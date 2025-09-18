Samsung Galaxy S25 FE Review: क्या Flagship Killer है यह स्मार्टफोन? जानिए 7 खूबियां और 3 कमियां

Samsung Galaxy S25 FE review: Samsung ने अपने नए Galaxy S25 FE स्मार्टफोन को प्रीमियम डिजाइन के साथ पेश किया है. देखने में यह फोन Galaxy S25 सीरीज का ही हिस्सा लगता है और इसे हाथ में लेने पर इसका हल्का वजन (सिर्फ 190 ग्राम) और पतला फ्रेम (7.4mm) तुरंत महसूस होता है. इसके चार कलर ऑप्शन- Icy Blue, Jet Black, Navy और White- इसे और भी आकर्षक बनाते हैं. फोन का बिल्ड क्वालिटी शानदार है जिसमें Gorilla Glass Victus+ और एल्यूमिनियम फ्रेम शामिल है. IP68 रेटिंग के साथ यह डिवाइस पानी और धूल से भी सुरक्षित है.

शानदार डिस्प्ले एक्सपीरियंस

Galaxy S25 FE में 6.7 इंच का Full HD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है जो 60Hz और 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. हालांकि इसमें LTPO टेक्नोलॉजी नहीं है, फिर भी स्क्रीन बेहद स्मूद और ब्राइट है. 1900nits की पीक ब्राइटनेस इसे आउटडोर इस्तेमाल के लिए भी बढ़िया बनाती है. Netflix या YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर HDR कंटेंट देखते समय यह डिस्प्ले वाकई में शानदार अनुभव देता है.

बेहतर परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर सपोर्ट

इस बार Samsung ने Exynos 2400 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है, जो पिछले साल के Exynos 2400e से काफी पावरफुल है. UFS 4.0 स्टोरेज और बड़ी वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम के साथ यह फोन भारी टास्क और गेमिंग को आसानी से संभालता है. Genshin Impact जैसे गेम मीडियम सेटिंग्स पर स्मूदली चलते हैं. Antutu और Geekbench स्कोर्स भी इसे Pixel 9a और iPhone 16e से आगे रखते हैं.

Galaxy S25 FE Android 16 और OneUI 8 पर चलता है जिसमें कई AI फीचर्स हैं जैसे Now Bar, Now Brief, Circle to Search और Gemini Live इंटीग्रेशन. कंपनी 7 साल तक OS और सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा कर रही है, जो इसे लॉन्ग टर्म यूजर्स के लिए एक सुरक्षित विकल्प बनाता है.

दमदार बैटरी और तेज चार्जिंग

फोन में 4,900mAh की बैटरी दी गई है जो पहले से बड़ी है. इसके साथ Exynos 2400 की एफिशिएंसी मिलकर इसे ज्यादा बैकअप देती है. 15.7 घंटे का PC Mark स्कोर इस बात का प्रमाण है. सबसे अच्छी बात यह है कि अब फोन 45W फास्ट चार्जिंग और 25W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिससे 0 से 100% चार्ज सिर्फ 78 मिनट में हो जाता है.

कैमरा सेटअप में संतुलन

फोन के रियर कैमरा सेटअप में कोई बड़ा बदलाव नहीं है — वही 50MP प्राइमरी, 12MP अल्ट्रा-वाइड और 8MP टेलीफोटो लेंस. लेकिन Exynos 2400 के नए ISP की वजह से फोटो क्वालिटी में सुधार देखा जा सकता है. कैमरा से ली गई तस्वीरें रंगीन, शार्प और इंस्टाग्राम पर डालने लायक होती हैं. 3x जूम decent है लेकिन ज्यादा उम्मीद न करें. अल्ट्रा-वाइड अभी भी थोड़ा पीछे है लेकिन पोर्ट्रेट मोड में सुधार हुआ है. सेल्फी कैमरा अब 12MP हो गया है जो लो-लाइट में भी बेहतर परफॉर्मेंस देता है और वीडियो कॉल्स के लिए भी उपयुक्त है.

खूबियां (Pros):

• शानदार AMOLED डिस्प्ले

• हल्का और पतला डिजाइन

• Exynos 2400 के साथ स्मूद परफॉर्मेंस

• 7 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स

• फास्ट चार्जिंग (45W)

• पावरफुल AI फीचर्स

• प्रीमियम बिल्ड और IP68 रेटिंग

कमियां (Cons):

• बॉक्स में चार्जर नहीं है

• अल्ट्रा-वाइड कैमरा में डिटेल की कमी

• LTPO स्क्रीन की कमी