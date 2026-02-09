Galaxy S26 से पहले Samsung का धमाका! ₹12,999 में लॉन्च किया 6,000mAh बैटरी वाला 'पावरहाउस', अब 2032 तक नहीं बदलना पड़ेगा फोन

Samsung ने भारत में अपना नया बजट-फ्रेंडली स्मार्टफोन Galaxy F70e 5G लॉन्च कर दिया है. कम कीमत के बावजूद इस फोन में कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं, जो आमतौर पर महंगे स्मार्टफोन्स में देखने को मिलते हैं. बड़ी बैटरी, स्मूद 120Hz डिस्प्ले और लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट इसे खास बनाता है. कंपनी का फोकस साफ है – कम दाम में ज्यादा वैल्यू देना.

लॉन्च टाइमिंग भी है खास

Galaxy F70e की एंट्री Samsung के बड़े Galaxy Unpacked इवेंट से ठीक पहले हुई है, जहां कंपनी Galaxy S26 सीरीज पेश करने वाली है. लेकिन प्रीमियम फोन्स से पहले Samsung ने बजट यूज़र्स को टारगेट करते हुए यह फोन लॉन्च किया है, ताकि कम बजट वाले ग्राहक भी नए फीचर्स का फायदा उठा सकें.

120Hz डिस्प्ले से मिलेगा स्मूद एक्सपीरियंस

फोन में 6.7 इंच की HD+ डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है. इसका मतलब है कि स्क्रॉलिंग, गेमिंग और वीडियो देखने का एक्सपीरियंस ज्यादा स्मूद लगेगा. साथ ही स्क्रीन 800 निट्स तक की ब्राइटनेस देती है, जिससे धूप में भी डिस्प्ले साफ दिखाई देगा. इस कीमत में 120Hz स्क्रीन मिलना अपने आप में बड़ा प्लस पॉइंट है.

दमदार परफॉर्मेंस के लिए MediaTek प्रोसेसर

Galaxy F70e में MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया है, जो डेली यूज़ और 5G कनेक्टिविटी के लिए काफी अच्छा माना जाता है. इसके साथ 6GB तक LPDDR4x RAM और 128GB स्टोरेज मिलती है. इससे ऐप्स स्मूद चलेंगी और मल्टीटास्किंग में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी. सोशल मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग और हल्की गेमिंग के लिए यह फोन बढ़िया ऑप्शन बन सकता है.

कैमरा: रोजमर्रा की फोटोग्राफी के लिए ठीक

फोटोग्राफी की बात करें तो फोन में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल है. दिन की रोशनी में फोटो डिटेल्ड और शार्प आने की उम्मीद है. वहीं, नाइट मोड की मदद से कम रोशनी में भी बेहतर तस्वीरें क्लिक की जा सकती हैं. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो वाटरड्रॉप नॉच में फिट है.

6000mAh बैटरी – लंबा चलेगा फोन

इस फोन की सबसे बड़ी ताकत इसकी 6,000mAh की बड़ी बैटरी है. इतनी बैटरी के साथ आप आराम से डेढ़ से दो दिन तक फोन चला सकते हैं. बार-बार चार्ज करने की टेंशन खत्म हो जाती है. साथ ही 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है, जिससे बैटरी जल्दी चार्ज हो जाएगी. जो लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं या गेमिंग करते हैं, उनके लिए यह फीचर काफी काम का है.

6 साल तक मिलेगा सॉफ्टवेयर अपडेट

Samsung ने इस फोन के साथ बड़ा वादा किया है. Galaxy F70e को 6 साल तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलेगा, जिसमें 6 बड़े Android अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट शामिल हैं. बजट फोन में इतना लंबा सपोर्ट मिलना बहुत बड़ी बात है. इससे फोन लंबे समय तक नया और सुरक्षित बना रहेगा.

कीमत और उपलब्धता

कीमत की बात करें तो Galaxy F70e 5G का बेस वेरिएंट 4GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपये से शुरू होता है. वहीं 6GB RAM मॉडल की कीमत 14,499 रुपये है. कंपनी 500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी दे रही है. यह फोन Limelight Green और Spotlight Blue कलर में मिलेगा और 17 फरवरी से Flipkart और Samsung की वेबसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा.

क्या आपको यह फोन खरीदना चाहिए?

अगर आपका बजट कम है और आप बड़ी बैटरी, 5G, स्मूद डिस्प्ले और लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट चाहते हैं, तो Galaxy F70e एक शानदार डील लगती है. यह फोन स्टूडेंट्स और डेली यूज़र्स के लिए खास तौर पर बढ़िया साबित हो सकता है. कम कीमत में भरोसेमंद Samsung एक्सपीरियंस पाने वालों के लिए यह एक मजबूत विकल्प है.