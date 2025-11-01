Advertisement
Hindi News

iPhone की टक्कर का धांसू फोन! अब ₹42,000 की भारी छूट पर, Samsung के इस स्मार्टफोन पर रिकॉर्ड तोड़ डिस्काउंट

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: अगर आप प्रीमियम डिजाइन और शानदार परफॉर्मेंस वाला दमदार स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो Samsung Galaxy S23 Ultra 5G पर जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है. इस महंगे फोन की कीमत में भारी गिरावट आई है.साथ में S Pen का मिलता है. बेहतरीन फीचर्स वाले इस फोन की डील हाथ से न जाने दें.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 01, 2025, 10:33 AM IST
Samsung Galaxy S23 Ultra Price Drop: अगर आप एक ऐसा प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं जिसमें जबरदस्त कैमरा, पावरफुल परफॉर्मेन्स, डिस्प्ले और AI फीचर्स हों, तो Samsung Galaxy S23 Ultra 5G आपके लिए एक शानदार फोन हो सकता है. यह फोन Amazon पर फिलहाल बड़े डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है जिसे कम दाम में खरीदने का सुनहरा मौका मिल रहा है. इस स्मार्टफोन के साथ S Pen भी शामिल है. आइए जानते हैं इस पर कितनी छूट मिल रही है.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G पर बंपर छूट 

Samsung की ऑफिशियल साइट पर ₹1,19,999 में लिस्टेड यह स्मार्टफोन 12GB + 512GB वेरिएंट Amazon पर अब सीधे ₹77,500 में मिल रहा है. इस फोन पर सीधे ₹42,499 का भारी डिस्काउंट मिल रहा है. इसके साथ ही अगर आप OneCard, PNB और दूसरे एलिजिबल बैंक कार्ड्स का यूज करते हैं, तो आपको ₹1,500 का एक्स्ट्रा बैंक डिस्काउंट भी मिल सकता है.

EMI और एक्सचेंज ऑफर्स
कस्टमर्स ₹3,757 प्रति महीने से शुरू होने वाले EMI ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं. इसमें नो-कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन भी मिलता है. इसके अलावा आप पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज में देकर ₹58,000 तक की कीमत का फायदा ले सकते हैं. ध्यान रखें कि ये एक्सचेंज वैल्यू आपके पुराने फोन की कंडीशन और मॉडल पर डिपेंड करेगी.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G के फीचर्स 
सैमसंग गैलेक्सी S23 Ultra में दिए गए फीचर्स इसे आज भी एक बेहतरीन फोन बनाते हैं. इसमें 6.8-इंच का बड़ा QHD+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन के साथ मिलता है. यह स्मार्टफोन खास Snapdragon 8 Gen 2 चिपसेट पर काम करता है, जो जबरदस्त गेमिंग और मल्टीटास्किंग परफॉर्मेन्स देता है. यह शानदार फोन S Pen सपोर्ट के साथ आता है. इसमें ब्लूटूथ सपोर्ट भी शामिल है, जो इसे क्रिएटिव काम के लिए बेहतरीन बनाता है.

कैमरा सेटअप और बैटरी

सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा 5G अपने शानदार कैमरे के लिए जाना जाता है. इसमें क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है. फोन में 200MP का मेन कैमरा, 12MP का अल्ट्रावाइड लेंस, 10MP 3x टेलीफोटो और 10MP 10x पेरिस्कोप लेंस है. सेल्फी के लिए डिवाइस में 12MP फ्रंट कैमरा मिलता है. इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है.

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

SamsungSamsung Galaxy S23 UltraAmazon

