/1.30 लाख वाला Samsung Galaxy S25 Ultra अब सिर्फ 75,000 में! फ्लिपकार्ट पर आई सबसे बड़ी गिरावट

अगर आप लंबे समय से एक असली प्रीमियम 5G स्मार्टफोन खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आपके लिए इससे शानदार मौका शायद दोबारा न मिले. फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर सैमसंग के सबसे लोकप्रिय फ्लैगशिप स्मार्टफोन Samsung Galaxy S25 Ultra पर एक जबर्दस्त डील चल रही है. लॉन्च के समय लगभग 1,29,999 रुपये की भारी-भरकम कीमत पर आया यह प्रीमियम स्मार्टफोन अब आधी कीमत के आसपास मिल रहा है. बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस को मिलाकर आप इस पावरफुल फोन को 75,000 रुपये से भी कम कीमत में अपने घर ला सकते हैं. आइए जानते हैं कि इस खास डील का फायदा आप कैसे उठा सकते हैं.
वर्तमान में फ्लिपकार्ट पर Samsung Galaxy S25 Ultra को सीधे डिस्काउंट के बाद 90,408 रुपये की लिस्टेड कीमत पर दिखाया जा रहा है. लेकिन असली बचत इसके बाद शुरू होती है. अगर आप पात्र बैंक कार्ड (Eligible Bank Cards) का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको लिस्टेड प्राइस पर 4,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट तुरंत मिल जाता है. इसके बाद अगर आप अपना पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करते हैं, तो फोन की प्रभावी कीमत (Effective Price) घटकर सीधे 75,000 रुपये से भी नीचे आ जाती है.
फ्लिपकार्ट इस समय पुराने स्मार्टफोन्स पर काफी बेहतरीन एक्सचेंज वैल्यू दे रहा है. उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपने पुराने Galaxy S21 Ultra को ट्रेड-इन (Exchange) करते हैं, तो आपको लगभग 10,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस मिल सकता है. यदि आपके पास इससे भी नया या बेहतर कंडीशन वाला फोन है, तो यह वैल्यू और ज्यादा हो सकती है. आपकी अंतिम खरीदारी इस बात पर निर्भर करेगी कि आपके पुराने फोन की हालत कैसी है और आप बैंक ऑफर के लिए योग्य हैं या नहीं.
मार्केट में अब सैमसंग का नया Galaxy S26 Ultra आ चुका है, जिसमें ज्यादा तेज प्रोसेसर, नए Galaxy AI फीचर्स और बेहतर कैमरा सिस्टम मौजूद है. कागजों पर देखा जाए तो S26 Ultra निश्चित रूप से एक बेहतर फोन है. लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल इस्तेमाल और बजट की बात करें, तो दोनों फोन्स के अनुभव में उतना बड़ा अंतर नहीं है जितना कि उनकी कीमतों में है. नए मॉडल की कीमत जहां काफी ज्यादा है, वहीं डिस्काउंटेड S25 Ultra अपने प्राइस सेगमेंट में सबसे मजबूत विकल्प बनता है.
75,000 रुपये के डिस्काउंटेड बजट में Galaxy S25 Ultra आज भी बाजार में बिकने वाले लगभग सभी एंड्रॉयड फोन्स से काफी ज्यादा पावरफुल और टिकाऊ है. इसका 2020s का बेहतरीन कैमरा सेटअप, S-Pen का सपोर्ट, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और लंबे समय तक मिलने वाले सॉफ्टवेयर अपडेट्स इसे बेहद खास बनाते हैं. अगर आप बिना 1 लाख रुपये से ज्यादा खर्च किए एक प्रीमियम और लग्जरी फ्लैगशिप स्मार्टफोन का अनुभव लेना चाहते हैं, तो Galaxy S25 Ultra इस समय पैसे की पूरी वसूल (Value for Money) डील है.