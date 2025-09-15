Samsung 5G Phone पर धमाकेदार ऑफर्स, Amazon अर्ली डील्स में मिल रही तगड़ी छूट, कीमत जानकर आ जाएगा लालच
Samsung Galaxy M35 5G: सैमसंग का M35 5G स्मार्टफोन अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की अर्ली डील में उपलब्ध है. आप इस फोन पर डिस्काउंट और एक्स्ट्रा ऑफर्स का लाभ उठाकर और भी सस्ते में खरीदने का सुनहरा मौका मिल रहा. है. आइए विस्तार से जानते हैं

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 15, 2025, 06:05 PM IST
Samsung Galaxy M35 5G  Discount On Amazon: अगर आप 15,000 रुपये के बजट में बेहतरीन स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं, तो Samsung Galaxy M35 5G आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. आप इस धमाकेदार डिवाइस को अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल शुरू होने से पहले ही तगड़े डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं. अमेजन की अर्ली डील सेल सैमसंग के इस फोन के लाइव हो गई है. चलिए डिटेल में जानते हैं इसकी कीमत और फीचर्स.

यह भी पढ़े: एक Earbud में कम आवाज के झंझट से है परेशान? मिनटों में खुद करें फिक्स, म्यूजिक एक्सपीरियंस का मजा होगा डबल

Samsung Galaxy M35 5G की कीमत और ऑफर्स

अमेजन पर सैमसंग गैलेक्सी M35 के 8GB रैम और 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 21,499 रुपये से घटकर सिर्फ 16,498 रुपये रह गई है. साथ ही बैंक ऑफर्स की छूट के बाद 1,000 रुपये और कम हो सकते हैं. इसके अलावा इस डिवाइस पर 824 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है. एक्सचेंज ऑफर का फायदा उठाकर स्मार्टफोन और भी सस्ता में पड़ेगा. बता दें कि एक्सचेंज वैल्यू आपके पुराने फोन की कंडीशन और मॉडल पर डिपेंड करती है.

Samsung Galaxy M35 5G के फीचर्स
सैमसंग गैलेक्सी M35 5G में 6.6 इंच का फुल HD+ सुपर Amoled डिस्प्ले र 1080x2340p रेजॉलूशन मिलता है. फोन के डिस्प्ले का पीक लेवल 1000 निट्स और 120Hz रिफ्रेश रेट है. गैलेक्सी M35 5G 8GB रैम और 128GB स्टोरेज तक के ऑप्शन्स में उपलब्ध है. पावरफुल प्रोसेसर के लिए Exynos 1380 चिपसेट दिया गया है.

यह भी पढ़े: Oppo F31 Series भारत में लॉन्च: 7,000mAh बैटरी, दमदार कूलिंग सिस्टम और तगड़ी परफॉर्मेंस, कीमत जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान

कैमरा और बैटरी के स्पेसिफिकेशन्स

सैमसंग गैलेक्सी M35 5G में तीन कैमरा सेटअप के साथ रियर में एलईडी फ्लैश लाइट मिलती हैं. जिसमें 50MP का मेन लेंस, 8MP अल्ट्रावाइड और 2MP मैक्रो लेंस दिया गया है. बेहतरीन सेल्फी के लिए 13MP फ्रंट कैमरा मिलता है. पावर के लिए 6000mAh की बैटरी और 25W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है. 

साउंड और कनेक्टिविटी की खासियत
गैलेक्सी M35 5G में बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है. स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 14 बेस्ड OneUI 6.1 पर वर्क करता है. बेहतरीन साउंड एक्सपीरियंस के लिए स्टीरियो स्पीकर्स और डॉल्बी ऐटमॉस दिया गया है. कनेक्टिविटी के लिए सैमसंग गैलेक्सी M35 5G में 5G,4G Volte, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4Hz+5Hz), जीपीएस, ब्लूटूथ 5.3 और USB Type-C 2.0 जैसे कई ऑप्शन मिलते हैं. 

