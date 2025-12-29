Advertisement
trendingNow13057514
Hindi NewsटेकSamsung CES 2026: Samsung का बड़ा ऐलान! जल्द लॉन्च होंगे नए स्टाइलिश म्यूज़िक स्पीकर्स, आवाज़ होगी दमदार

Samsung CES 2026: Samsung का बड़ा ऐलान! जल्द लॉन्च होंगे नए स्टाइलिश म्यूज़िक स्पीकर्स, आवाज़ होगी दमदार

Samsung CES 2026: टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनी Samsung ने CES 2026 से पहले अपने नए ऑडियो प्रोडक्ट्स का ऐलान कर दिया है. इसमें कंपनी ने Music Studio Series के तहत दो नए Wi-Fi स्पीकर्स और Q-Series साउंडबार को पेश कर सकती है. इनका डिजाइन और साउंड क्वालिटी काफी खास होने वाली है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Dec 29, 2025, 05:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Samsung CES 2026: Samsung का बड़ा ऐलान! जल्द लॉन्च होंगे नए स्टाइलिश म्यूज़िक स्पीकर्स, आवाज़ होगी दमदार

Samsung CES 2026: Samsung कंपनी ने बताया है कि वह बहुत जल्द अपने नए म्यूज़िक स्पीकर्स और साउंड सिस्टम लॉन्च करने जा रही है. कंपनी के ये प्रोडक्ट्स अगले महीने लास वेगास में आयोजित होने वाले CES 2026 नाम के बड़े टेक शो में दिखाए जाएंगे. कंपनी का कहना है कि ये स्पीकर्स घर में आपके म्यूज़िक सुनने और टीवी देखने के मज़े को कई गुना बढ़ा देंगे. कंपनी का यह टेक शो 6 से 9 जनवरी तक लास वेगास में आयोजिक किया जाएगा. भारत में इस इवेंट को लोग 5 जनवरी को सुबह 8:30 बजे IST में देख सकते हैं.   

Samsung ने दो नए स्पीकर की अनाउंसमेंट की
आपको बता दें कंपनी ने इस इवेंट में दो नए स्पीकर्स की अनाउंसमेंट की है. इसका नाम Music Studio 5 और Music Studio 7 वाई-फाई स्पीकर हैं. ये दोनों स्पीकर्स दिखने में काफी अलग और प्रीमियम क्वालिटी वाले हैं. इन स्पीकर्स को आप घर में डेकोरेटिव आइटम की तरह भी रख सकते हैं. 

यह भी पढ़ें:- डेटा ब्रीच से बढ़ा ऑनलाइन फ्रॉड का खतरा! बचाव के लिए अपनाएं ये स्मार्ट तरीके

Add Zee News as a Preferred Source

Music Studio 7 स्पीकर में क्या है खास?
Music Studio 7 स्पीकर की आवाज़ आपके कमरें में चारों तरफ फैलती है, जिससे आपको घर में ही स्टूडियो या थिएटर वाला फील मिलता है. कंपनी का कहना है कि यह ऑडियो लैब पैटर्न कंट्रोल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सिग्नल ओवरलैप को कम करता है, जिससे आपको चारों तरफ से साफ म्यूज़िक सुनने को मिलता है. कंपनी ने दोनों ही स्पीकर्स में स्मार्ट ऑडियो टेक्नोलॉजी दी है, जो आवाज़ और बास को अपने-आप कंट्रोल करती है. इसके साथ Music Studio 7 24-बिट/96kHz तक के उच्च-रिज़ॉल्यूशन ऑडियो को सपोर्ट करता है और एक स्टैंडअलोन इमर्सिव स्पीकर के रूप में काम कर सकता है. इसको आप अन्य स्पीकरों के साथ जोड़ भी सकते हैं. 
 
Music Studio 5 के फीचर्स
वहीं कंपनी का दुसरा Music Studio 5 स्पीकर देखने में छोटा है, लेकिन रोज़ाना म्यूज़िक सुनने के लिए बढ़िया साउंड देता है. इसमें चार इंच का वूफर और डुअल ट्वीटर लगा हुआ है, जो आपको शानदार साउंड देता है. इस स्पीकर में आपको एआई डायनेमिक बास कंट्रोल, वाई-फाई कास्टिंग, वॉयस कंट्रोल और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की सुविधा मिल जाती है.   

