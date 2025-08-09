Samsung Galaxy के इस फोन पर मिल रही 50,000 रुपये की बंपर छूट, ऑफर छूटने से पहले तुरंत लूट लें मौका
Samsung यूजर्स के लिए अब एक शानदार डीस आई है. अमेजन और फ्लिपकार्ट पर जबरदस्त डील के साथ सैमसंग गैलेक्सी का जबरदस्त मॉडल खरीदने का मौका मिल रहा है. चलिए जानते हैं इस डील और डिवाइस के बारे में.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 09, 2025, 05:40 PM IST
अगर आप कोई स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए यह मौका सबसे अच्छा है. इस समय Samsung Galaxy s24 Ultra बेहद कम कीमत में मिल रहा है. इन दिनों Amazon और Flipkart की सेल में भारी छूट के साथ यह स्मार्टफोन खरीदा जा सकता है. इस फ्लैगशिप फोन की असली कीमत अब 80,000 रुपये से भी कम हो गई है, जबकि जब इसे मार्केट में लॉन्च किया गया था तब इसकी कीमत 1,30,000 रुपये रखी गई थी, यानी आपको लगभग 50,000 रुपये की बचत हो रही है. भले ही इस फोन को लॉन्च हुए एक साल से भी ज्यादा हो गया है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस, कैमरा क्वालिटी और प्रीमियम डिजाइन इसे आज भी एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं.

फोन पर मिल रही 50,000 की छूट
सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा को भारत में 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ 1,29,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी अमेजन और फ्लिपकार्ट पर चल रही सेल में इस फोन पर लगभग 50,000 रुपये की छूट मिल रही है. अमेजन पर 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 80,490 रुपये है, जबकि फ्लिपकार्ट पर यही वेरिएंट 81,980 रुपये में खरीदा जा सकता है. हालांकि, फ्लिपकार्ट पर फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 4,000 रुपये का तुरंत एडिशनल डिस्काउंट मिलता है, जिससे इस फोन की असली कीमत 80,000 रुपये से भी नीचे आ जाती है.

Samsung Galaxy 24 Ultra के फीचर्स
गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के फीचर्स की बात करें तो इसमें 6.8 इंच का क्वाड HD+ डायनामिक AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो पीक ब्राइटनेस में 2,600 निट्स तक और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. इस फोन में गोरिल्ला ग्लास आर्मर प्रोटेक्शन है, जो अलग-अलग लाइटिंग कंडीशंस में रिफ्लेक्शन को 75% तक कम करने में मदद करता है. इस फोन में Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर, 200MP का दमदार कैमरा और टाइटेनियम बॉडी जैसे फीचर्स मिलते हैं. सबसे खास बात यह है कि सैमसंग इस फोन को 6 साल तक सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट देगा, जिससे यह लंबे समय तक नया और सुरक्षित बना रहेगा. अगर आप एक भरोसेमंद और पावरफुल स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, तो यह डील आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है. इस फोन में अभी वन UI 7 चल रहा है, जो एंड्रॉयड 15 पर आधारित है, लेकिन सैमसंग ने घोषणा की है कि जल्द ही एंड्रॉयड 16 आधारित वन UI 8 भी इस स्मार्टफोन के लिए लाया जाएगा.

चार कैमरों के साथ आता है फोन
इन दो अपग्रेड्स के अलावा, S24 अल्ट्रा में अभी करीब 5 साल के os अपडेट बाकी हैं, जो ज्यादातर यूजर्स के लिए काफी होना चाहिए. कैमरे की बात करें तो इस फोन में चार कैमरों का सेटअप है. इसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा है, जिसमें OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन) है. इसके साथ 12MP का अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस, 10MP का टेलीफोटो लेंस जिसमें 3x जूम और 50MP का पेरिस्कोप लेंस जिसमें 5x जूम की क्षमता है. फ्रंट में 12MP का सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए कैमरा है. इस फोन में 5,000mAh की बैटरी मिलती है, जो 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और Qi वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है. इसमें IP68 रेटिंग है, जो पानी और धूल से सुरक्षा देती है, यानी यह फोन सैद्धांतिक रूप से 1.5 मीटर पानी में 30 मिनट तक डूबा रह सकता है.

About the Author
author img
भावना साहनी

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में इंटरनेशनल, डिफेंस और...और पढ़ें

