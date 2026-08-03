/Samsung Galaxy F70 Pro 5G: आ गया सैमसंग का सबसे तगड़ी बैटरी वाला Smartphone, कीमत सिर्फ इतनी

अगर आप 25,000 से 35,000 रुपये के बजट में एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो सालों-साल आपका साथ दे, तो Samsung ने आज आपके लिए बड़ा धमाका कर दिया है. कंपनी ने भारतीय बाजार में अपना नया पावरफुल फोन Samsung Galaxy F70 Pro 5G पेश कर दिया है. 6,000mAh की बड़ी बैटरी, दमदार Snapdragon प्रोसेसर और 6 साल की लंबी सॉफ्टवेयर गारंटी के साथ आया यह फोन मार्केट में आते ही छा गया है. आइए जानते हैं इसकी कीमत, फीचर्स और यह फोन क्यों है खास.
सैमसंग ने अपने इस नए स्मार्टफोन को तीन अलग-अलग स्टोरेज वेरिएंट में उतारा है. इसके शुरुआती 6GB RAM + 128GB मॉडल की कीमत Rs 25,999 रखी गई है. वहीं 8GB RAM + 128GB वेरिएंट Rs 29,999 में मिलेगा. इसका सबसे टॉप वेरिएंट 8GB RAM + 256GB स्टोरेज के साथ आता है जिसकी कीमत Rs 34,999 है. यह फोन दो शानदार रंगों ऑरा ग्रीन और अल्फा ब्लैक में उपलब्ध होगा. इसे आप फ्लिपकार्ट और सैमसंग के आधिकारिक ऑनलाइन स्टोर से आसानी से खरीद सकते हैं.
Samsung Galaxy F70 Pro 5G में देखने का अनुभव काफी शानदार मिलने वाला है. इसमें FHD+ सुपर AMOLED डिस्प्ले दिया गया है जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. यानी फोन में स्क्रॉलिंग और गेमिंग बहुत स्मूथ रहेगी. स्क्रीन को टूटने और खरोंच से बचाने के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की सुरक्षा दी गई है. इसका डिजाइन हाथों में काफी प्रीमियम और मजबूत महसूस होता है.
परफॉर्मेंस के मामले में यह स्मार्टफोन काफी तेज है. इसमें क्वालकॉम का लेटेस्ट Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है. फोन में 8GB तक की तेज LPDDR5X RAM और 256GB तक UFS 3.1 इंटरनल स्टोरेज मिलती है. भारी गेमिंग हो या एक साथ कई ऐप्स का इस्तेमाल, यह फोन बिना किसी रुकावट के बेहतरीन स्पीड देता है.
फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए फोन के पीछे ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. इसमें 50MP का मुख्य कैमरा है जो OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को सपोर्ट करता है. इसके साथ 5MP का अल्ट्रा-वाइड और 2MP का मैक्रो सेंसर भी है. सेल्फी प्रेमियों के लिए इसमें इस सेगमेंट का पहला HDR सेल्फी कैमरा दिया गया है जिससे तस्वीरें बहुत साफ और नेचुरल आती हैं.
इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी पावरफुल 6,000mAh बैटरी है. यह एक बार फुल चार्ज करने पर आसानी से दो दिन तक चल सकती है. फोन में 45W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है जिससे बड़ी बैटरी भी जल्दी चार्ज हो जाती है. हालांकि ध्यान दें कि 45W का चार्जर आपको अलग से खरीदना होगा.
सैमसंग ने इस फोन के साथ सॉफ्टवेयर सपोर्ट का बड़ा वादा किया है. यह फोन नवीनतम One UI 8.5 पर काम करता है. कंपनी इस डिवाइस को 6 साल तक OS अपग्रेड और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देगी. यानी 6 साल तक आपका फोन बिल्कुल नया और सुरक्षित रहेगा. इसके अलावा फोन में कई स्मार्ट AI फीचर्स भी मिलते हैं.