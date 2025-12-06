अब सिर्फ 10 मिनट में नया Samsung फोन-टैबलेट होगा आपके हाथ में! जानें कैसे मिलेगी यह 'एक्सप्रेस डिलीवरी' सुविधा!

Samsung 10 Minute Phone Delivery: क्या आप भी नया फोन लेना चाहते हैं लेकिन डिलीवरी के लिए लंबा इंतजार नहीं पसंद है? तो आपको खुश कर देने वाली खबर है. Samsung ने एक ऐसा बड़ा ऐलान किया है जो स्मार्टफोन खरीदने का पूरा एक्सपीरियंस बदल कर रख देगा. अब न लंबी डिलीवरी टाइम का झंझट न घंटों इंतजार बस सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपके हाथ में स्मार्टफोन, टैबलेट होगा. ऐसी सुविधा की शुरुआत हो गई है जिसके तहत सैमसंग के फोन और टैबलेट सिर्फ 10 मिनट में आपके घर तक पहुंचाए जाएंगे. यह एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस ई-कॉमर्स की दुनिया में नया मानक सेट करने वाली होगी

अब सैमसंग के स्मार्टफोन, टैब समेत दूसरे डिवाइस खरीदने के लिए आपको मार्केट जाने या स्टोर में लंबी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी. कंपनी ने इंस्टामार्ट के साथ पार्टनरशिप की है जिसके तहत कस्टमर्स ऑर्डर करने के सिर्फ 10 मिनट के भीतर न के स्मार्टफोन, टैबलेट, वीयरेबल और अन्य एक्सेसरीज सीधे आपके घर पहुंच जाएंगी.

इन कस्टमर्स को होगा फायदा

Samsung लगातार यह कोशिश कर रहा है कि उसके डिवाइस हर प्लेटफॉर्म पर आसानी से मिल सकें. इसी क्रम में कंपनी ने इंस्टामार्ट के साथ नई साझेदारी इसी दिशा में उठाया गया कदम है. इसके जरिए Samsung के लिए डिवाइस बेचने का एक और माध्यम बन गया है वहीं इंस्टामार्ट के ग्राहकों को ग्रॉसरी के साथ ही साथ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स भी आसानी से मिल सकेंगे. यह सुविधा खासकर उन ग्राहकों के लिए फायदेमंद होगी जिनके घर से सैमसंग के स्टोर दूर हैं या जो मार्केट में जाकर डिवाइस खरीदना पसंद नहीं करते. साथ ही अगर किसी को बहुत ही कम समय में नया स्मार्टफोन या टैब चाहिए हो या गिफ्ट करना हो तो तुरंत डिवाइस ऑर्डर कर सकते हैं.

किन शहरों में शुरू होगी यह सर्विस?

Samsung ने अभी तक इस सर्विस को किन किन शहरों में शुरू करेगा इसकी जानकारी नहीं दी है. लेकिन माना जा रहा है कि जिन शहरों में इंस्टामार्ट की सर्विस मजबूत है वहां के यूजर्स सैमसंग के डिवाइस घर बैठे मंगवा सकेंगे. यह पहला मौका नहीं है जब क्विक-कॉमर्स कंपनियां स्मार्टफोन और दूसरे गैजेट्स की होम डिलीवरी कर रही हैं. इंस्टामार्ट पहले से ही सैमसंग के साथ ही वनप्लस, ऐप्पल और रेडमी के स्मार्टफोन डिलीवर करती है. इसी तरह ब्लिकइट और जेप्टो भी कई शहरों में स्मार्टफोन डिलीवरी का काम कर चुके हैं. अब ग्राहक महंगे से महंगे फोन को भी कुछ ही मिनटों में अपने घर मंगवा सकते हैं.

