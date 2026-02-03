9 फरवरी को मचेगा गदर! Samsung ला रहा है 6000mAh बैटरी वाला 'पावरहाउस' Galaxy F70e, लुक देख हो जाएंगे दीवाने

Samsung ने भारत में अपने नए स्मार्टफोन Galaxy F70e 5G के लॉन्च की तारीख तय कर दी है. कंपनी इस फोन को 9 फरवरी को लॉन्च करने जा रही है. यह डिवाइस नई Galaxy F70 सीरीज का पहला मॉडल होगा और F सीरीज का विस्तार करेगा. लॉन्च से पहले ही Samsung ने फोन के कुछ अहम फीचर्स शेयर कर दिए हैं. कंपनी का कहना है कि यह स्मार्टफोन खासतौर पर Gen Z यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिन्हें रोजाना फोटो, वीडियो और सोशल मीडिया कंटेंट बनाना पसंद है.

डिस्प्ले और डिजाइन में मिलेगा प्रीमियम फील

Galaxy F70e में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले दी जाएगी. हाई रिफ्रेश रेट की वजह से स्क्रॉलिंग, गेमिंग और वीडियो देखना ज्यादा स्मूद लगेगा. साथ ही स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 800 निट्स तक होगी, जिससे तेज धूप में भी डिस्प्ले साफ दिखाई देगी. डिजाइन की बात करें तो फोन सिर्फ 8.2mm पतला होगा, जिससे यह हाथ में स्लिम और स्टाइलिश लगेगा. इसके बैक पैनल पर लेदर फिनिश दी गई है, जो प्रीमियम लुक देता है. साइड में की आइलैंड डिजाइन भी देखने को मिलेगी. कंपनी इसे Limelight Green और Spotlight Blue जैसे दो ट्रेंडी कलर ऑप्शन में लॉन्च करेगी, जो खासकर यंग यूजर्स को पसंद आ सकते हैं.

50MP कैमरा से शानदार फोटोग्राफी

Samsung ने इस फोन में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया है. इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा, जिसका अपर्चर f/1.8 है. यह कम रोशनी में भी बेहतर फोटो लेने में मदद करेगा. इसके साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलेगा, जो पोर्ट्रेट शॉट्स में बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट देने के काम आएगा. यानी सोशल मीडिया के लिए प्रोफेशनल लुक वाली फोटो क्लिक करना आसान होगा. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए काफी है.

6000mAh बैटरी देगी 2 दिन का बैकअप

इस फोन की सबसे बड़ी ताकत इसकी बैटरी है. Galaxy F70e में बड़ी 6000mAh बैटरी दी गई है. इतनी बड़ी बैटरी के साथ यूजर्स को बार-बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Samsung का दावा है कि यह फोन एक बार फुल चार्ज करने पर दो दिन तक चल सकता है. यानी गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया इस्तेमाल के बाद भी बैटरी लंबा साथ देगी. फोन में 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे बैटरी जल्दी चार्ज हो सकेगी.

कीमत होगी मिड-रेंज बजट में

कंपनी के मुताबिक Galaxy F70 सीरीज को मिड-रेंज सेगमेंट में रखा जाएगा और इसकी कीमत 30,000 रुपये से कम होगी. हालांकि पहले संकेत दिए गए थे कि पहला Galaxy F70 मॉडल 10,000 से 15,000 रुपये के बीच आ सकता है. ऐसे में उम्मीद है कि Galaxy F70e भी बजट फ्रेंडली कीमत पर लॉन्च होगा. Samsung ने यह भी कहा है कि इस सीरीज में AI बेस्ड फीचर्स दिए जाएंगे, जो फोन की परफॉर्मेंस और ओवरऑल एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएंगे.