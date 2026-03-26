Samsung का तगड़ा वार! कम कीमत में लॉन्च किए 2 धाकड़ स्मार्टफोन्स; 50MP कैमरा और 6 साल तक मिलेंगे अपडेट

Samsung ने भारत में अपनी A-सीरीज के दो नए स्मार्टफोन्स लॉन्च कर दिए हैं- Samsung Galaxy A57 और Samsung Galaxy A37. ये दोनों फोन पिछले साल लॉन्च हुए Galaxy A56 और Galaxy A36 के अपग्रेड वर्जन हैं. नई सीरीज में कंपनी ने कैमरा, परफॉर्मेंस और डिस्प्ले जैसे कई बड़े सुधार किए हैं, जिससे ये मिड-रेंज सेगमेंट में एक मजबूत ऑप्शन बन सकते हैं.

भारत में कीमत और उपलब्धता

Samsung ने फिलहाल इन दोनों स्मार्टफोन्स की कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कंपनी ने कन्फर्म किया है कि ये 10 अप्रैल से भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे. कलर ऑप्शन्स की बात करें तो Galaxy A57 5G को Awesome Navy, Awesome Icyblue और Awesome Lilac में पेश किया गया है. वहीं Galaxy A37 5G Awesome Lavender, Awesome Charcoal और Awesome Graygreen कलर्स में मिलेगा. डिजाइन के मामले में दोनों फोन काफी प्रीमियम लुक देते हैं.

परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर में बड़ा अपग्रेड

Galaxy A57 में नया Exynos 1680 प्रोसेसर दिया गया है, जबकि Galaxy A37 में Exynos 1480 चिपसेट मिलता है. दोनों स्मार्टफोन्स में 12GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज का सपोर्ट है, जो कि मल्टीटास्किंग और हैवी यूज के लिए काफी अच्छा माना जाता है. ये दोनों डिवाइस Android 16 पर बेस्ड One UI 8.5 पर चलते हैं. खास बात यह है कि Samsung ने इन फोन के लिए 6 साल तक Android अपडेट और सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है, जो इस सेगमेंट में बड़ी बात है.

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120Hz डिस्प्ले और मजबूत बिल्ड

Galaxy A57 और A37 दोनों में 6.7 इंच का FHD+ Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. इसका मतलब है कि आपको स्मूद स्क्रॉलिंग और बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा. इसके अलावा Vision Booster फीचर भी दिया गया है, जिससे तेज धूप में भी स्क्रीन साफ दिखाई देती है. दोनों फोन IP68 रेटिंग के साथ आते हैं, यानी ये पानी और धूल से भी काफी हद तक सुरक्षित हैं.

कैमरा सेटअप: फोटो और वीडियो के लिए कैसा है?

फोटोग्राफी के लिए दोनों स्मार्टफोन्स में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा और 5MP का मैक्रो कैमरा शामिल है. हालांकि, अल्ट्रा-वाइड कैमरा में थोड़ा फर्क है. Galaxy A57 में 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलता है, जबकि Galaxy A37 में 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस दिया गया है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए दोनों फोन में 12MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है.

बैटरी और डेली यूज एक्सपीरियंस

दोनों स्मार्टफोन्स में 5,000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो पूरे दिन आराम से चल सकती है. चाहे आप गेमिंग करें, वीडियो देखें या सोशल मीडिया चलाएं- बैटरी बैकअप आपको निराश नहीं करेगा.