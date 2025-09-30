Advertisement
trendingNow12942781
Hindi Newsटेक

Samsung पर मिला GST का फायदा, AI AC की घट गई ₹21,000 रुपये कीमत, डील देख खुद को रोकना होगा मुश्किल

Samsung ने इस समय अपने ग्राहकों के लिए जबरदस्त डील लेकर आ गया है. कंपनी अपने Bespoke AI एयर कंडीशनर पर अब तक की सबसे अच्छी डील दे रही है, जिसमें आप 21,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं. चलिए जानते हैं कि आप कैसे इस डील का फायदा उठा सकते हैं.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 30, 2025, 08:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Samsung पर मिला GST का फायदा, AI AC की घट गई ₹21,000 रुपये कीमत, डील देख खुद को रोकना होगा मुश्किल

भारत में त्योहारों का मौसम शुरू होते ही बाजारों में भी सेल का रंग छा चुका है. इस समय Amazon और Flipkart पर सेल के दौरान बंपर डिस्काउंट का फायदा उठाने का मौका मिल रहा है. ऐसे में अब Samsung ने भी अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपना नया Go Save Today कैंपेन लॉन्च कर दिय है. इस दौरान सबसे ज्यादा फायदा एयर कंडीशनर (AC) पर उठाया जा सकता है. सैमसंग के इस कैंपेन के तहत कंपनी के Bespoke AI AC पर जबरदस्त छूट दी जा रही है.

GST दरों का मिलेगा फायदा
अगर आप अभी यह एयर कंडीशनर खरीदते हैं तो पूरे 21,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं. 22 सितंबर से सरकार द्वारा लागू की गई GST दरों के बाद टीवी और AC की कीमतों में आई गिरावट का फायदा भी इस डील में उठाने का मौका मिल रहा है. Samsung खासतौर पर यह ऑफर त्योहारों के सीजन में इसीलिए लाया है ताकि यूजर्स को शानदार डिस्काउंट मिल सके. चलिए जानते हैं कंपनी क्या ऑफर्स दे रही है.

जानें कब से कब तक मिलेगा फायदा
अगर आप भी लंबे वक्त से एयर कंडीशनर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह मौका आपके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि इस समय Samsung आपको जबरदस्त डील दे रही है. कंपनी के Go Save Today कैंपेन में Bespoke AI AC पर 5 साल की वारंटी तो मिल ही रही है, साथ ही 5 महीने की एक्स्ट्रा वारंटी भी दी जा रही है, जिसकी कीमत करीब 12,000 रुपये तक होती है. हालांकि, इस दौरान ध्यान देने वाली बात यह है कि इस ऑफर का फायदा सिर्फ उन ग्राहकों को ही मिल पाएगा जो 22 सितंबर से 10 सितंबर, 2025 तक खरीदारी कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Amazon-Flipkart की सेल मे उड़ा गर्दा! टूटे सारे रिकॉर्ड, सितंबर में हुई इतनी खरीदारी

चलिए जानते हैं कि अगर अभी Samsung का ये AC खरीदा जाता है तो कैशबैक और GST के साथ और क्या-क्या फायदे होने वाले हैं- 

1. AC अब नई GST दर लागू होने की वजह से 3,800 रुपये तक का फायदा मिल सकता है.
2. 1,500 रुपये की फ्री इंस्टॉलेशन की सुविधा दी जा रही है.
3. Samsung की ओर से 4,000 रुपये तक का कैशबैक ऑफर किया जा रहा है.

इन सभी डील्स के बाद एयर कंडीशनर खरीदने पर आपको करीब 21,000 रुपये तक का मुनाफा मिल रहा है. इन ऑफर्स का फायदा कस्टमर्स को कंपनी के आधिकारिक पार्टनर स्टोर्स, कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट Samsung.com और कुछ मशहूर ई-कॉमर्स साइट्स पर उठाया जा सकता है.

Arattai की धुआंधार एंट्री! WhatsApp को चुनौती के बाद, बनने चला UPI जैसा प्लेटफॉर्म!

