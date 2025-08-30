दमदार कैमरा और AI फीचर्स.... ₹18,999 में लॉन्च हुआ Samsung Galaxy A17 5G, मिलेगा 6 साल का अपडेट

Samsung Galaxy A17 5G Price in India: सैमसंग ने भारत में अपने मिड-रेंज स्मार्टफोन पोर्टफोलियो को और मजबूत करते हुए Galaxy A17 5G लॉन्च कर दिया है. यह फोन पहले से कुछ ग्लोबल मार्केट्स में उपलब्ध था और अब भारतीय ग्राहकों के लिए भी लाया गया है. खास बात यह है कि इस फोन में Gemini Live और Circle to Search जैसे AI फीचर्स मिलते हैं. साथ ही इसमें Android 15 दिया गया है और कंपनी ने वादा किया है कि इसे 6 साल तक OS और सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते रहेंगे.

सैमसंग Galaxy A17 5G: कीमत और उपलब्धता

Samsung Galaxy A17 5G की शुरुआती कीमत ₹18,999 रखी गई है, जो इसके 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए है. वहीं, 8GB + 128GB वेरिएंट की कीमत ₹20,499 और 8GB + 256GB वेरिएंट की कीमत ₹23,499 है. यह स्मार्टफोन ब्लैक, ब्लू और ग्रे कलर शेड्स में उपलब्ध होगा.

ग्राहक इसे Samsung e-store, Amazon, Flipkart और चुनिंदा रिटेल स्टोर्स से खरीद सकते हैं. इसके अलावा, SBI और HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड और EMI ट्रांजैक्शन पर ₹1,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा.

सैमसंग Galaxy A17 5G: डिस्प्ले और परफॉर्मेंस

इस फोन में 6.7 इंच का Full HD+ Super AMOLED Infinity-U डिस्प्ले दिया गया है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. डिस्प्ले को Corning Gorilla Glass Victus की सुरक्षा मिलती है.

स्मार्टफोन को पावर देता है Exynos 1330 SoC, जो कि सैमसंग का इन-हाउस चिपसेट है. यह फोन One UI 7 (Android 15) पर चलता है. कंपनी ने कहा है कि इस फोन को आने वाले 6 Android अपडेट्स और सिक्योरिटी पैच दिए जाएंगे.

सैमसंग Galaxy A17 5G: कैमरा

फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है –

• 50MP का प्राइमरी कैमरा (OIS सपोर्ट के साथ)

• 5MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस

• 2MP का मैक्रो सेंसर

फ्रंट में 13MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो U-शेप नॉच में फिट है.

सैमसंग Galaxy A17 5G: बैटरी और कनेक्टिविटी

फोन में 5,000mAh की बैटरी दी गई है, जो 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है.

कनेक्टिविटी ऑप्शन्स की बात करें तो इसमें –

• 5G

• 4G

• Wi-Fi 5

• Bluetooth 5.3

• GPS

• NFC

• OTG सपोर्ट

• USB Type-C पोर्ट

• साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर

फोन का वजन 192 ग्राम है और इसे IP54 रेटिंग मिली है, यानी यह डस्ट और स्प्लैश रेसिस्टेंट है.

FAQs

Q1. Samsung Galaxy A17 5G की शुरुआती कीमत कितनी है?

इसकी शुरुआती कीमत ₹18,999 है.

Q2. इस फोन में कौन सा प्रोसेसर मिलता है?

इसमें Samsung का Exynos 1330 SoC प्रोसेसर दिया गया है.

Q3. क्या Samsung Galaxy A17 5G को लंबे समय तक अपडेट मिलेगा?

हां, कंपनी ने 6 साल तक OS और सिक्योरिटी अपडेट्स देने का वादा किया है.

Q4. इस फोन का कैमरा सेटअप कैसा है?

फोन में 50MP प्राइमरी + 5MP अल्ट्रा-वाइड + 2MP मैक्रो और 13MP फ्रंट कैमरा है.