Samsung पर मिला GST का फायदा, AI AC की घट गई ₹21,000 रुपये कीमत, डील देख खुद को रोकना होगा मुश्किल

भारत में त्योहारों का मौसम शुरू होते ही बाजारों में भी सेल का रंग छा चुका है. इस समय Amazon और Flipkart पर सेल के दौरान बंपर डिस्काउंट का फायदा उठाने का मौका मिल रहा है. ऐसे में अब Samsung ने भी अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपना नया Go Save Today कैंपेन लॉन्च कर दिय है. इस दौरान सबसे ज्यादा फायदा एयर कंडीशनर (AC) पर उठाया जा सकता है. सैमसंग के इस कैंपेन के तहत कंपनी के Bespoke AI AC पर जबरदस्त छूट दी जा रही है.

GST दरों का मिलेगा फायदा

अगर आप अभी यह एयर कंडीशनर खरीदते हैं तो पूरे 21,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं. 22 सितंबर से सरकार द्वारा लागू की गई GST दरों के बाद टीवी और AC की कीमतों में आई गिरावट का फायदा भी इस डील में उठाने का मौका मिल रहा है. Samsung खासतौर पर यह ऑफर त्योहारों के सीजन में इसीलिए लाया है ताकि यूजर्स को शानदार डिस्काउंट मिल सके. चलिए जानते हैं कंपनी क्या ऑफर्स दे रही है.

जानें कब से कब तक मिलेगा फायदा

अगर आप भी लंबे वक्त से एयर कंडीशनर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह मौका आपके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि इस समय Samsung आपको जबरदस्त डील दे रही है. कंपनी के Go Save Today कैंपेन में Bespoke AI AC पर 5 साल की वारंटी तो मिल ही रही है, साथ ही 5 महीने की एक्स्ट्रा वारंटी भी दी जा रही है, जिसकी कीमत करीब 12,000 रुपये तक होती है. हालांकि, इस दौरान ध्यान देने वाली बात यह है कि इस ऑफर का फायदा सिर्फ उन ग्राहकों को ही मिल पाएगा जो 22 सितंबर से 10 सितंबर, 2025 तक खरीदारी कर रहे हैं.

चलिए जानते हैं कि अगर अभी Samsung का ये AC खरीदा जाता है तो कैशबैक और GST के साथ और क्या-क्या फायदे होने वाले हैं-

1. AC अब नई GST दर लागू होने की वजह से 3,800 रुपये तक का फायदा मिल सकता है.

2. 1,500 रुपये की फ्री इंस्टॉलेशन की सुविधा दी जा रही है.

3. Samsung की ओर से 4,000 रुपये तक का कैशबैक ऑफर किया जा रहा है.

इन सभी डील्स के बाद एयर कंडीशनर खरीदने पर आपको करीब 21,000 रुपये तक का मुनाफा मिल रहा है. इन ऑफर्स का फायदा कस्टमर्स को कंपनी के आधिकारिक पार्टनर स्टोर्स, कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट Samsung.com और कुछ मशहूर ई-कॉमर्स साइट्स पर उठाया जा सकता है.

Basepoke AI एयर कंडीशनर की खूबियां

Samsung के Basepoke AI एयर कंडीशनर की खूबियों की बात करें तो इसमें कम बिजली खपत से लेकर Wifi कनेक्टिविटी जैसे कई फीचर्स दिए जा रहे हैं. चलिए जानते हैं इस AC में कौन-कौन सी खासियतें हैं-

1. सैमसंग का ये एयर कंडीशनर में कम बिजली खर्च में भी अच्छी कूलिंग देता है. यह AI एनर्जी मोड के जरिए 30% तक ऊर्जा बचा सकता है.

2. इसमें विंडफ्री कूलिंग दी जा रही है, यानी बिना तेज हवा के भी आप ठंडक महसूस कर पाएंगे.

3. इस AC में 5-स्टेप कन्वर्टिबल कूलिंग भी मिल रहा है. यानी यह जरूरत के मुताबिक तापमान सेट कर सकता है.

4. इसे Wi-Fi और Smart Things ऐप के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है.

5. इसमें एक हिडन LED डिस्प्ले दिया जाता है, जो दिखने में काफी स्टाइलिश और क्लियर होता है.

6. इतना ही नहीं, इस एयर कंडीशनर में टर्बो कूलिंग, स्लीप मोड, डीह्यूमिडिफिकेशन जैसे एडवांस फिल्टर ऑप्शन दिए गए हैं.