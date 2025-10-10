Advertisement
trendingNow12955853
Hindi Newsटेक

Samsung ने लॉन्च किया धाकड़ 5G फोन! 5000mAh बैटरी पावर...50MP कैमरा का कॉम्बो, कीमत सिर्फ इतनी

Samsung Galaxy M17 5G: सैमसंग ने भारत में नया Galaxy M17 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है. यह शानदार डिस्प्ले, दमदार 50MP कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ आता है. M17 5G की कीमत सिर्फ 11,999 रुपये से शुरू है. आइए डिटेल में जानते हैं इस डिवाइस की खूबियां.

 

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 10, 2025, 02:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Samsung ने लॉन्च किया धाकड़ 5G फोन! 5000mAh बैटरी पावर...50MP कैमरा का कॉम्बो, कीमत सिर्फ इतनी

Samsung Galaxy M17 5G Launch: Samsung ने भारत में Galaxy M17 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है. यह नया बजट फ्रेंडली फोन 6nm Exynos Chipset और 8GB रैम के साथ पेश किया गया है. कंपनी का दावा है कि यह 15,000 रुपये की रेंज में आने वाला पहला स्मार्टफोन है. इसमें नो-शेक कैमरा और दमदार बैटरी मिलती है. इसमें Circle to Search जैसा AI टूल भी मिलेगा. M Series के इस बेस्ट सेलर का प्राइस और फीचर्स जानने के लिए आगे पढ़ें.

यह भी पढ़ें: Zoho के स्वदेशी ऐप मचा रहे तहलका,  फिर भी क्यों अटपटा लगा यूजर्स को ऐप का नाम? NCIB ने दिया बड़ा सुझाव

Samsung Galaxy M17 5G के टॉप फीचर्स

Add Zee News as a Preferred Source

Samsung के नए Galaxy M17 5G में 6.7 इंच का FHD+ Super AMOLED डिस्प्ले मिलता है. इसकी पीक ब्राइटनेस 1100 निट्स है. यह स्मार्टफोन इन-House 6nm Exynos 1330 प्रोसेसर पर चलता है, जिससे इसे तेज परफॉर्मेंस मिलती है. यूजर्स के लिए यह स्मार्टफोन 4 GB से 8 GB तक रैम ऑप्शन्स में उपलब्ध होगा.

गैलेक्सी M17 5G का कैमरा सेटअप
Samsung Galaxy M17 5G में ट्रिपल कैमरा का जबरदस्त सेटअप मिलता है. इसका 50MP प्राइमरी कैमरा आपकी फोटोज और वीडियो को शेक-फ्री और ब्लर-फ्री बनाता है. Galaxy M17 5G का प्राइमरी कैमरा ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट करता है. साथ ही 5G फोन में अल्ट्रावाइड और मैक्रो कैमरा लेंस भी मिलता हैं. शानदार सेल्फी के लिए 13MP फ्रंट कैमरा दिया गया है.  

सैमसंग गैलक्सी के अन्य स्पेसिफिकेशन
यह Samsung स्मार्टफोन Android 15 पर आधारित One UI 7 पर चलता है. सैमसंग 6 OS अपडेट और पूरे 6 साल की सिक्योरिटी देगी. इसमें दमदार 5000mAh बैटरी है जो 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर सकती है. इसके अलावा यह डिवाइस IP54 रेटिंग के साथ पानी से भी सुरक्षित है. Samsung Galaxy M17 5G को Moonlight Silver और Sapphire Black दो शानदार रंगों में लॉन्च किया गया है.  

यह भी पढ़ें: ChatGPT के बाद ये AI कंपनी करने जा रही है भारत में एंट्री, ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक होंगे एडवाइजर

Samsung Galaxy M17 5G की कीमत और ऑफर्स

Samsung Galaxy M17 5G तीन वेरिएंटस में लॉन्च हुआ है. इस स्मार्टफोन का बेस मॉडल 4GB रैम और 128 GB स्टोरेज सिर्फ 11,999 रुपये में पेश किया गया है. वहीं 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट 13,499 रुपये में और टॉप मॉडल 8GB रैम और 128 GB स्टोरेज 14,999 रुपये में लॉन्च किया है. सैमसंग गैलेक्सी M17 5G की सेल 13 अक्टूबर से Amazon, Samsung की ऑफिशियल वेबसाइट और बड़े रिटेल स्टोर्स पर शुरू हो रही है.

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

Samsung Galaxy M17 5GSamsung Cheap Phones

Trending news

'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
Jammu-kashmir
'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
BSF
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
Kerala High Court
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
ED
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
india afghanistan news
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
Handlers
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Zubeen Garg
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
Global Warming
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
ED blast
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा
Varinder Ghuman
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा