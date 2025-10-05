Samsung Galaxy A17 5G Review: कैसा है ये बजट स्मार्टफोन? जानिए 5 खूबियां और 2 कमियां

Samsung Galaxy A17 5G Review: Samsung ने हमेशा अपने A-सीरीज के स्मार्टफोन्स के जरिए बजट और मिड-रेंज सेगमेंट में यूजर्स के लिए भरोसेमंद ऑप्शन पेश किए हैं. इस बार भी Samsung Galaxy A17 5G के साथ कंपनी ने बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन में 5G सपोर्ट और शानदार फीचर्स देने की कोशिश की है. लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह फोन वास्तव में अपने इस प्राइस में दमदार फोन साबित होता है या फिर मार्केट में मिल रहे दूसरे फोन्स की बराबर ही है? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हमने इसे 3 सप्ताह तक अपनी प्राइमरी डिवाइस की तरह इस्तेमाल किया और इसका पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं.

डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी

Galaxy A17 5G का डिजाइन भले ही देखने में नार्मल लगे लेकिन इसका लुक शानदार है. इसके ग्लास फाइबर बैक पैनल होने के बावजूद फोन हाथ में पकड़ने में आरामदायक है और हल्का लगता है. रियर पर मौजूद कैमरा मॉड्यूल साफ-सुथरा है और साइड में फिंगरप्रिंट इसे और भी खूबसूरत बनाता है. फोन का फ्रंट लगभग बेजल-लेस है और डिस्प्ले देखने में आकर्षक लगता है. कुल मिलाकर डिजाइन में प्रीमियम फोन जैसा फील नहीं है लेकिन रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एकदम परफेक्ट फोन है.

डिस्प्ले

सैमसंग के इस फोन में 6.7 इंच Super Amoled डिस्प्ले मिलता है वो भी Corning Gorilla Glass Victus का प्रोटेक्शन के साथ. 90Hz का रिफ्रेश रेट, यू शेप नॉच और मोटी चिन थोड़े वीक पॉइंट हैं. इस प्राइज में CMF जैसे नए ब्रैंड अपने फोन के बेजल्स सिमिट्रिकल बना रहे हैं. ऐसे में अच्छी पिक्चर क्वालिटी होने के बाद भी Samsung A17 के डिस्प्ले को हर मायने में अच्छा नहीं कहा जा सकता है. इस फोन में सिंगल स्पीकर है, जिससे साइंड एवरेज रहता है.

परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर

Galaxy A17 5G में Exynos 1330 प्रोसेसर है, जो रोजमर्रा के ऐप्स और हल्के गेमिंग के लिए परफेक्ट है. मल्टीटास्किंग करते समय फोन स्मूद रहता है लेकिन हाई-एंड गेम्स में कभी-कभार लैग दिख सकता है. फोन में सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड OneUI 7 मिलता है. Samsung ने इस फोन में 6 मेजर एंड्रॉयड अपडेट देने की भी बात कही है.

कैमरा

फोटोग्राफी की बात करें तो, A17 5G में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है: 50MP मेन, 5MP डेप्थ और 2MP मैक्रो. दिन के समय फोटोज काफी अच्छी हैं लेकिन लो-लाइट और नाइट फोटोग्राफी में ग्रेन और डिटेल्स की कमी नजर आती है. सेल्फी के लिए 13MP फ्रंट कैमरा ठीक-ठाक है. वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p, 30FPS तक की होती है जो सोशल मीडिया के लिए पर्याप्त है.

बैटरी और चार्जिंग

फोन में 5000mAh की बैटरी है, जो एक पूरे दिन के हार्ड यूज के बाद भी आसानी से टिक जाती है. अगर आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो भी फोन की बैटरी 7-8 घंटे चल जाती है. यह 0 से 100% चार्ज होने में 2 से 2.5 घंटे का समय लेता है. बैटरी साइज के हिसाब से मीडियम यूसेज पर यह फोन एक दिन से ज्यादा का बैकअप दे सकता है. इस फोन के साथ 25W का चार्जर दिया गया है. लेकिन आज के समय में उससे ऊपर की चार्जिंग स्पीड की उम्मीद कस्टमर करते हैं. सबसे खास बात कि इस फोन में कंपनी की तरफ से 25W का चार्जर भी बॉक्स में ही मिलता है. इतने समय बाद सैमसंग फोन के बॉक्स में चार्जर देखकर काफी अच्छा लगा

कनेक्टिविटी और अन्य फीचर्स

5G सपोर्ट, 4G VoLTE, Wi-Fi, ब्लूटूथ 5.2 और USB Type-C पोर्ट फोन की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाते हैं. फिंगरप्रिंट सेंसर पावर बटन में इन-बिल्ट है जो तेज और भरोसेमंद है.

खूबियां

बजट में 5G सपोर्ट

संतुलित परफॉर्मेंस और स्मूद यूआई

लंबी बैटरी लाइफ

50MP मेन कैमरा दिन के समय अच्छे रिजल्ट देता है

फोन के साथ चार्जर मिलता है.

कमियां

लो-लाइट कैमरा प्रदर्शन औसत

25W चार्जिंग थोड़ी धीमी

खरीदें या न खरीदें?

Samsung Galaxy A17 5G एक ऐसा स्मार्टफोन है जो बजट में 5G और भरोसेमंद परफॉर्मेंस का एक्सपीरियंस देता है. यह उन यूजर्स के लिए एकदम परफेक्ट है जो प्रीमियम एक्सपीरयंस के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, लेकिन भरोसेमंद ब्रांड और फीचर्स चाहते हैं. अगर आप हाई-एंड गेमिंग या लो-लाइट फोटोग्राफी के लिए फोन ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए यह लिमिटेड फीचर वाला फोन हो सकता है. लेकिन सामान्य रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए Galaxy A17 5G अपने प्राइस पॉइंट पर अच्छा विकल्प साबित होता है. मेरी तरफ से इस फोन को 10 में से 6 नंबर.

