Samsung ने चोरी-छिपे लॉन्च किया ₹7,000 से सस्ता Smartphone! हाथ में लेते ही कहेंगे- दिखने में तो महंगा है...

Samsung ने चुपचाप भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन Galaxy M07 लॉन्च कर दिया है. कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और Amazon दोनों पर इस फोन की लिस्टिंग देखी जा सकती है. यह स्मार्टफोन बजट श्रेणी में रखा गया है, लेकिन इसके फीचर्स कुछ ऐसे हैं जिनसे यह सामान्य फोन से बढ़कर दिखता है.

कीमत और उपलब्धता

Galaxy M07 का एक ही वेरिएंट पेश किया गया है- 4GB RAM + 64GB स्टोरेज, जिसकी कीमत ₹6,999 रखी गई है. कंपनी ने इस मॉडल को ग्रे और काला मिश्रित (grey-black) रंग विकल्प में दिखाया है. इसे आप Samsung की वेबसाइट या Amazon पर सीधे खरीद सकते हैं, और अब यह उपलब्ध है.

प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर

इस फोन में MediaTek Helio G99 चिपसेट दिया गया है, जो अच्छी परफॉर्मेंस और गेमिंग क्षमता के लिए जाना जाता है. इसके साथ 4GB RAM और 64GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है, जिसे microSD कार्ड स्लॉट की मदद से बढ़ाया जा सकता है. फोन Android 15 पर आधारित One UI कस्टम इंटरफेस के साथ आता है, और कंपनी ने वादा किया है कि यह 6 वर्षों के मेजर OS अपडेट्स और सिक्योरिटी पैच सपोर्ट देगा.

Add Zee News as a Preferred Source

कैमरा सेटअप

Galaxy M07 में रियर पर डुअल कैमरा सेटअप मौजूद है. मुख्य कैमरा 50MP का है, जबकि दूसरा कैमरा 2MP डेप्थ सेंसर है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट में 8MP कैमरा दिया गया है. इसके अलावा, कैमरा को बेहतर बनाने के लिए फोन में AI फीचर्स जैसे AI Landscape, AI Eraser, AI Ultra Clarity आदि शामिल हैं.

बैटरी और चार्जिंग

Galaxy M07 में 5,000mAh की बैटरी दी गई है, जो रोज़मर्रा के उपयोग में पर्याप्त चलती है. यह फोन 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है. इसके अलावा, फोन हल्का महसूस हो और उपयोग में सहज हो, इसलिए उसने संतुलन बनाते हुए बैटरी और प्रदर्शन दोनों पर ध्यान दिया है.

डिस्प्ले और डिज़ाइन

फोन में एक बड़ा 6.7-इंच HD+ LCD डिस्प्ले है जिसमें 90Hz रिफ्रेश रेट मिलता है. इसका मतलब है कि स्क्रॉलिंग और होम स्क्रीन एनिमेशन स्मूद होंगे. फोन का डिज़ाइन साधारण और सुडौल है, और इसे पकड़ना आसान है. चाहे वीडियो देखना हो या सोशल मीडिया, डिस्प्ले अनुभव बेहतर रहेगा.

सुरक्षा और अन्य फीचर्स

Galaxy M07 में सुरक्षा के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है. इसके अलावा, फोन IP54 रेटिंग के साथ आता है, जो धूल और छींटों से सुरक्षा प्रदान करता है. कनेक्टिविटी विकल्पों में Bluetooth 5.3, Wi-Fi, GPS, USB Type-C और 3.5mm हेडफोन जैक शामिल हैं.