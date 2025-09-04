Samsung Galaxy Event 2025: S25 FE स्मार्टफोन, नए टैबलेट और Buds 3 FE के साथ सैमसंग ने किया बड़ा धमाका
Samsung Galaxy Event 2025: S25 FE स्मार्टफोन, नए टैबलेट और Buds 3 FE के साथ सैमसंग ने किया बड़ा धमाका

Samsung Galaxy Event 2025: अगर आप भी स्मार्टफोन, टैबलेट या  ईयरबड्स खरीदना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए खास है.  Samsung ने अपने Galaxy Event 2025  स्मार्टफोन, नए टैबलेट और ऑडियो प्रोडक्ट्स की लान्चिंग के साथ बड़ धमाका किया है. Samsung ने आज Galaxy S25 FE स्मार्टफोन, Galaxy Tab S11 टैबलेट्स और Galaxy Buds 3 FE ईयरबड्स लॉन्च कर दिया है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 04, 2025, 03:47 PM IST
Samsung Galaxy Event 2025: S25 FE स्मार्टफोन, नए टैबलेट और Buds 3 FE के साथ सैमसंग ने किया बड़ा धमाका

Samsung Galaxy Event 2025: Samsung ने अपने कस्टमर्स को बड़ा तोहफा दे दिया है. कंपनी ने अपने Galaxy Event 2025 में चार नई डिवाइस लॉन्च करके टेक वर्ल्ड में फिर से हलचल मचा दी है. इस बार कंपनी ने स्मार्टफोन, टैबलेट और ईयरबड्स की नई रेंज पेश की है, जिसमें शामिल हैं  Galaxy S25 FE स्मार्टफोन, Galaxy Tab S11 सीरीज, Galaxy Tab S10 Lite और *Galaxy Buds 3 FE

Galaxy S25 FE स्मार्टफोन
सबसे पहले बात करते हैं Galaxy S25 FE स्मार्टफोन की. यह स्मार्टफोन कंपनी के Fan Edition सीरीज का नया सदस्य है. इसमें 6.7-इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले मिल रहा है जो 120Hz रिफ्रेश रेट और FHD+ रेज़ॉल्यूशन के साथ आता है. यह फोन Samsung Exynos 2400 प्रोसेसर और 8GB RAM पर चलता है. S25 FE में Galaxy AI फीचर्स जैसे Now Bar, Now Brief, Circle to Search और Auto Trim Videos भी शामिल हैं. 

4,900mAh की पॉवरफुल बैटरी
इस फोन में 4,900mAh की पॉवरफुल बैटरी मिलती है, जो 45W फास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है. कैमरा की बात की जाए तो इसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर, 12MP अल्ट्रा-वाइड और 8MP टेलीफोटो लेंस शामिल हैं, वहीं फ्रंट में 12MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा. फोन Jetblack, Navy, Icyblue और White कलर में उपलब्ध होगा.  
  
Galaxy Tab S11 सीरीज
इसके बाद Samsung ने Galaxy Tab S11 सीरीज लॉन्च की है. इस बार सीरीज में सिर्फ दो मॉडल आए हैं. बेस मॉडल Tab S11 और Tab S11 Ultra. बात करें टैबलेट्स Tab S11 की तो इसमें 11-इंच का AMOLED स्क्रीन है, वहीं Ultra वर्जन में बड़ा 14.6-इंच डिस्प्ले मौजूद है. दोनों ही टैबलेट्स 120Hz रिफ्रेश रेट ऑफर करते हैं. इनमें MediaTek Dimensity 2400+ प्रोसेसर और 16GB तक RAM का ऑप्शन मिलता है. दोनों मॉडल्स में microSD कार्ड स्लॉट के जरिए 2TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज मिलेगा. बैटरी की बात की जाए तो बेस मॉडल मे 8,400mAh लंबी बैटरी तो वहीं Ultra मॉडल में 11,600mAh दमदार बैटरी मिलती है. S Pen अब Bluetooth कनेक्टिविटी के साथ आता है. 

कैसा है कैमरा
कैमरा सेटअप में बेस मॉडल पर 13MP रियर और 12MP फ्रंट कैमरा है. वहीं Ultra मॉडल में 13MP वाइड + 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 12MP सेल्फी कैमरा दिया गया है. दोनों टैबलेट Grey और Silver रंगों में मिलेंगे और IP68 वॉटर व डस्ट रेसिस्टेंट हैं.

Galaxy Tab S10 Lite 
सैमसंग ने इसके साथ ही Galaxy Tab S10 Lite लॉन्च किया है. इसमें 10.9-इंच का LCD डिस्प्ले है जो 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. यह टैबलेट Exynos 1380 प्रोसेसर और 8GB तक RAM के साथ आता है. स्टोरेज के लिए 128GB और 256GB के ऑप्शन मिलते हैं, जिन्हें microSD कार्ड से बढ़ाया जा सकता है. इसमें 8,000mAh की बैटरी, 8MP रियर कैमरा और 5MP फ्रंट कैमरा मिलता है. बात करें फीचर्स की तो इसमें Wi-Fi 6, IP42 रेटिंग और Bluetooth S Pen सपोर्ट भी मिलता है. सैमसंग का यह टैबलेट Grey, Silver और Coralred तीन कलर के साथ आता है.

ये ईयरबड्स हुआ भी लॉन्च
ऑडियो प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में कंपनी ने Galaxy Buds 3 FE लॉन्च किया है. ये ईयरबड्स 11mm ऑडियो ड्राइवर, Active Noise Cancellation (ANC) और Ambient Custom EQ के साथ आते हैं. इनकी बैटरी लाइफ ANC ऑन रहने पर 6 घंटे और ANC ऑफ होने पर 8.5 घंटे है, वहीं चार्जिंग केस से अतिरिक्त 30 घंटे का बैकअप मिलता है. डिजाइन Buds 3 जैसा ही है, लेकिन इनमें ब्लेड लाइट्स नहीं मौजूद हैं. Galaxy Buds 3 FE Black और White दो रंगों में उपलब्ध होंगे और IP54 वॉटर/डस्ट रेसिस्टेंट हैं.  

इस बार सैमसंग ने अपने यूजर्स के लिए हर कैटेगरी में कुछ नया देने की कोशिश की है. चाहे वो पावरफुल स्मार्टफोन हो, हाई-परफॉरमेंस टैबलेट हो या फिर किफायती ऑडियो गैजेट्स. सभी डिवाइस को आज से ही आप ऑर्डर कर सकते हैं.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

Samsung Galaxy Event 2025SamsungGalaxy S25 FESamsung Buds 3 FE

