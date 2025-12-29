Samsung CES 2026: Samsung का बड़ा ऐलान! जल्द लॉन्च होंगे नए स्टाइलिश म्यूज़िक स्पीकर्स, आवाज़ होगी दमदार

Samsung CES 2026: Samsung कंपनी ने बताया है कि वह बहुत जल्द अपने नए म्यूज़िक स्पीकर्स और साउंड सिस्टम लॉन्च करने जा रही है. कंपनी के ये प्रोडक्ट्स अगले महीने लास वेगास में आयोजित होने वाले CES 2026 नाम के बड़े टेक शो में दिखाए जाएंगे. कंपनी का कहना है कि ये स्पीकर्स घर में आपके म्यूज़िक सुनने और टीवी देखने के मज़े को कई गुना बढ़ा देंगे. कंपनी का यह टेक शो 6 से 9 जनवरी तक लास वेगास में आयोजिक किया जाएगा. भारत में इस इवेंट को लोग 5 जनवरी को सुबह 8:30 बजे IST में देख सकते हैं.

Samsung ने दो नए स्पीकर की अनाउंसमेंट की

आपको बता दें कंपनी ने इस इवेंट में दो नए स्पीकर्स की अनाउंसमेंट की है. इसका नाम Music Studio 5 और Music Studio 7 वाई-फाई स्पीकर हैं. ये दोनों स्पीकर्स दिखने में काफी अलग और प्रीमियम क्वालिटी वाले हैं. इन स्पीकर्स को आप घर में डेकोरेटिव आइटम की तरह भी रख सकते हैं.

Music Studio 7 स्पीकर में क्या है खास?

Music Studio 7 स्पीकर की आवाज़ आपके कमरें में चारों तरफ फैलती है, जिससे आपको घर में ही स्टूडियो या थिएटर वाला फील मिलता है. कंपनी का कहना है कि यह ऑडियो लैब पैटर्न कंट्रोल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सिग्नल ओवरलैप को कम करता है, जिससे आपको चारों तरफ से साफ म्यूज़िक सुनने को मिलता है. कंपनी ने दोनों ही स्पीकर्स में स्मार्ट ऑडियो टेक्नोलॉजी दी है, जो आवाज़ और बास को अपने-आप कंट्रोल करती है. इसके साथ Music Studio 7 24-बिट/96kHz तक के उच्च-रिज़ॉल्यूशन ऑडियो को सपोर्ट करता है और एक स्टैंडअलोन इमर्सिव स्पीकर के रूप में काम कर सकता है. इसको आप अन्य स्पीकरों के साथ जोड़ भी सकते हैं.



Music Studio 5 के फीचर्स

वहीं कंपनी का दुसरा Music Studio 5 स्पीकर देखने में छोटा है, लेकिन रोज़ाना म्यूज़िक सुनने के लिए बढ़िया साउंड देता है. इसमें चार इंच का वूफर और डुअल ट्वीटर लगा हुआ है, जो आपको शानदार साउंड देता है. इस स्पीकर में आपको एआई डायनेमिक बास कंट्रोल, वाई-फाई कास्टिंग, वॉयस कंट्रोल और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की सुविधा मिल जाती है.

Samsung ने अपने Q-Series साउंडबार में किए बड़े अपग्रेट

कंपनी ने अपने Q-Series साउंडबार्स को भी अपग्रेड किया है. नए साउंडबार्स में ज्यादा दमदार ऑडियो फीचर्स दिए गए हैं, ताकि टीवी देखते समय फिल्म और स्पोर्ट्स का मज़ा सिनेमाघर जैसा मिल सके. इसमें 7.0.2 मेन साउंडबार, 4.0.2 रियर स्पीकर और आठ-इंच का डुअल ड्राइवर सबवूफर शामिल किया गया है. इसमें मिलने वाले साउंड एलिवेशन फीचर से आपको स्क्रीन और उस पर चल रहा डायलॉग बिल्कुल साफ सुनाई देता है. इस साउंडबार में मिल रहा ऑटो वॉल्यूम फीचर कंटेंट में साउंड को कंट्रोल करके रखता है. सैमसंग का कहना है कि यह साउंडबार आपको प्रोफेशनल होम थिएटर सेटअप जैसा मजा देता है. अप-फायरिंग चैनल और नेक्स्ट-जेनरेशन की एआई ट्यूनिंग वाला यह साउंडबार आपके लिविंग रूम को सिनेमा जैसे माहौल में बदल देता है.

