लॉन्च से पहले ही Amazon पर लिस्ट हुआ Samsung का धांसू फोन, ₹7000 से भी कम कीमत में मिलेंगे ढे़रों फीचर्स

Samsung Galaxy M07 Launching Soon: Samsung Galaxy M07 फोन को ऑफिशियल लॉन्च से पहले ही Amazon India पर लिस्ट किया गया है. इस लिस्टिंग में Galaxy M07 की कीमत और फीचर्स की डिटेल्स का खुलासा हुआ है. फोन में 6.7 इंच डिस्प्ले और MediaTek Helio G99 प्रोसेसर का सपोर्ट दिया गया है. इसमें यूजर्स को छह Android अपडेट के साथ छह तक सिक्योरिटी अपडेट की सुविधा मिलेगी.

सैमसंग गैलेक्सी M07 का मार्केट प्राइस

Galaxy M07 का 4GB रैम और 64Gb स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत Amazon India पर सिर्फ 6,999 रुपये है. स्मार्टफोन को फिलहाल ब्लैक कलर ऑप्शन में पेश किया गया है. फोन के दूसरे कलर्स की डिटेल्स फिलहाल नहीं आई है.

Galaxy M07 पर मिल रहें धमाकेदार बैंक ऑफर्स और उपलब्धता

Samsung के इस मॉडल पर Amazon Pay ICICI यूजर्स को 5% तक का कैशबैक पाने का लाभ मिलेगा. साथ ही, SBI कार्ड्स से भुगतान करने पर ग्राहकों को 325 रुपये तक की एक्स्ट्रा छूट मिल सकती है. इसके अलावा EMI पर 339 रुपये की शुरुआती कीमत पर यह स्मार्टफोन खरीद सकते हैं.

एक्सचेंज ऑफर में आपको 6,000 रुपये तक की वैल्यू मिल सकती है. Galaxy M07 फोन Samsung की इंडिया वेबसाइट पर भी मौजूद हे. लेकिन इसमें स्मार्टफोन के प्राइस और उपलब्धता की डिटेल्स साझा नहीं की गई है.

Samsung Galaxy M07 के स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स

Galaxy M07 फोन Android 15 पर बेस्ड One UI 7.0 से चलता है. यह कंफर्म किया गया है कि इसमें छह बड़े Android OS सॉफ्टवेयर अपडेट और सिक्योरिटी अपडेट दिए जाएंगे.

Samsung Galaxy M07 में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा f/1.8 अपर्चर और 2MP का डेप्थ कैमरा मिलता है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 8MP का फ्रंट कैमरा हैं.

इस स्मार्टफोन में Bluetooth, Wi-Fi, GPS, 3.5mm ऑडियो जैक और USB Type-C जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स शामिल है. इसमें लाइट सेंसर, एक्सेलरोमीटर,और प्रॉक्सिमिटी सेंसर दिया गया है. साथ ही सिक्योरिटी के लिए साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है.

Galaxy M07 में 5,000mAh की बैटरी दी गई है, जो 25W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करती है. फोन का वजन लगभग 184 ग्राम और साइज 167.4x77.4x7.6mm है.