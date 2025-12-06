Advertisement
trendingNow13031234
Hindi Newsटेक

अब सिर्फ 10 मिनट में नया Samsung फोन-टैबलेट होगा आपके हाथ में! जानें कैसे मिलेगी यह 'एक्सप्रेस डिलीवरी' सुविधा!

Samsung 10 Minute Phone Delivery: अगर आप नया स्मार्टफोन या टैबलेट खरीदना चाहते हैं लेकिन लंबी डिलीवरी इंतजार से बचना चाहते हैं तो Samsung ने आपकी यह समस्या दूर कर दी है. कंपनी ने इंस्टामार्ट के साथ पार्टनरशिप कर एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस शुरू की है जिससे अब ग्राहक सिर्फ 10 मिनट में अपने घर नया फोन, टैबलेट पा सकें.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 06, 2025, 02:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब सिर्फ 10 मिनट में नया Samsung फोन-टैबलेट होगा आपके हाथ में! जानें कैसे मिलेगी यह 'एक्सप्रेस डिलीवरी' सुविधा!

Samsung 10 Minute Phone Delivery:  क्या आप भी नया फोन लेना चाहते हैं लेकिन डिलीवरी के लिए लंबा इंतजार नहीं पसंद है? तो आपको खुश कर देने वाली खबर है. Samsung ने एक ऐसा बड़ा ऐलान किया है जो स्मार्टफोन खरीदने का पूरा एक्सपीरियंस बदल कर रख देगा. अब न लंबी डिलीवरी टाइम का झंझट न घंटों इंतजार बस सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपके हाथ में स्मार्टफोन, टैबलेट होगा. ऐसी सुविधा की शुरुआत हो गई है जिसके तहत सैमसंग के फोन और टैबलेट सिर्फ 10 मिनट में आपके घर तक पहुंचाए जाएंगे. यह एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस ई-कॉमर्स की दुनिया में नया मानक सेट करने वाली होगी

अब सैमसंग के स्मार्टफोन, टैब समेत दूसरे डिवाइस खरीदने के लिए आपको मार्केट जाने या स्टोर में लंबी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी. कंपनी ने इंस्टामार्ट के साथ पार्टनरशिप की है जिसके तहत कस्टमर्स ऑर्डर करने के सिर्फ 10 मिनट के भीतर न के स्मार्टफोन, टैबलेट, वीयरेबल और अन्य एक्सेसरीज सीधे आपके घर पहुंच जाएंगी.

इन कस्टमर्स को होगा फायदा
Samsung लगातार यह कोशिश कर रहा है कि उसके डिवाइस हर प्लेटफॉर्म पर आसानी से मिल सकें. इसी क्रम में कंपनी ने इंस्टामार्ट के साथ नई साझेदारी इसी दिशा में उठाया गया कदम है. इसके जरिए Samsung के लिए डिवाइस बेचने का एक और माध्यम बन गया है वहीं इंस्टामार्ट के ग्राहकों को ग्रॉसरी के साथ ही साथ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स भी आसानी से मिल सकेंगे. यह सुविधा खासकर उन ग्राहकों के लिए फायदेमंद होगी जिनके घर से सैमसंग के स्टोर दूर हैं या जो मार्केट में जाकर डिवाइस खरीदना पसंद नहीं करते. साथ ही अगर किसी को बहुत ही कम समय में नया स्मार्टफोन या टैब चाहिए हो या गिफ्ट करना हो तो तुरंत डिवाइस ऑर्डर कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः अब उंगलियां भी मत हिलाइए! चीन का नया फोन सिर्फ आवाज सुनकर कर देगा हर काम!

