Samsung दे रहा इस Galaxy S डिवाइस पर 32,000 रुपये की छूट, लॉन्च के बाद पहली बार दिया ऐसा बंपर ऑफर

Samsung की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली Galaxy S सीरीज के कई ऐसे डिवाइस हैं जिनकी लॉन्चिंग को तो लंबा वक्त बीत गया, लेकिन आज भी ये Samsung के लवर्स के फेवरेट बन हुए हैं और भारती कीमतों के कारण इन्हें खरीद पाना बेहद मुश्किल है. इन्हीं में से एक Samsung Galaxy S24 5G. अगर आप इस फोन को खरीदने का लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं तो ये मौका आपके लिए परफेक्ट हैं, क्योंकि इस समय ये फोन सबसे कम कीमत पर बेचा जा रहा है. लॉन्च प्राइज के मुताबिक इस फोन पर अभी 32,000 रुपये की छूट मिल रही है.

बिना कोई ऑफर लगाए मिल रहा 32,000 रुपये का डिस्काउंट

कमाल की बात तो यह है कि 32,000 रुपये का डिस्काउंट आपको बिना किसी बैंक कार्ड और एक्सचेंज ऑफर पर मिल रहा है. ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर Samsung Galaxy S24 पर जबरदस्त डील मिल रही है. बता दें कि जबसे यह Galaxy AI फीचर्स वाला लॉन्च हुआ है उसके बाद से यह पहली बार है जब इसमें पर इतना भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसका येलो कलर वाला वेरिएंट आपको सबसे कम कीमत में मिल जाएगा.

सिर्फ इसी वेरिएंट पर मिल रहा डिस्काउंट

Amazon पर Samsung Galaxy S24 का Amber Yellow वेरिएंट इस समय सिर्फ 42,761 रुपये में खरीदने का मौका मिल रहा है. हालांकि, इस डिवाइस के बाकी कलर्स वाले वेरिएंट पर इतनी छूट नहीं मिल रही. इस स्मार्टफोन को 74,999 रुपये में लॉन्च किया था. अब यही 8GB RAM और 128GB इंटरनेल स्टोरेज वाले इस बेस मॉडल की कीमत 32,238 रुपये गिर गई है. इसके अलावा फोन पर एक्सचेंज ऑफर और No-Cost EMI का भी फायदा उठाया जा सकता है.

Samsung Galaxy S24 में मिलते हैं ये फीचर्स

डिस्प्ले- Samsung Galaxy S24 में 6.2 इंच की AMOLED 2X स्क्रीन दी जा रही है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और FHD+ रेजॉल्यूशन के साथ आती है. यह यूजर्स को स्मूद विजुअल्स का एक्सपीरियंस देती है.

कैमरा- कैमरा की बात करें को कंपनी ने Samsung Galaxy S24 में 50MP का मेन कैमरा, 10MP टेलीफोटो, 12MP अल्ट्रावाइड लेंव वाला ट्रिपल रियल कैमर दिया है. इसके अलावा 12MP का ही फ्रंट कैमरा दिया गया है, ताकि सेल्फी या वीडियो कॉल में भी क्वालिटी के साथ कोई समझौता न करना पड़े.

बैटरी- Samsung Galaxy S24 में 4000mAh का बैटरी बैकअप दिया जा रहा है, जो वायरलेस और फास्ट चार्जिंग को स्पोर्ट करती है. इसमें Android 14 बेस्ड One UI 6.1 मिल रहा है. इसके अलावा कंपनी ने इसे IP68 रेटिंग से लेस किया है, यानी डिवाइस पर पानी और धूल का कोई असर नहीं होगा.

प्रोसेसर- फोन में 3.2 GHz क्लॉक स्पीड का Samsung Exynos 2400 डेका कोर प्रोसेसर दिया जा रहा है.