Samsung ने लॉन्च किया धाकड़ 5G फोन! 5000mAh बैटरी पावर...50MP कैमरा का कॉम्बो, कीमत सिर्फ इतनी

Samsung Galaxy M17 5G Launch: Samsung ने भारत में Galaxy M17 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है. यह नया बजट फ्रेंडली फोन 6nm Exynos Chipset और 8GB रैम के साथ पेश किया गया है. कंपनी का दावा है कि यह 15,000 रुपये की रेंज में आने वाला पहला स्मार्टफोन है. इसमें नो-शेक कैमरा और दमदार बैटरी मिलती है. इसमें Circle to Search जैसा AI टूल भी मिलेगा. M Series के इस बेस्ट सेलर का प्राइस और फीचर्स जानने के लिए आगे पढ़ें.

Samsung Galaxy M17 5G के टॉप फीचर्स

Samsung के नए Galaxy M17 5G में 6.7 इंच का FHD+ Super AMOLED डिस्प्ले मिलता है. इसकी पीक ब्राइटनेस 1100 निट्स है. यह स्मार्टफोन इन-House 6nm Exynos 1330 प्रोसेसर पर चलता है, जिससे इसे तेज परफॉर्मेंस मिलती है. यूजर्स के लिए यह स्मार्टफोन 4 GB से 8 GB तक रैम ऑप्शन्स में उपलब्ध होगा.

गैलेक्सी M17 5G का कैमरा सेटअप

Samsung Galaxy M17 5G में ट्रिपल कैमरा का जबरदस्त सेटअप मिलता है. इसका 50MP प्राइमरी कैमरा आपकी फोटोज और वीडियो को शेक-फ्री और ब्लर-फ्री बनाता है. Galaxy M17 5G का प्राइमरी कैमरा ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट करता है. साथ ही 5G फोन में अल्ट्रावाइड और मैक्रो कैमरा लेंस भी मिलता हैं. शानदार सेल्फी के लिए 13MP फ्रंट कैमरा दिया गया है.

सैमसंग गैलक्सी के अन्य स्पेसिफिकेशन

यह Samsung स्मार्टफोन Android 15 पर आधारित One UI 7 पर चलता है. सैमसंग 6 OS अपडेट और पूरे 6 साल की सिक्योरिटी देगी. इसमें दमदार 5000mAh बैटरी है जो 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर सकती है. इसके अलावा यह डिवाइस IP54 रेटिंग के साथ पानी से भी सुरक्षित है. Samsung Galaxy M17 5G को Moonlight Silver और Sapphire Black दो शानदार रंगों में लॉन्च किया गया है.

Samsung Galaxy M17 5G की कीमत और ऑफर्स

Samsung Galaxy M17 5G तीन वेरिएंटस में लॉन्च हुआ है. इस स्मार्टफोन का बेस मॉडल 4GB रैम और 128 GB स्टोरेज सिर्फ 11,999 रुपये में पेश किया गया है. वहीं 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट 13,499 रुपये में और टॉप मॉडल 8GB रैम और 128 GB स्टोरेज 14,999 रुपये में लॉन्च किया है. सैमसंग गैलेक्सी M17 5G की सेल 13 अक्टूबर से Amazon, Samsung की ऑफिशियल वेबसाइट और बड़े रिटेल स्टोर्स पर शुरू हो रही है.