किन शहरों में शुरू होगी यह सर्विस?
Samsung ने अभी तक इस सर्विस को किन किन शहरों में शुरू करेगा इसकी जानकारी नहीं दी है. लेकिन माना जा रहा है कि जिन शहरों में इंस्टामार्ट की सर्विस मजबूत है वहां के यूजर्स सैमसंग के डिवाइस घर बैठे मंगवा सकेंगे. यह पहला मौका नहीं है जब क्विक-कॉमर्स कंपनियां स्मार्टफोन और दूसरे गैजेट्स की होम डिलीवरी कर रही हैं. इंस्टामार्ट पहले से ही सैमसंग के साथ ही वनप्लस, ऐप्पल और रेडमी के स्मार्टफोन डिलीवर करती है. इसी तरह ब्लिकइट और जेप्टो भी कई शहरों में स्मार्टफोन डिलीवरी का काम कर चुके हैं. अब ग्राहक महंगे से महंगे फोन को भी कुछ ही मिनटों में अपने घर मंगवा सकते हैं.

ये भी पढे़ंः टचस्क्रीन नहीं, न कोई ऐप..कीमत में आ जाएं 4 लग्जरी कारें! कहानी उस कीपैड फोन की...

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Samsung Express Delivery10 Minute Phone DeliverySamsung Instamart Partnership

Trending news

हर कश्मीरी मुसलमान को आतंकी मत समझो...दिल्ली हमले पर उमर अबदुल्ला बोले- हम भी रोए थे
Delhi Blast 2025
हर कश्मीरी मुसलमान को आतंकी मत समझो...दिल्ली हमले पर उमर अबदुल्ला बोले- हम भी रोए थे
'नेहरू को मिटाना नहीं, बल्कि उन्हें ...', किस बात पर भड़कीं सोनिया गांधी?
sonia gandhi
'नेहरू को मिटाना नहीं, बल्कि उन्हें ...', किस बात पर भड़कीं सोनिया गांधी?
हम भारत हैं, हमारे नियम हैं: ऑपरेशन सिंदूर पर जयशंकर का बड़ा बयान, आसिम मुनीर पर...
S Jaishankar
हम भारत हैं, हमारे नियम हैं: ऑपरेशन सिंदूर पर जयशंकर का बड़ा बयान, आसिम मुनीर पर...
पाकिस्तान बना चीन का 'वकील', भारत बोला- ‘नक्शे बदलने से हकीकत नहीं बदलती’
China Arunachal Pradesh Claim
पाकिस्तान बना चीन का 'वकील', भारत बोला- ‘नक्शे बदलने से हकीकत नहीं बदलती’
'पहले की मारपीट फिर दिया धक्का...', J&K में ASI पर युवक ने लगाए आरोप
jammu kashmir news
'पहले की मारपीट फिर दिया धक्का...', J&K में ASI पर युवक ने लगाए आरोप
दौलत, दोस्ती और धोखा... US ने अब क्या कर दिया कि भड़क गई कांग्रेस
Modi Trump Relations
दौलत, दोस्ती और धोखा... US ने अब क्या कर दिया कि भड़क गई कांग्रेस
IndiGo Crisis: यात्रियों की आंखों में आंसू, काउंटर पर चढ़ गए लोग; कब संभलेगा ये बवाल
Ahmedabad airport
IndiGo Crisis: यात्रियों की आंखों में आंसू, काउंटर पर चढ़ गए लोग; कब संभलेगा ये बवाल
बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने पहुंचे हुमायूं कबीर, पुलिस को कहा- थैंक्यू
Humayun Kabir
बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने पहुंचे हुमायूं कबीर, पुलिस को कहा- थैंक्यू
राष्ट्रपति भवन में दावत के दौरान भारत की तारीफ में ये क्या कह गए पुतिन?
india
राष्ट्रपति भवन में दावत के दौरान भारत की तारीफ में ये क्या कह गए पुतिन?
'मैं लौटकर खुश हूं', SC के आदेश पर 6 महीने बाद भारत वापसी, साथ में बेटा भी आया
Sonali khatun
'मैं लौटकर खुश हूं', SC के आदेश पर 6 महीने बाद भारत वापसी, साथ में बेटा भी आया