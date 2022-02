दिल खुश कर देने वाला Offer! Samsung के 5G Smartphone पर 50 हजार की छूट, आज ही लपकें मौका

नई दिल्ली. Flipkart और Amazon पर रोज कोई न कोई डील आती है. आज Amazon Deal Of The Day में कुछ स्मार्टफोन्स पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है. कुछ दिनों पहले ही अमेजन मोबाइल सेल खत्म हुई है, अगर आप 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं और सेल का फायदा नहीं उठा पाए हैं, तो आज सही मौका है. Amazon Deal Of The Day में सैमसंग के प्रीमियम 5जी स्मार्टफोन को लिस्ट किया गया है. Samsung Galaxy S20 FE 5G पर 50 हजार रुपये की छूट मिल रही है. आइए बताते हैं कैसे इसको सस्ते में खरीदा जा सकता है.

Samsung Galaxy S20 FE 5G Offers And Discounts

Samsung Galaxy S20 FE 5G 8GB RAM, 128GB स्टोरेज वैरिएंट की लॉन्चिंग प्राइज 74,999 रुपये है, लेकिन अमेजन पर फोन 39,990 रुपये में उपलब्ध है. यानी फोन पर 35,009 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है. उसके बाद एक्सचेंज ऑफर भी है, जिससे फोन की कीमत काफी कम हो जाएगी.

Samsung Galaxy S20 FE 5G Exchange Offer

Samsung Galaxy S20 FE 5G पर 14,950 रुपये का एक्सचेंज ऑफ मिल रहा है. अगर आप पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करते हैं, तो आपको इतना ऑफ मिल सकता है. लेकिन 14,950 रुपये का ऑफ आपको तभी मिलेगा, जब आपके पुराने फोन की कंडीशन अच्छी हो और मॉडल लेटेस्ट हो. अगर आप पूरा ऑफ पाने में कामयाब रहे तो फोन की कीमत 25,040 रुपये हो जाएगी. यानी 75 हजार का स्मार्टफोन आपको 25 हजार रुपय में मिल जाएगा.

Samsung Galaxy S20 FE 5G Specifications

Galaxy S20 FE स्मार्टफोन में 6.5 इंच AMOLED इनफिनिटिव O डिस्प्ले दिया गया है. इसका Refreash Rate 120Hz है. जबकि टच सैंपलिंग रेट 240Hz है. Samsung Galaxy S20 FE 5G स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 865 चिपसेट का सपोर्ट दिया गया है.

फोन में पावरबैकअप के लिए 4500mAh की बैटरी दी गई है. कंपनी का दावा है कि फोन को सिंगल चार्ज में एक दिन तक आराम से इस्तेमाल कर पाएंगे. फोन की बैटरी को वायरलेस पावर शेयर और वायरलेस फास्ट चार्जिंग 2.0 और 25W सुपर फास्ट चार्जिंग की मदद से चार्ज कर पाएंगे.

Galaxy S20 FE 5G स्मार्टफोन में IP68 सर्टिफिकेशन रेटिंग दी गई है, जो पानी और धूल से फोन को बचाने में मदद करता है. Galaxy S20 FE 5G स्मार्टफोन 8GB रैम और 128GB स्टोरेज ऑप्शन में आएगा. फोन के स्पेस को मेमोरी कार्ड की मदद से 1TB तक बढ़ाया जा सकेगा.