Basepoke AI एयर कंडीशनर की खूबियां
Samsung के Basepoke AI एयर कंडीशनर की खूबियों की बात करें तो इसमें कम बिजली खपत से लेकर Wifi कनेक्टिविटी जैसे कई फीचर्स दिए जा रहे हैं. चलिए जानते हैं इस AC में कौन-कौन सी खासियतें हैं-

1. सैमसंग का ये एयर कंडीशनर में कम बिजली खर्च में भी अच्छी कूलिंग देता है. यह AI एनर्जी मोड के जरिए 30% तक ऊर्जा बचा सकता है.
2. इसमें विंडफ्री कूलिंग दी जा रही है, यानी बिना तेज हवा के भी आप ठंडक महसूस कर पाएंगे.
3. इस AC में 5-स्टेप कन्वर्टिबल कूलिंग भी मिल रहा है. यानी यह जरूरत के मुताबिक तापमान सेट कर सकता है.
4. इसे Wi-Fi और Smart Things ऐप के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है.
5. इसमें एक हिडन LED डिस्प्ले दिया जाता है, जो दिखने में काफी स्टाइलिश और क्लियर होता है.
6. इतना ही नहीं, इस एयर कंडीशनर में टर्बो कूलिंग, स्लीप मोड, डीह्यूमिडिफिकेशन जैसे एडवांस फिल्टर ऑप्शन दिए गए हैं.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

SamsungGST

Trending news

अचानक बरसात ने उड़ा दी गर्मी, हुआ हल्की ठंडक का अहसास; 1 अक्टूबर के लिए अलर्ट जारी
weather update
अचानक बरसात ने उड़ा दी गर्मी, हुआ हल्की ठंडक का अहसास; 1 अक्टूबर के लिए अलर्ट जारी
PPF, सुकन्या समृद्धि और NSC... स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दरें बढ़ीं या घटीं?
PPF
PPF, सुकन्या समृद्धि और NSC... स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दरें बढ़ीं या घटीं?
गांव से IIT-NEET तक...भारतीय सेना की पहल से वंचित छात्रों के सपनों को मिलेंगे पंख
Jammu and Kashmir
गांव से IIT-NEET तक...भारतीय सेना की पहल से वंचित छात्रों के सपनों को मिलेंगे पंख
CM साहब! बदला लेना है मुझसे लो, कार्यकर्ताओं को हाथ..., भगदड़ के बाद सामने आए विजय
TVK
CM साहब! बदला लेना है मुझसे लो, कार्यकर्ताओं को हाथ..., भगदड़ के बाद सामने आए विजय
भविष्य की जंग में ड्रोन-AI तय करेंगे जीत-हार! एयर मार्शल ने दी चेतावनी, लेकिन...
Indian Air Force
भविष्य की जंग में ड्रोन-AI तय करेंगे जीत-हार! एयर मार्शल ने दी चेतावनी, लेकिन...
'परमाणु हमले की आशंका...', CDS जनरल चौहान को क्या दिखा ऐसा कि देनी पड़ गई वॉर्निंग?
nuclear attack
'परमाणु हमले की आशंका...', CDS जनरल चौहान को क्या दिखा ऐसा कि देनी पड़ गई वॉर्निंग?
ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को हमने दिखा दिया, मिलकर लड़ेंगे तो जीत पक्की है: राजनाथ
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को हमने दिखा दिया, मिलकर लड़ेंगे तो जीत पक्की है: राजनाथ
जम्‍मू-कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी की हुई भविष्यवाणी, जानें IMD ने क्या दी डेट?
IMD
जम्‍मू-कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी की हुई भविष्यवाणी, जानें IMD ने क्या दी डेट?
कम्युनिस्ट मुक्त भारत होगा? नक्सलियों के सपोर्ट में डी. राजा की सरकार से बड़ी डिमांड
Anti Naxal Operation
कम्युनिस्ट मुक्त भारत होगा? नक्सलियों के सपोर्ट में डी. राजा की सरकार से बड़ी डिमांड
कश्मीर में आतंकियों की खैर नहीं! NIA ने हिजबुल आतंकवादी की संपत्ति की कुर्क
NIA
कश्मीर में आतंकियों की खैर नहीं! NIA ने हिजबुल आतंकवादी की संपत्ति की कुर्क
;