथ नेटफ्लिक्स की सीरीज से जोड़ा है. इस थीम को आप Samsung के आधिकारिक थीम स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं.

किसके लिए है यह थीम?

यह थीम Samsung Galaxy यूजर्स के लिए है. इसको खास One UI वर्जन वाले फोन में इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे आप Samsung के आधिकारिक थीम स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आपके पास Galaxy S जैसे प्रीमियम मॉडल हैं, आप भी इस थीम को इस्तेमाल कर सकते हैं. बस इसके लिए आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट होना जरूरी है.

