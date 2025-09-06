खुशखबरी! ₹15,000 सस्ता हुआ Samsung का ये धांसू फीचर्स वाला स्मार्टफोन, यहां मिलेगा बंपर डिस्काउंट
Samsung Galaxy S25 5G: सैमसंग गैलेक्सी S25 Fe के लॉन्च के बाद Galaxy S25 5G पर तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा हैं. स्पेशल बैंक ऑफर्स के साथ ग्राहक स्मार्टफोन को और भी कम कीमत में खरीद सकते हैं. बजट-फ्रेंडली दाम में प्रीमियम फोन खरीदने का सनहरा मौका हाथ से न जानें दें.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 06, 2025, 10:55 AM IST
Great Deals on Samsung Galaxy S25 5G: हाल ही में सैमसंग ने अपना धमाकेदार Galaxy S25 Fe लॉन्च किया है, फोन के लॉन्च होने के बाद से ही Galaxy S25 5G पर तगड़े डिस्काउंट देखने को मिले हैं. अगर आप भी नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो इससे शानदार मौका फिर नहीं मिलेगा. बता दें कि विजय सेल्स पर सैमसंग के S25 5G फोन की कीमत में भारी गिरीच आई है. इसके साथ ही आप बैंक ऑफर्स का फायदा उठा कर और भी कम दाम में स्मार्टफोन खरीद सकते हैं. चलिए जानते हैं डिटेल में Samsung Galaxy S25 5G पर मिल रहे डिस्काउंट और स्पेसिफिकेशन्स.

Samsung Galaxy S25 5G की कीमत और ऑफर्स

विजय सेल्स पर सैंमसंग गैलेक्सी S25 के 12GB Ram और 128GB स्टोरेज मॉडल 68,999 रुपये में उपलब्ध है. जनवरी 2025 में यह फोन 80,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था. HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करने पर सीधे 3,500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट का लाभ ले सकते हैं. जिससे आखिर में स्मार्टफोन की कीमत 65,499 रुपये हो जाती है. लॉन्च प्राइस की तुलना में Galaxy S25 5G पर लगभग 15,500 रुपये सस्ता मिल रहा है. 

Samsung Galaxy S25 5G की स्पेसिपिकेशन्स और फीचर्स

गैलेक्सी S25 में 6.2 इंच की फुल HD+ Dynamic Amoled 2x डिस्प्ले दी गई है. इसका रेजोल्यूशन 1080x2340 पिक्सल और 120Hz रिफ्रेश रेट और 2600 निट्स तक पीक ब्राइटनेस मिलती है. फोन में ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट प्रोसेसर से लैस है. इसके अलावा 4000mAh की दमदार बैटरी मिलती है जो 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. 

Galaxy S25 5G के कैमरा फीचर्स बताएं तो रियर में f/1.8 अपर्चर और OIS सपोर्ट के साथ में 50MP का प्राइमरी कैमरा,  f/2.2  अपर्चर के साथ 12MP का टेलीफोटो कैमरा,  f/2.4 अपर्चर के साथ 10MP का अल्ट्रावाइड कैमरा मिलता है. शानदार सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए  f/2.2 अपर्चर के साथ 12MP का फ्रंट कैमरा शामिल है. स्मार्टफोन की लंबाई 146.9mm, चौड़ाई 70.5mm , वजन 162 ग्राम और मोटाई 7.2mm है.

Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

