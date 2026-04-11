Samsung Galaxy Buds 4 Pro Review: क्या सैमसंग ने बना दिए दुनिया के बेस्ट ईयरबड्स? जानिए खूबियां और कमियां

Samsung Galaxy Buds 4 Pro का डिजाइन पहली नजर में ही प्रीमियम फील देता है. इस बार कंपनी ने स्क्वायर शेप वाला चार्जिंग केस दिया है, जिसमें ट्रांसपेरेंट लिड है. यह डिजाइन डेस्क पर रखने पर काफी अट्रैक्टिव लगता है और बाकी ईयरबड्स से अलग पहचान बनाता है. ईयरबड्स में मेटल-फिनिश स्टेम दिया गया है, जो न तो ज्यादा flashy लगता है और न ही ओवरडिजाइन. ब्लैक, व्हाइट और पिंक गोल्ड जैसे कलर ऑप्शन में आते हैं, जहां ब्लैक काफी subtle है जबकि बाकी दो कलर ज्यादा standout करते हैं. केस कॉम्पैक्ट है और आसानी से पॉकेट में फिट हो जाता है.

फिट और कम्फर्ट: अच्छा लेकिन परफेक्ट नहीं

इन ईयरबड्स का फिट ज्यादातर लोगों के लिए अच्छा रहेगा. सिलिकॉन टिप्स और अलग-अलग साइज की वजह से यह कानों में अच्छी सील बनाते हैं, जिससे साउंड लीकेज कम होता है और ANC बेहतर काम करता है. हालांकि, लंबे समय तक इस्तेमाल या हंसते समय थोड़ा ढीलापन महसूस हो सकता है. यह गिरते नहीं हैं, लेकिन फिट पूरी तरह लॉक नहीं लगता. फिर भी डेली यूज, वॉक या वर्कआउट के लिए ये भरोसेमंद हैं.

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साउंड क्वालिटी: क्लीन और बैलेंस्ड एक्सपीरियंस

Samsung ने इस बार bass-heavy साउंड की बजाय balanced tuning पर फोकस किया है. साउंड क्लियर और क्रिस्प है, जो लंबी लिसनिंग के लिए बेहतर है. Samsung का SSC-UHQ 24-bit codec सपोर्टेड डिवाइस पर बेहतर क्लैरिटी देता है, हालांकि फर्क बहुत बड़ा नहीं है. क्लासिकल या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में इसकी क्वालिटी ज्यादा महसूस होती है. हालांकि EDM या Bollywood dance tracks में थोड़ा punch कम लगता है, लेकिन overall साउंडस्टेज वाइड है और इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन अच्छा है. 360 ऑडियो फीचर मौजूद है, लेकिन इसे ऑन करने पर साउंड थोड़ा मडडी लग सकता है.

ANC और ट्रांसपेरेंसी: बड़ा सुधार देखने को मिलता है

Active Noise Cancellation में इस बार अच्छा सुधार देखने को मिला है. ऑफिस या घर के बैकग्राउंड नॉइज को यह काफी हद तक कम कर देता है. फैन या हल्की आवाजें आसानी से ब्लॉक हो जाती हैं. ट्रांसपेरेंसी मोड काफी नैचुरल लगता है और वॉयस क्लियर सुनाई देती है. Adaptive ANC फीचर अपने आप नॉइज के हिसाब से एडजस्ट करता है, जो यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है. हालांकि अचानक तेज आवाज जैसे हॉर्न को ब्लॉक करने में यह थोड़ा कमजोर पड़ता है.

कॉल क्वालिटी और कंट्रोल्स: भरोसेमंद परफॉर्मेंस

कॉलिंग के लिए इसमें 6 माइक्रोफोन दिए गए हैं, जो नॉइजी एनवायरमेंट में भी क्लियर वॉयस देते हैं. विंड नॉइज भी काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है. टच कंट्रोल की जगह pinch कंट्रोल दिया गया है, जो शुरुआत में थोड़ा अलग लगता है, लेकिन accidental touches को काफी कम कर देता है. यह एक practical बदलाव है.

बैटरी और कनेक्टिविटी: डेली यूज के लिए पर्याप्त

ANC ऑन रखने पर बैटरी करीब 4-5 घंटे चलती है. केस के साथ मिलाकर एक दिन से ज्यादा का बैकअप मिल जाता है. नॉर्मल यूसेज में हर 2-3 दिन में चार्ज करना पड़ता है. Bluetooth 6.1, LE सपोर्ट और Auracast जैसे फीचर्स इसे future-ready बनाते हैं. हालांकि multi-point connectivity की कमी काफी खलती है, क्योंकि आप एक साथ दो डिवाइस से कनेक्ट नहीं रह सकते.

इकोसिस्टम और AI फीचर्स: ताकत भी, कमजोरी भी

Samsung का पूरा फोकस अपने ecosystem पर है. अगर आप Galaxy फोन यूज कर रहे हैं, तो Dolby Atmos, EQ customization और 360 ऑडियो जैसे फीचर्स का पूरा फायदा मिलेगा. लेकिन जैसे ही आप non-Samsung डिवाइस पर जाते हैं, यह फीचर्स सीमित हो जाते हैं. यही इसकी सबसे बड़ी कमी है. AI फीचर्स जैसे Bixby या Gemini trigger करना संभव है, लेकिन यह seamless नहीं है. Real-time translation जैसे फीचर्स practical यूज में कम ही आते हैं.

कीमत और मुकाबला: वैल्यू किसके लिए?

₹22,999 की कीमत पर यह प्रीमियम सेगमेंट में आता है. इसकी तुलना Apple AirPods Pro से की जा सकती है, लेकिन दोनों का ecosystem अलग है. अगर आप open ecosystem चाहते हैं, तो Sony और Bose जैसे ब्रांड बेहतर विकल्प दे सकते हैं.

खूबियां और कमियां

Samsung Galaxy Buds 4 Pro की सबसे बड़ी खूबियां इसका प्रीमियम डिजाइन, क्लीन साउंड क्वालिटी, बेहतर ANC और भरोसेमंद कॉलिंग एक्सपीरियंस है. बैटरी भी डेली यूज के हिसाब से पर्याप्त है और कंट्रोल सिस्टम practical है. वहीं इसकी कमियों की बात करें तो ecosystem lock-in सबसे बड़ी समस्या है. multi-point connectivity का न होना, फिट में हल्की ढील और AI फीचर्स का limited यूज इसे थोड़ा पीछे खींचता है. ANC भी अचानक तेज आवाजों में उतना प्रभावी नहीं है.

वर्डिक्ट: लेना चाहिए या नहीं?

Samsung Galaxy Buds 4 Pro एक well-rounded प्रीमियम ईयरबड्स है, जो ज्यादातर चीजों में अच्छा परफॉर्म करता है. लेकिन इसका असली फायदा तभी है जब आप Samsung ecosystem में हैं. अगर आप Galaxy यूजर हैं, तो यह एक आसान recommendation है. लेकिन अगर आप किसी दूसरे ब्रांड का फोन यूज करते हैं, तो आपको इसके पूरे पैसे का value नहीं मिलेगा.