Samsung के इस धाकड़ Smartphone ने बना डाला दीवाना, नया अपडेट मिलते ही फैन्स बोले- 'गजब कर डाला...'

सैमसंग (Samsung) ने गैलेक्सी F41 (Samsung Galaxy F41) को भारत में अक्टूबर 2020 में Android 10 (One UI 2.x) के साथ लॉन्च किया था. स्मार्टफोन को जनवरी 2021 में Android 11 (One UI 3.x) में अपडेट किया गया था. उसके एक साल से अधिक समय से, हैंडसेट को अब Android 12 (One UI 4.1) अपडेट मिलना शुरू हो गया है. SamMobile के अनुसार, सैमसंग ने भारत में गैलेक्सी एफ41 के लिए एंड्रॉइड 12 पर आधारित वन यूआई 4.1 अपडेट को रोल आउट करना शुरू कर दिया है. फोन के लिए लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट मार्च 2022 सुरक्षा पैच के साथ फर्मवेयर वर्जन F415FXXU1CVD1 लेकर आता है.

जल्द सभी यूजर्स को मिलेगा अपडेट

किसी भी अन्य ओटीए सिस्टम अपडेट की तरह, इसे भी बैचों में धकेला जा रहा है. इसलिए हर यूनिट तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा. कुछ यूजर्स को अपडेट पहले मिल सकता है, जबकि अन्य को इंतजार करना पड़ सकता है. इसके अतिरिक्त, गैलेक्सी F41 को ब्राजील में गैलेक्सी M21s के रूप में भी जाना जाता है. इसलिए, उस डिवाइस को भी जल्द ही Android 12 अपडेट प्राप्त होना चाहिए.

ऐसा कहने के बाद, चूंकि फोन को रिलीज होने के बाद से दो एंड्रॉइड अपडेट प्राप्त हुए हैं, इसलिए अब इसे और ओएस अपडेट नहीं मिलेगा. हालाँकि, इसे कुछ समय के लिए सिक्योरिटी अपडेट्स प्राप्त होंगे.

Samsung Galaxy F41 Specifications

Samsung Galaxy F41 अपने समय के सर्वश्रेष्ठ सैमसंग बजट स्मार्टफोन्स में से एक था. यह 6.4-इंच FHD+ सुपर AMOLED डिस्प्ले, Exynos 9611 SoC, 6GB LPDDR4x RAM, 64GB/128GB UFS 2.1 स्टोरेज, 64MP (वाइड) + 8MP (अल्ट्रा-वाइड) + 5MP (डेप्थ) ट्रिपल कैमरा सेटअप, 32MP सेल्फी कैमरा जैसी सुविधाएं प्रदान करता है. फोन में 6,000mAh की बैटरी है जो 15W चार्जिंग को सपोर्ट करती है.