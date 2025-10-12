Advertisement
Samsung Galaxy S24 Ultra की कीमत हुई आधी, यहां मिल रहा बंपर डिस्काउंट, दोबारा नहीं आएगा ऐसा मौका!

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G अगर आप लंबे वक्त से खरीदने का प्लान कर रहे हैं. ये वक्त सबसे अच्छा है, क्योंकि इस समय फोन की कीमत लगभग आधी हो चुकी है. चलिए जानते हैं कहां और कैसे उठाएं डील का फायदा.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 12, 2025, 10:32 AM IST
Samsung Galaxy S24 Ultra 5G की कीमतों में एक बार फिर बड़ी कटौती की गई है. अगर लंबे वक्त से यह आपकी भी विश लिस्ट में शामिल है तो अभी यह फोन खरीदने का सबसे अच्छा ही. Flipkart की दिवाली सेल में यह प्रीमियम स्मार्टफोन बेहद कम दाम में उपलब्ध किया गया है. इसके कीमत इतनी हो गई है कि यह लॉन्चिंग प्राइम से लगभग आधी पर आ गया है. Samsung ने अपने इस फोन को 2024 की शुरुआत में लॉन्च किया था. इसमें 200 मेगापिक्सल का पावरफुल कैमरा समेत कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं. चलिए जानते हैं इस फोन की नई कीमत और फीचर्स.

जानें कितनी हुई कीमत
Samsung Galaxy S24 Ultra 5G को 1,29,999 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च किया गया था, लेकिन अब फ्लिपकार्ट की दिवाली सेल में यह फोन सिर्फ 78,899 रुपये में खरीदा जा सकता है. इतना ही नहीं, इस पर 5% का इंस्टैंट डिस्काउंट भी मिल रहा है. इसी के साथ फोन की कीमत लगभग 4,000 रुपये और कम हो जाती है. इसके बाद कुल मिलाकर यह प्रीमियम स्मार्टफोन आपको 74,899 रुपये में मिल सकता है. फोन में 12GB और 16GB रैम के ऑप्शन्स मिल जाते हैं, साथ ही स्टोरेज के लिए 256GB, 512GB और 1TB तक के ऑप्शन्स दिए गए हैं. यह खास ऑफर दिवाली और छठ पूजा के बाद तक जारी रहेगा.

कानूनी पचड़ों से बचाएगा Elon Musk का Grok! साइन करने से पहले बताएगा कागजात का चिट्ठा

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G के स्पेसिफिकेशन
Samsung का यह फ्लैगशिप स्मार्टफोन शानदार विजुअल एक्सपीरियंस के लिए 6.7 इंच के Dynamic AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है, जिसका रेजोल्यूशन 3120 x 1440 पिक्सल है. इसकी स्क्रीन 120Hz के हाई रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, जिससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग बेहद स्मूद हो जाती है. परफॉर्मेंस के मामले में इसमें Qualcomm का लेटेस्ट Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है, जो इसे पावरफुल और फास्ट बनाता है. इसमें 16GB रैम और 1TB इंटरनल स्टोरेज मिलता है, जिससे स्टोरेज की कोई कमी नहीं रहती. इसके अलावा इसमें S-Pen का सपोर्ट भी दिया गया है.

iPhone 16 Pro का प्राइस क्रैश! ₹50,000 से भी ज्यादा का डिस्काउंट, टूट पड़े ग्राहक 

कैमरा और बैटरी भी शानदार
Samsung Galaxy S24 Ultra 5G कैमरा और बैटरी फीचर्स के मामले में शानदार है. इसके पीछे चार कैमरों का सेटअप दिया गया है, जिसमें मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल का है. इसके अलावा इसमें 50MP, 12MP और 10MP के तीन अन्य लेंस भी मौजूद हैं, जो अलग-अलग फोटोग्राफी मोड्स के लिए काम आते हैं. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 12MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो क्लियर और डिटेल्ड आउटपुट देता है. बैटरी की बात करें तो इसमें 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो लंबे समय तक चलती है. यह 45W की फास्ट वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है. सॉफ्टवेयर के मामले में यह डिवाइस Android 14 पर बेस्ड OneUI 6 इंटरफेस पर चलता है, जो यूजर को स्मूद और कस्टमाइज्ड एक्सपीरियंस देता है.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

