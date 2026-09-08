/Samsung India: 1995 से 2026 तक का ऐतिहासिक सफर! सैमसंग के 30 साल पूरे, जानिए कैसे भारत ने बदल दी कंपनी की किस्मत

Samsung History: आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, वहां स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट टीवी और फ्रिज-वॉशिंग मशीन तक हर घर में सैमसंग का नाम बड़े चाव से लिया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोरिया की यह दिग्गज टेक कंपनी भारत में अपने सफर का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन पूरा कर चुकी है? जी हां, भारत में सैमसंग की मौजूदगी के पूरे 30 साल हो चुके हैं.
इस खास मौके पर सैमसंग साउथ वेस्ट एशिया के प्रेसिडेंट और सीईओ जेबी पार्क (JB Park) ने भारत और यहां के लोगों की दिल खोलकर तारीफ की है. उन्होंने साफ कहा कि भारत अब सिर्फ सामान बेचने की जगह या 140 करोड़ लोगों का बाजार नहीं रह गया है. भारत आज वो देश बन चुका है जहां से पूरी दुनिया के लिए नई टेक्नोलॉजी सोची जाती है, बनाई जाती है और लीड की जाती है. आइए आसान शब्दों में समझते हैं कि सैमसंग के इस 30 साल के सफर में क्या-क्या खास रहा और कंपनी का अगला प्लान क्या है.
सैमसंग ने भारत की धरती पर पहला कदम साल 1995 में रखा था. उस वक्त भारत में डिजिटल क्रांति की सिर्फ शुरुआत हो रही थी. बीते तीन दशकों में जैसे-जैसे भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी और डिजिटल पावरहाउस बना, वैसे-वैसे सैमसंग ने भी यहां अपनी जड़ें मजबूत कीं.
शुरुआत में कंपनी सिर्फ विदेश में बने प्रोडक्ट्स को भारत में लाती थी. लेकिन धीरे-धीरे सैमसंग ने भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां लगाईं, बड़े-बड़े रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) सेंटर्स खोले और डिज़ाइन लैब्स तैयार कीं. आज सैमसंग का नोएडा प्लांट दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में गिना जाता है.
कंपनी के 30 साल पूरे होने पर जेबी पार्क काफी भावुक और एक्साइटेड नज़र आए. उन्होंने कहा कि भारत की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह देश हमेशा हमारी उम्मीदों से कहीं आगे बढ़कर परफॉर्म करता है.
पार्क के मुताबिक, "सैमसंग की कहानी भारत में कभी सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने की नहीं रही है. हमारी कहानी एक साथ बड़े होने की रही है. हमने भारत में सिर्फ टेक्नोलॉजी लाने का काम नहीं किया, बल्कि भारत के साथ मिलकर नई टेक्नोलॉजी बनाने का काम किया है."
जब कोई कंपनी भारत जैसे बड़े और डायवर्स देश के लिए कोई प्रोडक्ट बनाती है, तो उसे हर तरह के कस्टमर का ध्यान रखना पड़ता है. सैमसंग के सीईओ का मानना है कि भारत की यही विविधता (Diversity) उन्हें अलग तरह से सोचने और इनोवेट करने के लिए चैलेंज करती है.
भारत में बने प्रोडक्ट्स और यहां के इंजीनियर्स द्वारा बनाए गए फीचर्स इतने आसान और यूज़फुल होते हैं कि उन्हें बाद में पूरी दुनिया के ग्लोबल यूजर्स के लिए लागू कर दिया जाता है. यानी जो इनोवेशन भारत में जन्म लेता है, उसका फायदा पूरी दुनिया के लोग उठाते हैं.
आज पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का बोलबाला है. फोन से लेकर होम एप्लायंसेस तक में AI का इस्तेमाल हो रहा है. इस मामले में भी भारत के युवा और इंजीनियर्स सबसे आगे खड़े हैं.
सैमसंग के R&D सेंटर्स में काम करने वाले भारतीय इंजीनियर्स ग्लोबल टीमों के साथ मिलकर अगली पीढ़ी के AI एक्सपीरियंस तैयार कर रहे हैं. जेबी पार्क ने कहा कि AI तभी काम का है जब वो आम इंसान की असली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, और भारत से बेहतर यह काम कोई और देश नहीं सिखा सकता.
सैमसंग का मानना है कि प्रोग्रेस सिर्फ मशीनों या फैक्ट्री लगाने से नहीं आती, बल्कि प्रोग्रेस इंसानों से आती है. कंपनी ने पिछले 30 सालों में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में पैसा नहीं लगाया, बल्कि भारत के टैलेंट, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में भी बड़ा इन्वेस्ट किया है.
जेबी पार्क ने कहा, "हमारा मानना है कि इंसानी क्षमता ही दुनिया का सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है. मुझे नहीं लगता कि हमारी विरासत को सिर्फ इस बात से आंका जाएगा कि हमने कितने डिवाइसेस बनाए. हमारी असली पहचान इस बात से होगी कि हमने कितने लोगों के सपनों को सच करने में मदद की."