/फ्रिज बताएगा क्या बनाएं, AC खुद करेगा कूलिंग सेट! Samsung की नई AI होम रेंज हुई लॉन्च, कीमत...

स्मार्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम बढ़ाते हुए सैमसंग इंडिया ने अपनी साल 2026 की Bespoke AI होम अप्लायंसेज रेंज भारतीय मार्केट में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दी है. सैमसंग का यह नया लाइनअप घर के हर कोने चाहे वह किचन हो, लिविंग रूम हो या एयर कंडीशनिंग को पूरी तरह से एआई-बेस्ड और कनेक्टेड बनाने का दावा करता है. Google Gemini की ताकत से लैस फैमिली हब फ्रिज और एडवांस्ड विंडफ्री एसी जैसे प्रोडक्ट्स घर को भी यूजर फ्रेंडली बनाने की दिशा में बड़ा कदम है.
सैमसंग का कहना है कि नई रेंज का मकसद घर के अलग अलग कामों को AI और SmartThings के जरिए आसान बनाना है. इसके तहत फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन और दूसरे होम अप्लायंसेज आपस में कनेक्ट होकर यूजर की आदतों के हिसाब से काम कर सकेंगे.
Samsung की नई रेंज में Family Hub रेफ्रिजरेटर, Bespoke AI WindFree Pro एसी और Infinite 1-Way Cassette एसी शामिल हैं. सैमसंग के अनुसार हर दो में से एक Samsung अप्लायंस भारत में Bespoke AI अप्लायंस है.
नई रेंज का फैमिली हब रेफ्रिजरेटर सबसे ज्यादा चर्चा में है. इसमें 32 इंच की स्क्रीन के साथ AI विजन दिया गया है, जिसे गूगल जेमिनी के साथ तैयार किया गया है. यह फ्रिज खाने की चीजों को पहचानने, रेसिपी सुझाने और खाने की एक्सपायरी डेट मैनेज करने जैसे काम कर सकता है. वीडियो टू रेसिपी फीचर के जरिए वीडियो से रेसिपी तैयार करने में भी मदद मिलेगी.
फ्रिज में फैमिली केयर और पेट केयर जैसे भी फीचर दिए गए हैं. फैमिली केयर असामान्य गतिविधि होने पर अलर्ट भेज सकता है, वहीं पेट केयर पालतू जानवरों की एक्टिविटी पर नजर रखने और उनकी देखभाल से जुड़े रिमाइंडर देने में मदद करता है. इसकी कीमत 400,690 रुपये है.
बेस्पोक एआई विंडफ्री प्रो एयर कंडीशनर
यह हवा को पूरी तरह शुद्ध करने और बेहतर कूलिंग देने के लिए जाना जाता है. इसकी कीमत 69,990 रुपये है.
इन्फिनिटी 1-वे कैसेट एसी
यह एसी बिना सीधी ठंडक के आराम देता है और एआई एनर्जी मोड से बिजली की खपत 30 प्रतिशत तक कम कर देता है. यह तीन अलग-अलग कूलिंग क्षमता में उपलब्ध है और इसकी शुरुआती कीमत 160,000 रुपये है.
गूगल जेमिनी का कमाल
फ्रिज में दिया गया गूगल जेमिनी यूजर की जरूरत के हिसाब से काम करता है. यह खाने की चीजों को पहचानकर रेसिपी सुझा सकता है और आपका डेली शेड्यूल भी याद रख सकता है.
बेहतर नींद और कूलिंग
विंडफ्री एसी गैलेक्सी वियरेबल्स के साथ मिलकर काम करता है और सोते समय यूजर के स्लीप पैटर्न के हिसाब से टेंपरेचर अपने आप कंट्रोल करता है.
सेफ्टी और अपडेट
सैमसंग के इन डिवाइसेज में Knox सिक्योरिटी दी गई है जो यूजर के डेटा को सुरक्षित रखती है. इसके साथ ही कंपनी स्मार्टथिंग्स के जरिए 7 साल तक के सॉफ्टवेयर अपडेट दे रही है, जिससे डिवाइस लंबे समय तक बेहतरीन तरीके से काम करते रहें.
सैमसंग के ये सभी नए प्रोडक्ट्स देश भर के ऑफिशियल चैनलों पर सेल के लिए उपलब्ध करा दिए गए हैं. इन डिवाइसों के आने से भारतीय घरों में स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और ज्यादा आसान और सेफ हो जाएगा.