Samsung ने दिया धमाकेदार मौका! पूरे 13,000 रुपये कम कर दी इस फोन की कीमत, डील खत्म होने से पहले करें चेक

Samsung स्मार्टफोन के चाहने वालों के लिए खुशखबरी है. दरअसल, कंपनी ने इस समय अपने Samsung Galaxy A55 5G के दाम काफी गिरा दिए हैं. अगर आप लंबे वक्त से इस स्मार्टफोन को खरीदने का विचार कर रहे हैं तो ये मौका आपके लिए सबसे अच्छा है. कंपनी ने फोन की कीमत 13,000 रुपये कम कर दी है. ऐसे में चलिए अब जानते हैं कि सैमसंग का ये फोन इस भारी डिस्काउंट के बाद किस कीमत पर खरीदा जा सकता है. इसके अलावा आपको बता दें कि फोन पर एडिशनल डिस्काउंट भी दिए जा रहे हैं, जिसका फायदा आप Amazon पर खरीदारी करते हुए उठा सकते हैं.

सिर्फ इस कीमत पर खरीद सकते हैं फोन

Samsung के इस स्मार्टफोन के 8GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज के वेरिएंट को 39,999 रुपए में लॉन्च किया गया था, हालांकि इस समय Amazon पर यही फोन 13 हजार रुपए की जबरदस्त छूट के साथ सिर्फ 26,999 रुपए में खरीदने का मौका मिल रहा है.प्रोडक्ट डिस्काउंट के अलावा अगर इस फोन को खरीदने के लिए कुछ चुनिंदा बैंक के कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाए तो इस पर आपको नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी मिल जाएगी.

फोन में मिल रहे हैं ये फीचर्स

Samsung Galaxy A55 5G के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो कंपनी शानदार कैमरा क्वालिटी के साथ जबरदस्त बैटरी बैकअप भी दे रही है.

स्क्रीन- Samsung Galaxy A55 5G में यूजर्स को 6.6 इंच का फुल HD+ रेजॉल्युशन की सुपर AMOLED डिसप्ले दिया जा रहा है, जो 120 हार्ट्स रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. इसके अलावा इसमें 1,000 निट्स का पीक ब्राइटनेस सपोर्ट मिलता है.

बैटरी- सैमसंग ने अपने इस मॉडल में 5,000mAh की दमदार दी है, जो 25W फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आती है.

कैमरा- इस स्मार्टफोन में तीन रियर कैमरे दिए गए हैं- 50MP का प्राइमरी कैमरा, 12MP का अल्ट्रावाइड और 5MP का मैक्रो कैमरा मल रहा है. वहीं, फ्रंट कैमरा भी 32MP का दिया जा रहा है, यानी अब सेल्फी के साथ भी कोई समझौता नहीं.

प्रोसेसर- सैमसंग के इस डिवाइस में एक्सीनॉस 1480 प्रोसेसर दिया जा रहा है, जो 12GB और 256GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है.