Samsung ने अपने Q-Series साउंडबार में किए बड़े अपग्रेट
कंपनी ने अपने Q-Series साउंडबार्स को भी अपग्रेड किया है. नए साउंडबार्स में ज्यादा दमदार ऑडियो फीचर्स दिए गए हैं, ताकि टीवी देखते समय फिल्म और स्पोर्ट्स का मज़ा सिनेमाघर जैसा मिल सके. इसमें 7.0.2 मेन साउंडबार, 4.0.2 रियर स्पीकर और आठ-इंच का डुअल ड्राइवर सबवूफर शामिल किया गया है. इसमें मिलने वाले साउंड एलिवेशन फीचर से आपको स्क्रीन और उस पर चल रहा डायलॉग बिल्कुल साफ सुनाई देता है. इस साउंडबार में मिल रहा ऑटो वॉल्यूम फीचर कंटेंट में साउंड को कंट्रोल करके रखता है. सैमसंग का कहना है कि यह साउंडबार आपको प्रोफेशनल होम थिएटर सेटअप जैसा मजा देता है. अप-फायरिंग चैनल और नेक्स्ट-जेनरेशन की एआई ट्यूनिंग वाला यह साउंडबार आपके लिविंग रूम को सिनेमा जैसे माहौल में बदल देता है.

यह भी पढ़ें:- Google Pixel 9a पर मिल रहा भारी डिस्काउंट! नए साल से पहले कम कीमत में घर लाएं यह फोन

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Samsung audio devicesCES 2026Music Studio 7Samsung soundbars

Trending news

ओडिशा में मुस्लिम को बांग्लादेशी समझ भीड़ ने किया हमला, बांधकर कर दी पिटाई
crime news
ओडिशा में मुस्लिम को बांग्लादेशी समझ भीड़ ने किया हमला, बांधकर कर दी पिटाई
घाटी में 2 समुदायों के बीच हिंसा, जमकर बरसाए पत्थर; CRPF ने संभाला मोर्चा
Communal violence
घाटी में 2 समुदायों के बीच हिंसा, जमकर बरसाए पत्थर; CRPF ने संभाला मोर्चा
आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए 79000 करोड़ का सुपर प्लान, नहीं बचेंगे देश के दुश्मन
rajnath singh
आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए 79000 करोड़ का सुपर प्लान, नहीं बचेंगे देश के दुश्मन
कोहरे से डर रहे! नए साल का प्लान बनाने से पहले मौसम विभाग की भविष्यवाणी पढ़ लीजिए
Delhi IMD alert
कोहरे से डर रहे! नए साल का प्लान बनाने से पहले मौसम विभाग की भविष्यवाणी पढ़ लीजिए
BMC चुनाव: BJP ने 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी; जानें किसे मिला टिकट
BMC elections
BMC चुनाव: BJP ने 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी; जानें किसे मिला टिकट
'पार्टी में है गुटबाजी...', कांग्रेस में मची अंदरूनी कलह, उदित राज ने उठाए सवाल
Udit Raj
'पार्टी में है गुटबाजी...', कांग्रेस में मची अंदरूनी कलह, उदित राज ने उठाए सवाल
बंगाल में मंदिर-मस्जिद को लेकर छिड़ी तकरार, ममता बनर्जी पर बरसे हुमायूं कबीर
Mamata Banerjee
बंगाल में मंदिर-मस्जिद को लेकर छिड़ी तकरार, ममता बनर्जी पर बरसे हुमायूं कबीर
'जिस नाव में हमने बैठाया, उसी को कांग्रेस लेकर भाग गई...', शिवसेना (UBT) का आरोप
BMC polls
'जिस नाव में हमने बैठाया, उसी को कांग्रेस लेकर भाग गई...', शिवसेना (UBT) का आरोप
कांग्रेस से आखिरकार क्या चाहते हैं दिग्विजय सिंह? संघ-मोदी पोस्ट के अंदर की कहानी
digvijay singh news
कांग्रेस से आखिरकार क्या चाहते हैं दिग्विजय सिंह? संघ-मोदी पोस्ट के अंदर की कहानी
सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत पर लगाई रोक, 5 प्वाइंट्स में समझें SC ने क्या कहा?
Unnao rape case
सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत पर लगाई रोक, 5 प्वाइंट्स में समझें SC ने क्या कहा?