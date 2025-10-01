Samsung की Ring बनी उंगली के लिए 'फांसी का फंदा'! उंगली फूली, फ्लाइट छूटी, पहुंचा हॉस्पिटल

Samsung की नई Galaxy Ring, जो एक हाई-टेक फिटनेस ट्रैकर के रूप में लॉन्च हुई थी, अब एक खतरनाक खबर के कारण सुर्खियों में है. एक यूजर को इस स्मार्ट रिंग की बैटरी फूल जाने के कारण अस्पताल जाना पड़ा. यह घटना न केवल स्वास्थ्य से जुड़ी चिंता बढ़ाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि वियरेबल तकनीक में सुरक्षा कितना जरूरी मुद्दा बन चुका है.

क्या हुआ Galaxy Ring के साथ?

एक यूजर, Daniel, ने बताया कि यात्रा के दौरान उनकी Galaxy Ring की बैटरी अचानक फूल गई. रिंग का टाइटेनियम डिजाइन इतना सख्त था कि बैटरी के फूलने पर रिंग ने उनकी उंगली को कसकर जकड़ लिया और उतारना मुश्किल हो गया. यह सब उस वक्त हुआ जब वे फ्लाइट में चढ़ने वाले थे. एयरलाइन स्टाफ ने उन्हें फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया, क्योंकि फूली हुई लिथियम-आयन बैटरी फ्लाइट के लिए जोखिम मानी जाती है.

क्या पहली बार हुआ ऐसा?

नहीं. इससे पहले भी एक और यूजर ने Galaxy Ring की बैटरी फूलने की शिकायत की थी, जबकि उन्होंने रिंग को ओवरचार्ज नहीं किया था. दोनों मामलों में समान पैटर्न देखा गया- रिंग के अंदर की ओर, जहां सेंसर नहीं होते, वहां बैटरी में उभार आ गया था.

Samsung ने क्या कहा?

Samsung ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “ग्राहकों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. हम इस यूजर से संपर्क में हैं और उनकी समस्या को समझने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि ऐसे मामले बेहद दुर्लभ हैं, लेकिन रिंग फँस जाए तो साबुन और पानी या ठंडे पानी में हाथ डुबोने जैसे उपाय किए जा सकते हैं.” साथ ही कंपनी ने यूजर को अपने Samsung Support पेज पर अतिरिक्त जानकारी भी उपलब्ध कराई है.

क्या यह वियरेबल्स के लिए खतरे की घंटी है?

लिथियम-आयन बैटरियां समय के साथ या खराब निर्माण के कारण फूल सकती हैं. लेकिन जब यह समस्या किसी ऐसे डिवाइस में हो जिसे शरीर पर पहना जाता है, तो यह मेडिकल इमरजेंसी बन सकती है. फोन को आप अलग रख सकते हैं, लेकिन उंगली में फँसी रिंग नहीं उतारी जा सकती- यही इस समस्या को और खतरनाक बना देता है.

Samsung इससे पहले भी Galaxy Note 7 की बैटरी ब्लास्ट की वजह से विवादों में रहा है, जिसे बाद में फ्लाइट्स में पूरी तरह बैन कर दिया गया था.

क्या आप स्मार्ट डिवाइस खरीदने से पहले सुरक्षा पर ध्यान देते हैं?

फिटनेस ट्रैकर्स और वियरेबल्स के दौर में यह घटना एक चेतावनी की तरह है- तकनीक भले स्मार्ट हो, लेकिन अगर उसमें सुरक्षा की कमी हो तो यह सेहत के लिए खतरा बन सकती है.