Samsung Galaxy S25 Edge की लॉन्च डेट आई सामने, कंपनी ने जारी किया Video

Samsung ने आखिरकार अपने नए स्मार्टफोन Galaxy S25 Edge की लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है. यह फोन 13 मई को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा. माना जा रहा है कि यह Samsung का अब तक का सबसे पतला स्मार्टफोन होगा. इसका डिजाइन पहले ही कई इंटरनेशनल इवेंट्स में सामने आ चुका है, लेकिन इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन को लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है. हालांकि, लीक रिपोर्ट्स के आधार पर इसके बारे में काफी कुछ पता चल चुका है, खासकर भारत में इसकी संभावित कीमत और फीचर्स को लेकर.

Join us on May 13, 2025 at 1 PM

