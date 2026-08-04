/घर में लगा Smart TV बना हैकर्स का अड्डा! Samsung का बड़ा एक्शन, जानिए कहीं आपका टीवी तो निशाने पर नहीं

आजकल हर घर में Smart TV का इस्तेमाल बहुत आम हो गया है. फिल्में देखने से लेकर गेम खेलने तक, स्मार्ट टीवी हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके टीवी में इंस्टॉल एक साधारण सा ऐप आपके पूरे घर के इंटरनेट कनेक्शन को खतरे में डाल सकता है? हाल ही में हुई एक रिसर्च में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि कई मासूम से दिखने वाले टीवी ऐप्स यूजर्स के Wi-Fi कनेक्शन को चुपके से किसी तीसरे व्यक्ति के साथ शेयर कर रहे हैं. इस खबर के सामने आते ही दिग्गज टेक कंपनी Samsung ने कड़ा रुख अपनाते हुए ऐसे ऐप्स को अपने प्लेटफॉर्म से बैन करना शुरू कर दिया है. आइए समझते हैं कि यह हैकिंग का खेल आखिर कैसे चल रहा है और आप इससे खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं.
रिसर्च के अनुसार जिन ऐप्स को यूजर्स बहुत सामान्य समझकर अपने टीवी में डाउनलोड करते हैं, उनके कोड में एक खतरनाक मैलवेयर छिपा होता है. इसे 'रेजिडेंशियल प्रॉक्सी नेटवर्क' कहा जाता है. जब ये ऐप्स आपके टीवी में एक्टिव होते हैं, तो वे आपके स्मार्ट टीवी को 24 घंटे खुले रहने वाले एक डिजिटल टनल में बदल देते हैं. इसका मतलब यह है कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठा अनजान व्यक्ति आपके घर या ऑफिस के इंटरनेट कनेक्शन के जरिए अपनी वेब एक्टिविटी चला सकता है. यूजर को लगता है कि उसका इंटरनेट सिर्फ वही इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन असल में उसका कनेक्शन किसी और के काम आ रहा होता है.
इस पूरे खेल का सबसे हैरान करने वाला पहलू यह है कि इस सूची में ऐसे ऐप्स भी शामिल पाए गए जिन्हें खुद Samsung प्रमोट कर रहा था. उदाहरण के लिए 'PC-Man' नाम का एक साधारण सा गेम, जिसे सैमसंग ने अपने स्टोर के Editor's Choice सेक्शन में जगह दी थी, उसमें भी यह खतरनाक कोड मौजूद था. ये ऐप्स अक्सर बहुत छोटे होते हैं और इनमें सिर्फ एक-दो लाइन का कोड होता है. जब सिक्योरिटी एजेंसियां ऐप का रिव्यू करती हैं, तो वे केवल इसके बेसिक कोड को देखती हैं. असली कंटेंट टीवी में इंस्टॉल होने के बाद किसी बाहरी सर्वर से लोड होता है, जिससे यह जांच की नजरों से आसानी से बच निकलता है.
इन रेजिडेंशियल प्रॉक्सी का इस्तेमाल अक्सर इंटरनेट सेंसरशिप को दरकिनार करने के लिए किया जाता है. लेकिन हाल के दिनों में इनका इस्तेमाल साइबर अपराधों में बहुत तेजी से बढ़ा है. हैकर्स इन नेटवर्क्स का उपयोग लिंक्डइन प्रोफाइल की बड़े पैमाने पर स्क्रैपिंग करने और AI डेटा जुटाने के लिए कर रहे हैं. सबसे डरावनी बात यह है कि इस नेटवर्क से गुजरने वाला डेटा पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड होता है. अगर कोई हैकर आपके टीवी के इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल करके कोई साइबर अपराध करता है, तो जांच एजेंसियों की नजर में आरोपी हैकर नहीं बल्कि आप नजर आएंगे, क्योंकि इंटरनेट ट्रैफिक आपके घर के आईपी एड्रेस से जनरेट हो रहा होता है.
यह समस्या सिर्फ Samsung तक ही सीमित नहीं है. हाल ही में आई एक रिपोर्ट में पाया गया था कि LG के webOS स्टोर में मौजूद लगभग 42 प्रतिशत ऐप्स में ऐसे कोड छिपे थे जो स्मार्ट टीवी को प्रॉक्सी नोड में बदल रहे थे. साइबर सुरक्षा फर्म Spur की रिपोर्ट के बाद LG ने ऐलान किया था कि वह अपने स्टोर से ऐसे सभी ऐप्स को तुरंत हटा देगा. अब Samsung ने भी अपने यूजर्स की निजता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह के इंटरनेट शेयरिंग ऐप्स पर कड़ा प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है.
अगर आपके घर में भी Samsung या LG का Smart TV है, तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए. अपने टीवी की सेटिंग्स में जाकर उन ऐप्स की जांच करें जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते या जिन्हें आपने किसी अज्ञात सोर्स से डाउनलोड किया है. बिना वजह के गेम्स या गैर-जरूरी ऐप्स को टीवी से तुरंत डिलीट कर दें. टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट रखें ताकि सुरक्षा से जुड़ी कमियों को समय पर ठीक किया जा सके.