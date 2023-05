Samsung के मोबाइल पर तगड़ी छूट! 22 हजार में खरीदें 1 लाख वाला फोन, Flipkart ने दिया ऑफर

Samsung Galaxy S22 Plus: सैमसंग गैलेक्सी एस22 प्लस (Samsung Galaxy S22 Plus) की खरीद पर बंपर छूट मिल रही है. ऐसा शानदार ऑफर है कि जिसमें आप 1 लाख रुपये वाले सैमसंग के इस स्मार्टफोन को महज 22 हजार रुपये में ले पाएंगे. बता दें कि Samsung Galaxy S22 Plus प्रीमियम स्मार्टफोन है. इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 का प्रोसेसर सपोर्ट है. इस शानदार फोन को आप फ्लिपकार्ट बिग बचत धमाल सेल (Flipkart Big Bachat Dhamal Sale) से सिर्फ 22 हजार रुपये में खरीद सकते हैं. सैमसंग के इस प्रीमियम स्मार्टफोन में 8 जीबी रैम के साथ 128 जीबी और 256 जीबी स्टोरेज का वेरिएंट है.