Samsung ने दिया धमाकेदार मौका! पूरे 13,000 रुपये कम कर दी इस फोन की कीमत, डील खत्म होने से पहले करें चेक
Advertisement
trendingNow12889969
Hindi Newsटेक

Samsung ने दिया धमाकेदार मौका! पूरे 13,000 रुपये कम कर दी इस फोन की कीमत, डील खत्म होने से पहले करें चेक

Samsung के स्मार्टफोन के लिए हमेशा ही इसके चाहने वाले एक्साइटेड रहते हैं. वहीं, कम ही ऐसा मौका मिलता है जब कंपनी अपने डिवाइस की कीमत इतनी कम कर देता है, लेकिन बंपर ऑफर लेकर आ गई है. डील खत्म होने से पहले आप भी कर लें चेक

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 20, 2025, 11:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Samsung ने दिया धमाकेदार मौका! पूरे 13,000 रुपये कम कर दी इस फोन की कीमत, डील खत्म होने से पहले करें चेक

Samsung स्मार्टफोन के चाहने वालों के लिए खुशखबरी है. दरअसल, कंपनी ने इस समय अपने Samsung Galaxy A55 5G के दाम काफी गिरा दिए हैं. अगर आप लंबे वक्त से इस स्मार्टफोन को खरीदने का विचार कर रहे हैं तो ये मौका आपके लिए सबसे अच्छा है. कंपनी ने फोन की कीमत 13,000 रुपये कम कर दी है. ऐसे में चलिए अब जानते हैं कि सैमसंग का ये फोन इस भारी डिस्काउंट के बाद किस कीमत पर खरीदा जा सकता है. इसके अलावा आपको बता दें कि फोन पर एडिशनल डिस्काउंट भी दिए जा रहे हैं, जिसका फायदा आप Amazon पर खरीदारी करते हुए उठा सकते हैं.

सिर्फ इस कीमत पर खरीद सकते हैं फोन
Samsung के इस स्मार्टफोन के 8GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज के वेरिएंट को 39,999 रुपए में लॉन्च किया गया था, हालांकि इस समय Amazon पर यही फोन 13 हजार रुपए की जबरदस्त छूट के साथ सिर्फ 26,999 रुपए में खरीदने का मौका मिल रहा है.प्रोडक्ट डिस्काउंट के अलावा अगर इस फोन को खरीदने के लिए कुछ चुनिंदा बैंक के कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाए तो इस पर आपको नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी मिल जाएगी.

Lava Play Ultra 5G: लॉन्च हुआ 64MP कैमरे वाला स्मार्टफोन, 510 घंटे चलेगी बैटरी

फोन में मिल रहे हैं ये फीचर्स
Samsung Galaxy A55 5G के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो कंपनी शानदार कैमरा क्वालिटी के साथ जबरदस्त बैटरी बैकअप भी दे रही है.

स्क्रीन- Samsung Galaxy A55 5G में यूजर्स को 6.6 इंच का फुल HD+ रेजॉल्युशन की सुपर AMOLED डिसप्ले दिया जा रहा है, जो 120 हार्ट्स रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. इसके अलावा इसमें 1,000 निट्स का पीक ब्राइटनेस सपोर्ट मिलता है.

बैटरी- सैमसंग ने अपने इस मॉडल में 5,000mAh की दमदार दी है, जो 25W फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आती है.

कैमरा- इस स्मार्टफोन में तीन रियर कैमरे दिए गए हैं- 50MP का प्राइमरी कैमरा, 12MP का अल्ट्रावाइड और 5MP का मैक्रो कैमरा मल रहा है. वहीं, फ्रंट कैमरा भी 32MP का दिया जा रहा है, यानी अब सेल्फी के साथ भी कोई समझौता नहीं.

प्रोसेसर- सैमसंग के इस डिवाइस में एक्सीनॉस 1480 प्रोसेसर दिया जा रहा है, जो 12GB और 256GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है.  

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

SamsungAmazon

Trending news

PM-CM-मंत्री जेल गए तो कुर्सी भी जाएगी, मोदी सरकार के लाए विधेयकों के क्या हैं मायने
DNA
PM-CM-मंत्री जेल गए तो कुर्सी भी जाएगी, मोदी सरकार के लाए विधेयकों के क्या हैं मायने
2 लाख नौकरियां जाएंगी, सरकार को भी करोड़ों का नुकसान...ऑनलाइन बिल इतना जरूरी क्यों?
online gaming
2 लाख नौकरियां जाएंगी, सरकार को भी करोड़ों का नुकसान...ऑनलाइन बिल इतना जरूरी क्यों?
वीर सपूतों के नहीं, इस नेता के लगवाए गए नारे, 15 अगस्त पर शिक्षक भूला मर्यादा
DNA Analysis
वीर सपूतों के नहीं, इस नेता के लगवाए गए नारे, 15 अगस्त पर शिक्षक भूला मर्यादा
320000000000 का कारोबार: हर दिन 1 लाख साल के बराबर गेमिंग पर वक्त बर्बाद कर रहे लोग
gaming
320000000000 का कारोबार: हर दिन 1 लाख साल के बराबर गेमिंग पर वक्त बर्बाद कर रहे लोग
'AI टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी एजुकेशन और...', क्यों खास है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी
National Defence University
'AI टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी एजुकेशन और...', क्यों खास है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी
यूनुस की कट्टरपंथी सरकार के आरोपों पर भारत की दो टूक, बताया- गलत और बेबुनियाद
bangladesh
यूनुस की कट्टरपंथी सरकार के आरोपों पर भारत की दो टूक, बताया- गलत और बेबुनियाद
शिकारा रेस से कयाकिंग तक.. डल झील में पहली बार खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल
Khelo India Water Sports Festival 2025
शिकारा रेस से कयाकिंग तक.. डल झील में पहली बार खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल
जम्मू-कश्मीर में अब रिहायशी इलाकों से हटेगी सेना, तैनात होंगे CRPF के जवान
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में अब रिहायशी इलाकों से हटेगी सेना, तैनात होंगे CRPF के जवान
देखते ही देखते पैरों के नीचे से खिसक गई जमीन! नाले में समाया शख्स, वीडियो हुआ वायरल
Maharashtra news
देखते ही देखते पैरों के नीचे से खिसक गई जमीन! नाले में समाया शख्स, वीडियो हुआ वायरल
इमरजेंसी के दौरान हुई अंधाधुंध नसबंदी; सरकार ने दिखाए आंकड़े, टारगेट से 60% ज्यादा
Emergency
इमरजेंसी के दौरान हुई अंधाधुंध नसबंदी; सरकार ने दिखाए आंकड़े, टारगेट से 60% ज्यादा
;