Hindi Newsटेक

फेस्टिव सेल का तूफान! Samsung के इस फोन पर टूटा कस्टमर्स का 'प्यार', हाथों-हाथ हो गई बिक्री

Samsung Smartphone Offer: फेस्टिव सीजन की सेल में इस बार कस्टमर्स ने जमकर खरीदारी की. फेस्टिव सीजन में मिलने वाले ऑफर्स का फायदा का उठाकर खूब स्मार्टफोन भी खरीदे हैं. इस दौरान Samsung Galaxy M16 5G की जबरदस्त सेल हुई. फेस्टिव ऑफर्स के चलते यह फोन इतनी तेजी से बिक गया कि Amazon पर यह आउट ऑफ स्टॉक हो गया. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 05, 2025, 02:05 PM IST
Samsung Smartphone Offer: फेस्टिव सीजन के मौके पर स्मार्टफोन्स की मांग काफी ज्यादा बढ़ जाती है. कस्मर्स फोन पर मिलने वाले ऑफर्स का इंतजार करते रहते हैं. यही वजह है कि ऑफर्स शुरू होने के कुछ ही दिन बाद फोन आउट ऑफ स्टॉक  हो जाता है. इस बार कुछ ऐसा ही हुआ सैससंग के फोन के साथ. Samsung के Galaxy M16 5G को कस्टमर्स ने इतना पसंद किया कि फोन आउट ऑफ स्टॉक हो गया है. ई-कॉमर्स साइट Amazon पर चल रहे फेस्टिवल ऑफर्स के चलते यह फोन तेजी से बिक गया और अब आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है.

Samsung Galaxy M16 5G की शुरुआत बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन के तौर पर हुई थी, लेकिन फेस्टिवल सेल के दौरान इसे मिलने वाले डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर्स ने इसकी मांग को और ज्यादा बढ़ा दिया है. लॉन्च के समय फोन की कीमत लगभग 12,999 रुपये थी, लेकिन सेल के दौरान इस पर बंपर ऑफर मिल रहा था, जिससे यूजर्स ने इसे खूब खरीदा. इसके साथ ही, बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर्स ने इसे और भी आकर्षक विकल्प बना दिया.

Samsung Galaxy M16 5G के स्पेसिफिकेशंस जान लीजिए
Samsung Galaxy M16 को तीन कलर ऑप्शन्स में पेश किया गया है. इसमें मिंट ग्रीन, ब्लश पिंक और थंडर ब्लैक को शामिल किया गया है. सैमसंग के इस फोन मे 6.7-इंच FHD+ Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. MediaTek Dimensity 6300 SoC प्रोसेसर, 4GB/6GB/8GB रैम + 128GB स्टोरेज का ऑप्शन मिल रहा है. Samsung Galaxy M16 5G में 50MP प्राइमरी+5MP अल्ट्रा-वाइड+2MP मैक्रो कैमरा मिलने वाला है. वहीं 13MP सेल्फी कैमरा दिया जा सकता है. इसके साथ ही इस फोन में 5000mAh की बैटरी मिलने वाली है जो 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है.

इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी बैटरी और डिस्प्ले हैं. Galaxy M16 5G में 5,000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो पूरे दिन के ह्यूवी यूज के बाद भी आसानी से टिकती है. 6.5 इंच का PLS LCD डिस्प्ले और 90Hz रिफ्रेश रेट यूजर्स को स्मूद और फुली इमर्सिव विजुअल एक्सपीरियंस देता है. अगर आप Galaxy M16 5G खरीदने की योजना बना रहे थे और फेस्टिव ऑफर मिस कर दिया है, तो आपको थोड़े इंतजार के साथ स्टॉक उपलब्ध होने का इंतजार करना होगा. यह फोन फेस्टिवल ऑफर्स के दौरान बजट और फीचर्स के बीच संतुलन बनाए रखने वाला स्मार्टफोन साबित हुआ है. हालांकि यह फोन अभी फ्लिपकार्ट पर मिल रहा है. आप चाहें तो फ्लिपकार्ट से यह फोन खरीद सकते हैं.

Samsung Galaxy M17 का इंतजार
सैमसंग के इस फोन की बंपर सेल ने बता दिया कि यूजर्स इस रेंज के फोन का इंतजार कर रहे हैं. इसी को देखते हुए सैमसंग अपना अपकमिंग मॉडल Samsung Galaxy M17 जल्दी ही लॉन्च कर सकता है. खबर है कि गैलेक्सी एम17 10 अक्तूबर से पहले लॉन्च हो जाएगा जिसकी कीमत 13,999 रुपये रखी जा सकती है. यह स्मार्टफोन सैमसंग के ही Exynos 1330 प्रोसेसर पर लाया जाएगा जो 4GB, 6GB और 8GB RAM के साथ बिकेगा.  

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Samsung Galaxy M16 5Gfestive smartphone salebudget 5G phone

