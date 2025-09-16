Samsung के प्रीमियम 5G स्मार्टफोन पर बंपर ऑफर, यहां मिल रहा जबरदस्त डिस्काउंट, प्राइस जान रह जाएंगे हैरान!
Samsung Galaxy S24 FE 5G: सैमसंग गैलेक्सी S24 FE को कम दाम में खरीदने का सुनहरा मौका मिल रहा है. अमेजन पर इस फोन पर भारी डिस्काउंट उपलब्ध है. जानें पूरी डिटेल्स...

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 16, 2025, 03:16 PM IST
Samsung के प्रीमियम 5G स्मार्टफोन पर बंपर ऑफर, यहां मिल रहा जबरदस्त डिस्काउंट, प्राइस जान रह जाएंगे हैरान!

Samsung Galaxy S24 FE Price Drop: अगर आप कम बजट में बेहतरीन फोन की तलाश कर रहे हैं, तो सैमसंग गैलेक्सी S24 FE 5G एक बेस्ट ऑप्शन है. Amazon पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल जल्द ही शुरू होने वाली है. लेकिन सेल से पहले ही ये स्मार्टफोन किफायती कीमत पर प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है. 

यह भी पढ़े: Festive Sale में खाली हो जाएगा अकाउंट! ऐसे ग्राहकों को शिकार बना रहे स्कैमर्स

कंपनी ने Samsung Galaxy S24 FE 5G की शुरूआती कीमत 59,999 रुपये थी. लेकिन सेल के दौरान यह प्रीमियम फोन बैंक ऑफर्स लगाने पर केवल 34,500 रुपये से भी कम में खरीदने का मौका मिल रहा है. आइए विस्तार से जानते हैं. 

Samsung Galaxy S24 FE 5G पर मिल रहा डिस्काउंट
अमेजन पर अभी गैलेक्सी S24 FE पर बेहतरीन ऑफर्स के लाथ उपलब्ध है. यह फोन आपको लॉन्च प्राइस से तगड़े डिस्काउंट के बाद केवल 35,730 रुपये में मिल रहा है. वहीं ये डिवाइस फ्लिपकार्ट पर करीब 40,000 रुपये की कीमत में लिस्टेड है.

साथ ही आपको खास बैंक ऑफर्स दिए जाएंगे, जिसमें सेलेक्टेड बैंक कार्ड्स पर 1,250 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है और डिवाइस की कीमत 34,500 रुपये हो जाएगी. इसके अलावा स्मार्टफोन पर EMI ऑप्शन्स भी उपलब्ध है, इसमें आप फोन को 1,732 रुपये की किस्तों में खरीद पाएंगे. साथ ही एक्सचेंज ऑफर्स का लाभ उठाकर 33,700 रुपये तक का डिस्काउंट भी पा सकते हैं. 

यह भी पढ़े: OMG! इतना सस्ता iPhone 16... कीमत सुनकर झूम उठेंगे आप, खरीदने का आएगा लालच

सैमसंग गैलेक्सी S24 FE के खास फीचर्स

गैलेक्सी S24 FE के फीचर्स बताएं तो फोन में 6.7 इंच का Amoled डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है. स्मार्टफोन में दमदार Exynos 2400e चिपसेट और 8GB तक रैम का ऑप्शन दिया गया है. इसके अलावा डिवाइस में 4,700mAh की बैटरी और  25W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है. 

Samsung Galaxy S24 FE 5G के कैमरा स्पेसिफिकेशन
कैमरे की डिटेल्स की बात करें तो फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है. इसके अलावा 12MP अल्ट्रा वाइड कैमरा और 8MP टेलीफोटो लेंस दिया गया है. फ्रंट में सेल्फी के लिए 10MP का कैमरा मिलता है.                                                                                                                                                                                       

