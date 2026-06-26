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सैमसंग का बड़ा धमाका! लॉन्च हुआ Galaxy A27 5G फोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी के साथ मिलेंगे कमाल के AI फीचर्स

Samsung Galaxy A27 5G: सैमसंग ने अपनी दमदार A-सीरीज का नया स्मार्टफोन Galaxy A27 5G ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है. यह फोन दमदार Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर, 50MP कैमरा, 120Hz AMOLED डिस्प्ले, AI फीचर्स और 6 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट के वादे के साथ आया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 26, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 02:14 PM IST
सैमसंग का बड़ा धमाका! लॉन्च हुआ Galaxy A27 5G फोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी के साथ मिलेंगे कमाल के AI फीचर्स
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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