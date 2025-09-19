Samsung का बड़ा ऐलान; दुनिया भर में 40 करोड़ लोग उठाएंगे इस तगड़े फीचर का फायदा, 2025 के आखिर तक होगा लॉन्च

400 Million Devices to Get Galaxy AI: सैमसंग ने एक बड़ा एलान किया है कि कंपनी साल 2025 के आखिर तक Galaxy AI के एक्सपीरियंस को दुनिया भर में 400 मिलियन (40 करोड़) डिवाइसों तक पहुंचाना चाहती है. Samsung Galaxy S24 के साथ पेश किए गए ये शानदार फीचर्स अब स्मार्टफोन, वियरेबल्स, टैबलेट और PCs जैसे कैटेगरी तक फैल चुका है.

यह भी पढ़े: Amazon Festive Sale 2025: iPad समेत टॉप ब्रांड Tablets पर बंपर छूट! होगी हजारों की बचत, फिर नहीं मिलेगा ऐसा मौका

Galaxy S25 यूजर्स का AI क्रेज

Add Zee News as a Preferred Source

Samsung के अनुसार, Galaxy S25 के 70% से अधिक यूजर्स सक्रिय रूप से Galaxy AI का यूज कर रहे हैं. गैलेक्सी Z सीरीज के लॉन्च होने के बाद One UI 8 इंटीग्रेशन के साथ एआई का इस्तेमाल और भी तेजी से बढ़ा है. खासकर Audio Eraser और Photo Assist जैसे फीचर्स को काफी पसंद किया गया है.

सैमसंग के अनुसार, S24 सीरीज की तुलना में फोटो एडिटिंग का यूज दोगुना हो चुका है. Live Translate और Interpreter जैसे फीचर्स जो कॉल और बातचीत के समय रियल टाइम ट्रांसलेशन देते है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले टूल्स में शामिल है.

रोजाना AI का इस्तेमाल कर रहे S25 यूजर्स

Google के साथ साझेदारी के चलते Samsung ने Gemini Live और Circle to Search जैसे लोकप्रिय फीचर्स को जोड़ा है. कंपनी का दावा है कि Galaxy S25 यूजर्स में आधा से ज्यादा लोग इन फीचर्स का रोजाना यूज कर रहे हैं.

Hardware की बात करें, तो Galaxy S25 सीरीज और Z Flip 7 में 50MP मेन कैमरा मिलता है. दूसरी तरफ Galaxy S25 Ultra और Z Fold 7 200MP का सेंसर शामिल है. जिसे सैमसंग के ProVisual Engine और 8K वीडियो सपोर्ट से बेहतर किया गया है.

यह भी पढ़े: दिवाली पर सोन पापड़ी के डिब्बों की तरह बिकेगा iPhone 17! नई रिपोर्ट पढ़कर भांगड़ा करने लगेंगे टिम कुक

साउथ कोरिया के बाहर सबसे बड़ा हब

Samsung का कहना है कि बेंगलुरु R&D सेंटर, जो South Korea के बाहर कंपनी का सबसे बड़ा हब है. इसने Galaxy AI फीचर्स जैसे- ऑडियो इरेजर, फोटो असिस्ट, लाइव ट्रांसलेट, इंटरप्रेटर और Now Brief बनाने में खास भूमिका निभाई है.

फिलहाल गैल्कसी AI 30 भाषाओं में और बोलियों को सपोर्ट करता है, जिसमें हिंदी को भी शामिल किया गया है और जल्द ही पहले से ज्यादा बढ़ाया जाएगा