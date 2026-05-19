Samsung Galaxy A57 Review: प्रीमियम लुक वाला फोन, लेकिन क्या ₹56,999 वाकई सही कीमत है?

Samsung ने अपने Galaxy A सीरीज को हमेशा उन यूजर्स के लिए बनाया है जो फ्लैगशिप जैसा एक्सपीरियंस चाहते हैं लेकिन Ultra सीरीज जितना खर्च नहीं करना चाहते. नया Samsung Galaxy A57 5G भी इसी सोच के साथ आया है. फोन पहली नजर में काफी प्रीमियम लगता है और इसका डिजाइन आसानी से किसी फ्लैगशिप डिवाइस की याद दिलाता है. लेकिन सवाल यह है कि क्या ₹56,999 की कीमत पर यह फोन सही वैल्यू देता है? पिछले कुछ दिनों तक इस्तेमाल करने के बाद यह रिव्यू उसी सवाल का जवाब देता है.

डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी में फ्लैगशिप वाला फील

Galaxy A57 5G का सबसे बड़ा आकर्षण इसका डिजाइन है. फोन में एल्यूमिनियम फ्रेम दिया गया है जो इसे मजबूत और प्रीमियम फील देता है. 179 ग्राम वजन होने की वजह से फोन हाथ में भारी नहीं लगता और लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर भी थकान महसूस नहीं होती. फोन की मोटाई सिर्फ 6.9mm है, जिससे यह काफी स्लिम और स्टाइलिश लगता है. पीछे की तरफ ग्लॉसी ग्लास बैक दिया गया है जो देखने में शानदार लगता है, हालांकि इस पर फिंगरप्रिंट जल्दी पड़ जाते हैं. पतले बेजल्स और सेंटर पंच-होल कैमरा डिजाइन इसे फ्लैगशिप जैसा लुक देते हैं. अगर आप ऐसा फोन चाहते हैं जिसे देखकर लोग महंगा समझें, तो Galaxy A57 इस मामले में निराश नहीं करेगा.

डिस्प्ले है इस फोन की सबसे बड़ी ताकत

Samsung हमेशा से अपने डिस्प्ले क्वालिटी के लिए जाना जाता है और Galaxy A57 भी इस परंपरा को आगे बढ़ाता है. फोन में 6.7 इंच का Full HD+ Super AMOLED Plus डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. वीडियो स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और गेमिंग के दौरान स्क्रीन काफी स्मूद महसूस होती है. रंग बेहद नैचुरल और जीवंत दिखते हैं. ब्राइटनेस भी इतनी अच्छी है कि धूप में स्क्रीन देखने में ज्यादा परेशानी नहीं होती. Netflix, YouTube और Instagram इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए यह डिस्प्ले काफी शानदार अनुभव देता है. इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी तेज और भरोसेमंद है. कुल मिलाकर अगर आपकी प्राथमिकता शानदार स्क्रीन है, तो यह फोन इस सेगमेंट के बेस्ट विकल्पों में से एक है.

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परफॉर्मेंस रोजमर्रा के इस्तेमाल में दमदार

Galaxy A57 5G में Samsung का Exynos 1680 प्रोसेसर दिया गया है, जो 8GB और 12GB RAM विकल्पों के साथ आता है. रोजमर्रा के इस्तेमाल में फोन काफी स्मूद चलता है. मल्टीटास्किंग, सोशल मीडिया, वीडियो एडिटिंग और हल्की गेमिंग में कोई बड़ी दिक्कत देखने को नहीं मिलती. हालांकि, यह प्रोसेसर पूरी तरह फ्लैगशिप लेवल का नहीं है. इसी कीमत में मिलने वाले कुछ फोन Snapdragon 8 सीरीज या Apple और Google के पावरफुल चिप्स ऑफर करते हैं, जो ज्यादा बेहतर रॉ परफॉर्मेंस देते हैं. Heavy gamers और hardcore users को यहां थोड़ी कमी महसूस हो सकती है. फिर भी Samsung की One UI 8.5 काफी अच्छी तरह ऑप्टिमाइज की गई है, जिसकी वजह से फोन सामान्य इस्तेमाल में तेज महसूस होता है. Thermal management भी अच्छा है और फोन ज्यादा गर्म नहीं होता.

सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बनाता है इसे खास

Galaxy A57 की सबसे मजबूत खूबियों में से एक इसका सॉफ्टवेयर है. फोन Android 16 आधारित One UI 8.5 पर चलता है. इंटरफेस साफ-सुथरा, फीचर-रिच और यूजर फ्रेंडली है. Samsung के AI फीचर्स जैसे Object Eraser, Edit Suggestions और स्मार्ट टूल्स रोजमर्रा के काम आसान बनाते हैं. Sidebar फीचर भी काफी उपयोगी है, जिससे ऐप्स और टूल्स जल्दी एक्सेस हो जाते हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि Samsung इस फोन के साथ 6 साल तक OS और सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा कर रहा है. यह लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट इसे कई चीनी ब्रांड्स से आगे खड़ा करता है.

कैमरा अच्छा है, लेकिन बेस्ट नहीं

फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें 50MP का मेन कैमरा, 12MP अल्ट्रावाइड और 5MP मैक्रो सेंसर शामिल है. अच्छी रोशनी में कैमरा शानदार फोटो क्लिक करता है. डिटेल्स अच्छी आती हैं और रंग भी काफी बैलेंस्ड दिखते हैं. लो-लाइट फोटोग्राफी में Nightography मोड मदद करता है और फोटो में नॉइज कम दिखाई देता है. हालांकि, कैमरा क्वालिटी Samsung Galaxy S सीरीज जितनी प्रभावशाली नहीं लगती.

सबसे बड़ी कमी टेलीफोटो कैमरा का ना होना है. पोर्ट्रेट शॉट्स डिजिटल क्रॉप के जरिए लिए जाते हैं, जिससे खासकर कम रोशनी में क्वालिटी थोड़ी गिर जाती है. इसी कीमत में Vivo, Google Pixel और iPhone बेहतर कैमरा अनुभव देते हैं. मैक्रो कैमरा ज्यादा उपयोगी महसूस नहीं होता. वहीं फ्रंट कैमरा सोशल मीडिया और वीडियो कॉलिंग के लिए अच्छा काम करता है.

बैटरी लाइफ भरोसेमंद

Galaxy A57 में 5000mAh की बैटरी दी गई है जो आराम से पूरा दिन निकाल देती है. कैमरा, मैप्स और सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करने पर भी फोन दिनभर साथ निभाता है. हल्के इस्तेमाल में डेढ़ दिन तक बैटरी चल सकती है. फोन में 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है और करीब 30 मिनट में 60% तक चार्ज हो जाता है. हालांकि इस कीमत में वायरलेस चार्जिंग का ना मिलना थोड़ा निराश करता है.

क्या आपको Samsung Galaxy A57 खरीदना चाहिए?

Samsung Galaxy A57 5G उन लोगों के लिए बना है जो भरोसेमंद सॉफ्टवेयर, शानदार डिस्प्ले और प्रीमियम डिजाइन चाहते हैं. फोन रोजमर्रा के इस्तेमाल में बेहतरीन अनुभव देता है और लंबे समय तक अपडेट मिलने की वजह से भविष्य के लिए भी सुरक्षित लगता है. लेकिन इसकी कीमत इसे मुश्किल स्थिति में खड़ा कर देती है. लगभग इसी रेंज में iPhone 17e, Google Pixel 10a और Vivo X200T जैसे फोन मिलते हैं जो कैमरा और परफॉर्मेंस में ज्यादा दमदार साबित होते हैं. अगर आप Samsung ecosystem, One UI और लंबे सॉफ्टवेयर सपोर्ट को महत्व देते हैं, तो Galaxy A57 एक अच्छा विकल्प है. लेकिन अगर आपकी प्राथमिकता सिर्फ कैमरा या गेमिंग परफॉर्मेंस है, तो बाजार में बेहतर विकल्प मौजूद हैं.

5 खूबियां

बेहद प्रीमियम और स्लिम डिजाइन

शानदार Super AMOLED 120Hz डिस्प्ले

One UI 8.5 का स्मूद अनुभव

6 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट का वादा

दमदार बैटरी बैकअप

3 कमियां

कीमत काफी ज्यादा लगती है

टेलीफोटो कैमरा नहीं मिलता

प्रोसेसर इस रेंज के हिसाब से औसत

स्टार रेटिंग (10 में से)

कैमरा – 7.5/10

बैटरी – 8.5/10

डिस्प्ले – 9/10

परफॉर्मेंस – 7.5/10

सॉफ्टवेयर – 9/10